Pooja Shelke's Transformative Impact sou Massachusetts enfrastrikti swen sante piblik

Pooja Shelke te devlope kòm yon lidè transformasyon nan epidemioloji swen sante piblik, demontre kapasite eksepsyonèl nan jesyon operasyon swen maladi konplèks atravè plizyè kominote Massachusetts. Abòdab konplè li nan swen swen maladi enfeksyon, evalyasyon swen sante kominote, ak done ki baze sou swen swen sante piblik te etabli nouvo estanda pou pratik epidemioloji rejyonal ak kolaborasyon antyorisyon. COVID-19 Respon Ekselans ak jesyon Emergency Pandan peryòd reponn kritik nan COVID-19, Pooja Shelke te òganize yon enpòtan envestigasyon ka ak kontak tracing operasyon ki montre kapasite li yo jere gwo volim, tan-sensitif swen swen swen swen swen swen sante piblik. Nan yon peryòd tan konsantre twa mwa, li te avèk siksè fè plis pase 500 envestigasyon ka COVID-19, pandan y ap mantalman kenbe pwotokòl konplè kontak tracing. Sa a reyalizasyon etonan te mande pou meticulous koordinasyon nan pwosesis envestigasyon, kominikasyon ak sistèm jesyon done anba presyon swen sante piblik ki pa te anyen. Avanse Surveillance Sistèm ak Data Innovation Pooja Shelke a travay nan rapò Surveillance te transforme ki jan done sante rejyonal te kolekte, analize, ak difize nan stakeholders yo. Li devlope sofistiké semèn COVID-19 rapò Surveillance ak tablo interaktif ki swiv metrik kritik ki gen ladan pousantaj enkyetid, pousantaj pozitifite, ak analiz tendans rejyonal yo. Abòdab sistematik l 'travè COVID-19 yo enkli konplè monitoring maladi transmèt, pwodwi rapò detaye trimestral ak ane pou chak kominote ki swiv modèl atravè menas sante divès kalite ki gen ladan maladi manje-transmèt, maladi tiyo-transmèt, kondisyon respiratè, Hepatitis, ak lòt kondisyon rapòtab. Pooja Shelke kapasite vityalizasyon done teknoloji sofistike te evidan nan konsepsyon li ak mantalye tablo Tableau ki bay tan reyèl done maladi enfeksyon pou aksè piblik la ak desizyon lokal. Zouti sa yo reprezante yon avanse enpòtan nan transparans sante piblik ak pèmèt devlopman politik ki baze sou dokiman atravè rejyon an. Ekspètiz li nan tradui done epidemiolojik konplèks nan enfòmasyon aksab ak aksab te pwouve enpòtan pou direktè sante kominote ak stakeholders kominote. evalyasyon sante kominote ak planifikasyon estrateji Plis pase aktivite Surveillance, Pooja Shelke te demontre yon lidè eksepsyonèl nan evalyasyon sante ak planifikasyon inisyativ kominote. Li fèt ak aplike enspeksyon konplè sou bezwen sante kominote ak resous ki identifye priorite sante ak bezwen sosyal atravè rejyon an. kontribisyon li nan pwosesis la evalyasyon sante kominote yo enkli tout espèk nan travay epidemiolojik, ki soti nan rechèch prensipal ak devlopman enspeksyon nan kominote, analiz done, ak kontribisyon nan preparasyon rapò final. Pwogram kominote detaye li te kreye pou chak kominote bay esansyèl demografik, sosyo-ekonomik, ak done endikatè sante ki enforme lokal planifikasyon sante piblik. Opioid Crisis Respon ak Analiz Geografik Pooja Shelke a eksperyans analitik te pwouve espesyalman valè nan rezoud kri a opioid kontinyèl la. Li te fè analiz sofistike nan done overdose, lè l sèvi avèk Sistèm Enfòmasyon Jiyografik yo kreye kat chalè ki identifye pwen ki enpòtan jeyografik cho pou intervansyon. Sa a inovatif apwòch nan analiz espesyalis te pèmèt planifikasyon entèdi ki baze sou tendans overdose beton ak done kominote espesifik, maksimize enpak la nan resous sante piblik limite. Collaborative Leadership ak Devlopman Profesyonèl Yon karakteristik definitif nan apwòch pwofesyonèl nan Pooja Shelke a te angaje li nan lidèksyon kolaboratif ak pataje konesans. Li ko-fondè ak ko-ledye Massachusetts