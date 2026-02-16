Tancé nan yon manti nan Miser: De frè Plone evènman yo

Astounding Stories of Super-Science Fevriye, 2026, pa Astounding Stories se yon pati nan HackerNoon's Book Blog Post seri. The Moors and the Fens, volim 1 (nan 3) - Chapter I: A Happy Home Surprising Stories of Super-Science fevriye 2026: The Moors and the Fens, volim 1 (nan 3) - Chapit I Yon kay kontan pa J. H. Riddell Riddell Nan mitan fèn yo nan Lincolnshire - nan pati ki pi fò nan kontinyèl la miserab sa a, kote tout se san yo pafè ak, si pa san yo pa benefisye, omwen enteresan - te, nan peryòd la sa a istwa kòmanse, yon manti nan ansyen, manti nan yon gade dingy, ki te anrejistre pa Sir Ernest Ivraine, misk-descendant nan yon liy long nan orijin menysèb. Nan kay la, ki sitiye nan mitan nan yon gwo jaden kwagmiry, te gen yon gade trankil sou zòn kwasans, bazin stagnant, ak yon rivyè, se konsa lente nan kouri li yo ke tout kalite plant dlo te grandi ak kwasans sou sifas la; konekte li, nan reyalite kòm nan aparans, ak zòn ki ba ki fè fas a li - paske yo te mouton tèstral, pandan y ap li te yon dlo. 2Kòman lwen ki wout yo nan plant yo poplar ak woulo, ki te mete tankou sentinèl spètral nan interval regilye sou marye a nan "kouraj la" - tankou natif natal yo, ak yon kalite satira, pa gen anyen melankolik paske san yo pa konsyans, rele li - te dwe penetre anvan yo rive jwenn yon fondasyon solide, te yon mistè ke pa gen okenn moun ki te janm enterese; paske humidite a stagne curiosity la kòm byen ke san yo nan abitèn yo; ak pandan ke gardians yo nan rivi a trankil lan lanse sou bank yo, li te konsidere, ak justman, yon pwoblèm nan enpòtan segondè. ki jan yo sove li. Soti nan tout fwi nan mond lan poplars yo, sanble ke yo pi piti bèl; espesyalman lè, tankou se mòd la ki pi apwouve nan Lincolnshire, yo koupe ak koupe, ak kouvri tankou espwa peche sou bor yo nan rivi stagne, yo fè peyizaj la desolate gade - si sa te posib - doub desolate ak perdone. Ki kote ki sanble ke "Paradise" se kote Sir Ernest Ivraine te ap viv ak pèdi: oswa pi bon, fèmen ak pèdi! Ki te kapab sanble ke, nan tan ki sot pase, li te batize, pa pa yon ansyen siken, men pa yon jèn jenn fi bon, ki byen bonè, koute tèt la, maladi, mouri, ak te chèche yon pi bonè ak pi bonè 3kouri? Ki moun mortèl, wè kay la nan baronèt la sou yon jou Desanm, te kredite, te gen yon depozyon verbal ki pa te konfime pa dokiman adisyonèl, ke nenpòt moun ta ka chwazi yo ap viv nan yon kote sa a, si li te posib pou li, pa travay la oswa stratagem, evite li? Nan jou sa yo glorifye nan sezon ete, an reyalite, lè pi fò nan jaden yo te kouvri ak wotè wotè, ak ti mòn yo te mete yon mantil brun-greenish, ak drenaj te pale sou pa pèsonèl teyori kòm posib; lè lilyè dlo te kwit sou bwat la nan rivi a limyè, ak tout te parèt trè bon; li te vin jis palpable nan imajinasyon vivan nan kèk moun, ke, ak yon chanjman enpòtan lajan, yon bagay ta ka fè soti nan plas la: ak moun te suggere ke, lè mwatye baronèt la mwatye, gwo amelyorasyon ta ka ankouraje; pou, nan kou, Sir Ernest jèn, lè li te vini nan posesyon li ak tit la, ta fè kay la nan ti fi l 4Pou tout tan, yon ti kantite kesyon toujou rete nan tèt yo nan moun