Epidemiology Collaborative, yon inisyativ inivèsite inisyativ atravè lemond ki sipòte epidemiologis lokal ak rejyonal nan kolaborasyon ak devlopman pwofesyonèl. Avèk platfòm sa a, li òganize ak fasilite reyinyon semèn konsantre sou pataje done, solisyon pwoblèm, ak pi bon pratik swen sante piblik, kreye yon rezo sipò ki ranfòse kapasite epidemiolojik nan Massachusetts. Pwopriyete kolaboratif li a estend nan patnè dirèk vil, kote Pooja Shelke kolabore fèmen ak Syèj Sante Piblik ak Direktè Sante nan 9 vil sou swen maladi, reponn sante piblik, ak devlopman politik. Sa a modèl kolaborasyon atravè-juridiksyon te vin yon modèl pou koordinasyon sante piblik rejyonal, demontre ki jan patnè efikas yo ka amelyore kapasite swen ak efikasite reponn. Pwofesyonèl rekonesans ak transfè konesans Rekonèt ekspètiz nan Pooja Shelke a te mennen nan gwo kapasite pale ak fòmasyon nan kominote swen sante piblik la. Li te livre yon prezantasyon webinar karakteristik pou Massachusetts Health Officers Association Summer Series tit la "Power of Data Visualization: The Key to Effective Local Public Health Communication," pataje apwòch inovatè li yo nan prezantasyon done ak ofisyèl sante atravè lemond. Anplis de sa, prezantasyon li nan Massachusetts Department of Public Health Infectious Disease Tuesday Webinar Series bay fòmasyon ap viv ak demontre sou lè l sèvi avèk Pivot Tables pou analiz maladi enfeksyon, dirèkteman bati kapasite analitik nan pwofesyonèl sante piblik lokal yo. Mesurable Impact ak endistri rekonesans Efè a mesurab nan travay la nan Pooja Shelke ale lwen plis pase pwojè endividyèl yo enkli kontribisyon enteresan nan pratik swen swen sante piblik la. travay dedye li nan swen maladi ak rechèch ka nan sistèm swen nan eta a te sipòte amelyore kapasite deteksyon maladi nan tout rejyon an, pandan y ap inisyativ kolaboratif li yo te ranfòse anplwaye epidemioloji jeneral la. Atik sistèm li nan analiz done ak vizyalizasyon te kontribye nan amelyore kapasite swen ak reponn nan departman swen rejyonal la. Vizyon pou tan kap vini an ak Innovation Sustainable Looking to the future, kontribisyon yo nan Pooja Shelke a nan pratik epidemiolojik pèmèt pou plis entegre, kolaboratif, ak done ki baze sou apwòch nan swen swen swen swen swen sante piblik. Abòdab li nan kolaborasyon ant-juridiksyon ak itilizasyon inovatè li nan teknoloji vityalizasyon done bay yon plan pou amelyore kapasite swen sante piblik nan yon èdtan nan menas sante emerge ak resous limit. Inisyativ yo devlopman pwofesyonèl li te defann nan Massachusetts Epidemiology Collaborative reprezante yon apwòch ki manke nan bati ekspètiz epidemiolojik nan kominote divès kalite. Objè ak enpak nan travay Pooja Shelke montre ki jan ekselans endividyèl nan pratik epidemiolojik ka kondwi amelyorasyon sistèm nan kapasite swen swen piblik. Kapasite li yo jere operasyon swen konplèks pandan y ap simultan bati rezo kolaboratif ak fòmasyon jenerasyon pwochen nan epidemiologist egzanp yon lidè plizyè-fas ki nesesè nan pratik swen swen sante piblik kontan. Sou Pooja Shelke Baze nan Lowell, Massachusetts, Pooja Shelke se yon epidemiologis trè apwopriye espesyalize nan Surveillance maladi ak evalyasyon sante kominote. Baze ak degre doub master nan Sante Piblik (Epidemioloji) ak Analitik, li konbine eksperyans syans epidemioloji ak kapasite analiz done avanse. Avèk ekspè nan envestigasyon epidemik, analiz biostatistik, ak rechèch kominote angaje, li te avèk siksè sipòte inisyativ sante piblik atravè plizyè kominote, asire konpatibilite règleman, rigidite syantifik, ak kolaborasyon ak stakeholders. Pooja Shelke se dedye a avanse pratik epidemiolojik pandan y ap ankouraje plis sante,