ki pa te ankouraje, apre vizite kontinan an favè referans la, ke lè Dr. Syntax te kòmanse sou vwayaj la memwa l 'nan rechèch pou pittoreske a, li te atravè Lincolnshire li te vwayaje; ak, nan sipò a pwopozisyon sa a, li ka koutman di, ke objè a sèlman bèl oswa jwi vizib soti nan fenèt yo nan Paradis la te grès la primitif nan legliz la nan Lorton; ki toujou, solemnman sepandan silan, te remake l 'ki l 'te gade sou li, ke pi bonè oswa pi bonè, li ta dwe fini mete yon gade fatige sou twal la, ak kouvèti fèmen ak kè silan, anba Li ta ka imajine ke ane ki te pase nan yon kote tankou sa a, ta dwe redwi nenpòt ki moun nan yon kondisyon nan absoli espò: li te blese boul la, li te kraze espwa a, li te fonn kò a, epi li te enfwi tèt li; men sa a pa te pase ak yon sèl inivèsite nan moso sa a trankil, ki enteryè li te reyèlman plis sanble ak Tartarus pase sa a pafwa dam ti kras te fantase li ta dwe montre nan li - Paradis. Men, kèk moun, tankou kèk plant, sanble kapab pwolonje nan nenpòt kote; ak mantal yo nan kèk moun, olye pou yo stagne akòz ap viv nan mitan mòn yo, tou de prey pa toujou sou yo tèt yo oswa lòt bagay yo vin agreyabman aktiv nan frape deyò, sou fòm yo nan imajinasyon yo, planifikasyon, prezante yon chans distan pou evakyon soti nan lyen yo ak ki destinasyon te lye yo. Premye efè a te aparab te pwodwi, pa plas ak circumstances, sou Ernest Ivraine, pitit gason a pi gran nan baronèt la, eritè aparent nan tit la nan granmoun la, ak nan ti mòn yo ak dlo yo ak poplars nan Paradis la, - eritè presumptif nan lò a, ak obligasyon yo, ak hipotez, ak tit-akti yo, ki pa tèlman chaje ak chaje pa tèlman rigidman, ke relativman oswa estrangè pa janm te konnen ki sa ta dwe kantite a egzak nan richès la nan mitan nan ki li ta ka nege tèt li ak pitit gason li tout bagay, san yo pa bezwen yo ki pi misk ak pi piti egzistans. Li te parèt, an reyalite, tankou si yo te yon jenn ak yon tèl jenn jèn te rive nan Li te sanble ke li te finalman retire nan tèt li, nan konvansyon ke lavi a, anba kondisyon sa yo, 6 se yon blesi, ak grumbling pa pral ranfòse pwoblèm la. Si li te kapab grandi cho ak insensib, li ta dwe pi bon pou li; men pa gen te bay nan natirèl la ak kapasite ki pa valè nan konvansyon tèt li. nan yon legim, li te deside pou pran refize nan silans. nan plezi Li te pèsonèlman konsidere nan règleman sa a ke li te sèlman rezoud pa nenpòt ki règleman ke li te kapab diskite si sa a pati nan soumèt yo nan Majesty li yo te desèpètman rele "bogtrotters", se konsa ekspresivman style "ak yon manm solitèr gade moun", ki ta ka byen fasil pase pou twazyèm, anvan dezyèm-twa ane li te mete siyifikasyon yo sou boul li yo te panse. Kou li te nwa, long, ak inofansib ak restan an nan fòm li, ki te nan yon entansyon pi distan nan boule; syèj li yo te tou nan menm ti boul la gwo, sanble ke yo toujou gade, amann ak trankil, li te konsidere yon travay ki pa gen okenn kapasite pou fè plis pase Li te viv nan tèt li; si pou tèt li te yon mistè, ki, tankou wòch yo nan moso yo, pa gen okenn moun vle rezoud li: sepandan, panse li te rete nan mòn yo; sepandan, yo te ale pi lwen, ak te fèmen nan yon tèm pi bon anplis de sa; kèk te sijere ke yo te rete nan sak la nan papa l ': nan tout ka, pa gen okenn moun konnen ki kote yo ap viv, oswa sa yo. Dwa ane ak sis mwa konplètman kontan de diferans nan laj yo yo pa sèlman fè diferans la gwo ant li ak frè a sèl l ', Henry. Nou ta dwe kenbe nan panse diferans la nan karaktè yo - lajè kòm pò yo asunder: granmoun la patisipe, pi piti a chafed; pita a premye te panse, dènye a 8aktè; Ernest te prudent, Henry rash; youn te estrikti ak melankolik, malgre nan natirèl la, lòt la te fè enteresan ak desespere pa circumstances. Ernest te parèt pi granmoun pase li te reyèlman, frè l 'jwi pi jèn; cheve a nan dènye a te limyè, etap la vit, fason l ', frank, karakteristik li te byen, enteresan, senp, amizman Atansyon ki sanble, sterling ki te santi ak retire nan kè yo nan timoun yo nan maladi, soti nan enfans yo nan laj yo, te pou anpil ak anpil nan ane a, se yon sèl flè moral ki kwit la ak kwit la nan atmosfè a sèk, pestilent nan Paradis la. "Ernest," te di jenn ti gason an, pandan ke yo te monte ansanm nan yon soir Novanm ki sanble sou mòn yo nan yon ti fi fòme, "Ernest." Pèsonèlman, moun ki te dirije nan fason sa a, retire miray l 'soti nan asye a sou grès la, epi mete li, kòm li te souvan, seri sou frè l ', yon ti kras reponn, "Bon!" "Mwen vle ke ou ap vini ak m 'pou senk minit. " "Mwen ap patisipe, tanpri kontinye," te di Ernest. "Mwen vle di ou ke mwen te finalman konvèti ke kondisyon sa a nan bagay yo pa ka patisipe plis: ki sa ou di?" “Pa gen anyen,” te rejoinder la. "Oke, men mwen vle ke ou di yon bagay: ou pa panse nou ta dwe patisipe?" Mwen pa wè ki jan nou ka evite li. " “Nou se pa pou yo pote l ', kòmantè a ti fi a. Pwoteksyon “Ki jan ou fè sa a soti?” te mande Ernest. "Mwen pral eksplike," te kontinye Henry; "men premye, pèmèt m 'te lanse yon ti kras limyè sou figi ou anvan yo pwomèt yo lanse yon ti kras limyè sou pwopriyete m '. Koulye a, ou pa bezwen di non, oswa gade trè grav, paske mwen pa pral fredi pou nenpòt moun vivan, menm si 10 li se papa m '; gen anpil branch yo ak twou yo ak bwat sou parèy la ki ta dwe kenbe nou ane. Mwen espere youn nan jou sa yo dwe ordone yo ranmase yo: Mwen te wè papa m 'te pran kèk sou jou sa a; men, nan tout bagay la, pandan ke benzin la ap kenbe, nou pral gen yon ti fi pou yon fwa: Se konsa, isit la se. " Pandan ke li te pale, li te lanse de oswa twa lapòs kout nan bwa a sou mòn yo, epi li te rire amann wè ki jan byen vit yo enflamasyon, ak ki jan flè yo te kranpon ak enflamme chanm la. "Ou kounye a mwen ka kontinye," li te di, mete yon gade fiks sou Ernest, ki se figi li te parèt yo grandi pi grav ak pi fò nan limyè a chanjman. "Mwen di nou pa. Epi ou vle konnen ki jan mwen fè sa a; epi mwen eksplike ke, kòm pa gen okenn moun mande nou rete isit la, ak pa gen okenn obligasyon mande nou fè sa - kòm pa gen okenn moun vle nou rete, kòm nou se peye anvan blesi, sous irritation anvan plezi, oswa satisfaksyon, oswa konfò - nou se nan libète pafè yo ale. " Pwoteksyon “Kou?” te mande Ernest. "Ou," repete frè l ', "pa nenpòt kote, soti nan isit la - soti nan mond lan, nan yon kote kote nou ka fè lajan, oswa sove li, oswa pase li, oswa bay li, tankou nou vle. " 11“Ki jan?” te kesyon an kout. "Mwen te panse, ou konnen, Ernest, m 'te panse sou sa, m 'te vin anvan anvan an, epi Lè sa a, maladi, ak finalman furi. Nou pa se byen edike: sa vle di, menm si nou te fè yon ti kras pou tèt nou, epi li ak panse, toujou nou se nou pa t 'kapab antre nan nenpòt pwofesyonèl menm si nou te, pou lwa ak fizik ak teoloji, tout mande pou lajan: sèvo, kò ak sèvo - pa gen okenn benefis yo eseye sove nenpòt nan yo, si ou pa pare yo peye yon frè prensipal, nan yon fòm oswa yon lòt, pou privilèj la. Anplis de sa, mwen pa renmen avoka, ak mwen gen yon horror nan doktè, ak mwen te asire ke lè mwen jwenn li konsa difisil yo koute yon sermon, mwen pa ta dwe janm kapab ekri yon sèl; ak yon moun ta dwe gen fason yo viv anvan li rive nan pratik la oswa lòd: nan kout, nwa se pa koulè a pou m '; Mwen te wè sa klèman ase tan de sa. " pa "Mwen te di tout sa a anvan," remarke Ernest, nan yon tòn dezavantaj, pandan ke frè l 'pause, "senk fwa. "Ou, mwen konnen sa a," te di Henry, jwi; "men mwen vle fè yon impresyon sou ou ke nou pa ekipe pa nati a ak edikasyon pou fè lajan nan tablo a, nan chanm la maladi, oswa nan bar la." 12 "Pou ou pa pale sou legliz la, Henry; ou plonje tout bagay ansanm, - ajoute tout bagay nan kolòn nan pound, siklin, pence, ak--" « Jwenn total la "Ou ka predike si ou vle, men ou konnen kòm byen ke mwen fè ke si ou panse ou ka fè lajan pa vin yon parson, ou pral don yon surplice jodi a, menm si ou pa te gen yon vocation, kòm moun rele li. Koulye a, ou pa ta?" Nivèl "Mwen pafwa te panse ke si yon bon sitiyasyon kòm pendant yo ofri m ', mwen ta aksepte li, "Ernest te konfese; "men li te sèlman yon panse: se konsa, kounye a, te deside ki sa ou se Tanpri, tanpri, tanpri, tanpri, tanpri, tanpri, tanpri pa "Pa, mwen te sèlman satisfè kèk nan apèl yo ki mwen pa apwopriye pou; gen anpil plis." "Save m 'rezital yo," di Ernest; "Mwen konnen yo soti nan kè a." "Pou rezime tout," te kòmanse Henry, "nan nou pa gen kapasite yo dwe mons lanmè, oswa mons ki fredi klubs, oswa menm ti gentry; nou pa ka vin pwofesyonèl nan nenpòt ki kalite, oswa biznisman, oswa fèm, oswa artisans, oswa magazen: li se yon mouri vivan yo rete isit la, yon pèdi nan egzistans, fòs ak jèn; se konsa, kòm mwen te di, oswa, si ou vle di, anvan, mwen te finalman deside ale. " "Epi, pou dezyèm fwa, mwen te mande w lan?" "Epi mwen reponn, nan tout sincerite, mwen pa konnen. Plani a kounye a mwen se sa a - mwen ta renmen ke ou tou ka indui yo adopte li - yo kòmanse, di mwatye oswa jou sa a, pou London, tcheke si gen yon sèl bagay mwen apwopriye pou la, ak si pa - si pa gen okenn lòt louvri prezante - antre nan legliz la. " "Pou ou pa gen lajan yo achte yon komisyon; ki jan ou pral jwenn li? nan ki ou vle aplike?" "Friye ak koneksyon, ou konnen nou gen, Ernest, posede yon enfliyans ase yo jwenn plis pase sa a pou nou de, si yo ta vle; men yo pa moun yo ankouraje pitit gason la nan rebelyon kont fanmi l '; pou ofann fòs yo ki dwe; pou pèdi, pa yon sèl etap false, chans yo, pa gen okenn distans, nan yon pati nan goud la nan granmoun la. Pa, mwen vle di aplike nan pa gen anyen nan yo: Mwen defann relasyon mwen. Mwen pral jwenn yon non pa efò m 'yo san patisipe: pa gen moun pral di 'No' m ', oswa kenbe m 'tande sou mwa yo, espere pou yon repons sivil oswa incivil nan demann m '. Li detestab m 'tande yo tande sou chans yo nan demann la nan Mwen pa ta vle pote sou sèvo m 'pa vle di pou m 'nan nenpòt moun - anpil plis ke nan yon granmoun! ak mwen temwen ke si mwen rete isit la pi long, mwen ta dwe ankouraje ak imansyon menm nan evènman sa a kòm chans a inik mwen pou libète soti nan klan ak misyon. " Pwodwi Li te gen yon peryòd long, pandan ki Ernest Ivraine mete yon gade enteresan nan lòj la; men nan longè, vwayaje abruptman nan frè l ', li te di, "Pandan sa a, ou te sèlman di m 'ki ou pa kapab, pa gen entansyon, fè: Koulye a, ki plan ou? toujou suppose ou gen yon sèl. " "Mwen pral mande favè, mwen te di, pa gen okenn moun," te di Henry, ki pa t 'kapab bay yon repons kout ak dirèkteman nan nenpòt kesyon; "bèt ak manke ase, Bondye konnen, te parèt pan la nan depans mwen te manje anba kat la 15 nan papa m ': Se konsa, ki jan mwen ta dwe jwi sa ki te pote m 'nan men nan estrangè? Si mwen genyen yon non, pafwa ak zanmi yo pral aprann sou mwen ankò; si pa, mwen pa pral janm revize peyi a ki te fèt mwen an. Mwen ta dwe fè yon kay kè kontan pou mwen menm. tè a, oswa si ou ap chèche pou yon ti kras Mwen se jèn, sante, ak aktif; poukisa mwen pa ta dwe ogmante nan repitasyon ak fòs ankò? Mwen se deside, sepandan, pa jwenn yo pa patronaj - sa a bagay enkyetid ki rele yon moun yon moman lwen pi wo pase pozisyon reyèl li yo, epi chanje l ', apre sa, anpil degre anba li: Mwen pral yon sèl arsitè nan fòs mwen an; pa gen okenn moun ki pral janm di sou m 'te fè l 'ki li se: 'Mwen pral fè li tout tout pwòp tèt mwen, Ernest. Ki sa ou panse? ' nan nan "Sa a pwojè sonje bèl bagay; men mwen toujou pa konnen ki jan ou espere fè li," te reponn frè a pi gran. "Si pa gen anyen pi bon parèt, pa antre nan legliz la," te repons la. "Men, si ou pa gen anyen lajan oswa enpòtans, ki jan ou ka antre nan li?" demande Ernest. "Pou senpleman: Mwen mande pou yon regimen ki te ankouraje pou peyi Zend oswa nenpòt lòt kote batay, mande pou yon entèvyou ak yon seryant rekrite, eksplike li ke 16 Mwen vle ale nan kote batay yo difisil yo pi abondan pase pale bon, note ke mwen se sis pye segondè, frè m 'nan fòm, pa gen okenn moun vivan, vle sèvi peyi m 'ak tèt mwen, finalman resevwa de l 'yo yon sikil nan monnen a kounye a nan rejyon an - ak aji a se fè. Mwen se pitit gason a Sir Ernest Ivraine pa plis; jere tout jènite inutilite, tout espesyasyon absurd; ak kòmanse, anvan mwen te gen yon sèl-yon-douze, kòm yon senpleman Henry Ivraine, prive nan Majesty l ' - regimen "Te obligatwa yo sèvi Majestic li pou ane kòm yon prive, pa gen okenn zanmi pou achte ou, pa gen okenn moun pou ede ou. " "Anplis de Bondye ak m ', te jwi jèn yo. Li te gen yon peryòd long. "Ou konsa, Henry, sa a se plan la dènye ou," di frè l ', nan longè, ak yon melankolik ak yon souri pi bon. "Ou finalman," di lòt la. "Ou pral ou adopte li tou, Ernest? kite nou dwe frè nan bra a kòm byen ke frè nan reyalite: nou pral jwi lavi a ansanm, nou pral atann moute moute moute moute moute moute, ak lè ou rive nan tit ou, ki pral mande ki sa Sir Ernest Ivraine ak frè moute l 'Henry te fè lè yo te jèn? Nou ta ka batay wout nou moute moute moute moute fòs la, si nou te sèlman yon sèl nan kè a. Si ou te ranmase, mwen ta sove ou tèlman, tankou maman nou ta ka te fè si li te viv kounye a, Ernest: si mwen te mouri, ou ta ka gade m 'nan yon ti kras ti kras nan peyi sa a distan; epi si li te plezi Nan mitan apèl la apresye l ', jenn ti gason la enpèmeyab te monte soti nan plas li yo, epi li te kounye a mete yon men sou zepòl la nan frè l ', tankou si li ta ka dra l 'soti nan kay sa a nan yon destinasyon pi brilant; men Ernest, tristement desengagement tèt li, te di: "Sit, Henry; eseye yo dwe sere ak rasional, epi gade nan pwoblèm sa a soti nan yon pwen rezonab. Pa pèmèt imajinasyon yo ale soti ak desizyon; kontwole konsekans yo pwobableman nan etap la ou kounye a sonje nan. Ou ofense organs la nan papa nou an, ki se dezyèm sèlman nan avèz li; ou destrike chans a inik ou a nan indépendance pa konsa irritant l '; ou abraze yon lavi nan trankilite ak misyon; la se yon komès nan ki ou pa ka janm fè lajan; ou pral mete ak konpayi ki ba. Li se yon mal, mwen rekonèt, men se pi mal. Ou se lib yo ale soti nan kat la nan papa ou a nan nenpòt ki èdtan, sou nenpòt prete; ou pa ka dekouvri sèvis la nan King la, si kè ou tache, san yo pa sèten an nan penti ak ankouraje. Ou se miserab isit la; ou ta dwe menm pi miserab isit la. Lè sa a, espere yon ti tan ankò, jiska nou wè si pa gen anyen ka rive posib pou amelyore pozisyon nou an nan nenpòt fason. Ou pral espere? " sa a Sa a "No," te di Henry, "Mwen pa pral; pa gen lavi, pa sa a nan yon galley-slave, ta ka pi mal pase sa a. Mwen di ou, Ernest, mwen pral fè yon non, yon kay, yon fortune pou mwen; ak, oh! ki jan pi bon mwen ta ka lakòz si ou te vini ak mwen, si ou te men nan bò m '. Li te sèlman chanje tèt li nan repons. "Pa di pa, Ernest," te kontinye lòt la; "se nou ale ansanm san yo pa frèt ak espere; nou dwe rale rezo a nan sa a blese lajan an, epi tcheke si gen nan lavi a pa gen anyen ki pi pre nan lajan an - libète. Ki jan byen plezi nou ta dwe, eksplore klima etranje ansanm! Nou ta ka rechèch fòs nou an nan yon lòt fason, si ou pa renmen lide a nan òdinatè a: posesyon 19 Lè yo vini nan kay ou, nan kay ou oswa deyò; papa nou ta ka kite Pa gen pwoblèm, frè, poukisa nou ta dwe ranplase pi bon pati nan lavi nou an isit la, espere mwatye l ' - mwatye a nan l 'te renmen maman m ', ki timoun nou yo, ki se ki pi pre, epi yo ta dwe koneksyon ki pi pre, ki viv nou gen? Mwen santi blesi a nan lide a, Ernest, enprime m '; ale soti nan tentasyon an gwo - nan non an Bondye, kite nou ale! " Mwa Gold nan Yon granmoun te blese mwatye lè frè l 'te pale, men li pa te reponn. "Sa a se pa kapab Henry kontinye, "ki epidemyen nan ras nou an te pran sou ou tou. Pa, pa, mwen pa, pa janm te kapab kwè sa a: asire w ke ou renmen libète. Mwen konnen ke ou pa enkyete deprivation oswa mal, oswa frè mwatye: pa youn nan nou se yon lâcheur, Ernest. Oh! bravman nou te kapab batay wout nou an pou rank ak richès; jis di ou pral vini, frè - jis di ou pral vini. " ou "Se pou yo dwe pou ane yon soldat nòmal, ak Lè sa a yon baron pafè?" Ernest te ajoute amann. "Ou se ou pa konnen sa ou echapse, Henry; ou pa konnen sa ou pale sou." " Kòmantè \n \n \n \n Sou HackerNoon Liv Seri: Nou pote ou ki pi enpòtan teknik, syantifik, ak enteresan liv domèn piblik. Pwojè sa a se yon pati nan domèn piblik la. Istwa Astounding. (2009). STOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Pwojè Gutenberg. Dat la Release: Fevriye 14, 2026*, soti nan https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 