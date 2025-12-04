Midnight louvri ranpli pou 4.5B + NIGHT token apre yon evènman distribisyon rekòt

London nan 4 desanm 2025 - , entite a ki responsab pou distribisyon NIGHT, 's natif natal token, jodi a te lanse NIGHT sou Cardano. Midnight TGE nan Midnight Network nan Lansman an pèmèt ranvèse pou plis pase 4.5 milya dola NIGHT token revele pandan faz yo revele nan Glacier Drop ak Scavenger Mine - ki kulmine nan youn nan distribisyon ki pi laj ak ki pi angaje nan istwa blockchain - ak peryòd la ranvèse louvri sou 10 desanm. Lojisyèl an restan yo pral distribye nan konpozan kle nan rezo a ki te rele nan papye a tokenomics, ki te pibliye anvan ane sa a. \n \n "Sa a se yon etap enpòtan sou Roadmap Midnight la," di Fahmi Syed, Prezidan nan Midnight Fondasyon an. "Kominikasyon an pral kounye a kapab kenbe NIGHT yo, wè orè yo deblok, ak prepare pou patisipe nan yon rezo ki ap pote enfrastrikti prive esansyèl nan tout endistri a." "Sa a se yon etap enpòtan sou Roadmap Midnight la," di Fahmi Syed, Prezidan nan Midnight Fondasyon an. "Kominikasyon an pral kounye a kapab kenbe NIGHT yo, wè orè yo deblok, ak prepare pou patisipe nan yon rezo ki ap pote enfrastrikti prive esansyèl nan tout endistri a." Midnight se yon nouvo L1 blockchain ki sèvi ak prèv nòt konesans ak yon modèl inik tokenomics bay itilizatè yo plis kontwòl sou ki done yo pataje sou chaj la. NIGHT se token la natif natal nan rezo a Midnight, ki pèmèt itilizatè yo sèvi ak rezo a, patisipe nan konsans, ak gouvènman direksyon a long tèm nan rezo a. Nan lanse a mainnet, NIGHT pral tou kòmanse kreye DUST - resous la renouvèlman ki itilize pou egzekite tranzaksyon pwoteje ak operasyon kontra entelijan sou rezo a. Modèl sa a premye nan endistri a fèt pou sipòte kapasite rezo a prediktif pandan y ap pèmèt tranzaksyon pwoteksyon amelyore ki kenbe konfidansyalite san yo pa kompromèt revizibilite. Faze Redemption nan Glacier Drop pral louvri midi pwochen, Desanm 10 nan 00:00 UTC, ak se planifye yo ale viv yon ti tan anvan, ki pèmèt patisipan yo preview yo NIGHT alokasyon yo ak plonje orè a anvan tan. La redemption faz la pral swiv Glacier Drop plonje orè ki te desine nan papye a tokenomics nan rezo a, ak alokasyon yo ouvèti nan kat parye menm jan an sou 360 jou, ak dat la nan premye plonje nan chak alokasyon alantou bay nan fenèt an premye 90 jou, ak plonje pita chak 90 jou. Portal nan rediksyon Sa a apwopriye metòd se fèt asire yon difizyon egzak kòm ekosistèm an avanse nan faz planifye, soti nan testnet a plen desantralize mainnet. Detay plis sou ki jan patisipan yo ka kolekte NIGHT yo pral bay atravè chanèl ofisyèl Midnight nan jou ki sot pase yo. \n \n "Touche etap nan NIGHT se entansyonèl ak aligned ak chemen etap nou an, ki fèt yo bay yon wout klè, rezistan ak responsab pou desantralizasyon, asire ekosistèm la matirite nan yon fason ki patnè nou yo ak kominote ka konfyans," kontinye Syed. "Pa lanse NIGHT kounye a, nou bay imedyatman utility ak likidite nan kominote a pandan y ap kontinye devlope fondasyon solid pou lanse rezo a jeneral nou an kòmansman ane pwochen. " “ “Se poutèt la kontinye.” Koupleman desann nan NIGHT se entansyonèl ak aligned ak chemen etap nou an, ki fèt bay yon chemen klè, rezistan ak responsab pou desantralizasyon, asire ekosistèm la matche nan yon fason ki patnè nou yo ak kominote ka konfyans. Pa lanse NIGHT kounye a, nou ap bay imedyatman utilite ak likidite nan kominote a pandan y ap kontinye devlope fondasyon solid pou lanse mainnet nou an kòmansman ane pwochen. " Yon fwa Midnight mainnet lanse, total la nan NIGHT a pral reflete sou Midnight livrezon an, kreye yon sèl, plizyè-chaj byen ki ap viv sou Midnight ak Cardano. Yon mekanis nivo pwotokòl asire ke token yo ka sèlman ranblase konplètman sou yon sèl chaj nan tout tan, evite duplikasyon nan valè kòm NIGHT deplase ant ekosistèm yo. se pi gwo echanj, custodian ak portefeuille patnè espere anonse sipò yo nan NIGHT nan jou ki sot pase a, ogmante aksibilite a ak likidite kòm rezo a apwopriye mainnet. Additional portefeuille, enfrastrikti ak ekosistèm entegre yo pral kontinye rale kòm Midnight avanse nan direksyon pou lanse. Nan mitan lannwit TGE Midnight TGE se entite a jenerasyon token ki responsab pou distribisyon an inisyal nan NIGHT nan patisipan rezo. Te etabli pou sipòte lanse ak desentralize nan ekosistèm Midnight, entite a asire token yo alokasyon dapre plan an tokenomics ak distribisyon nan pwojè a. Pou plis enfòmasyon, ale nan: / https://midnight.gd Soti nan Midnight Fondasyon Midnight Fondasyon se yon òganizasyon dedye pou avanse devlopman, adopte, ak enpak reyèl nan rezo a Midnight, pwojè a blockchain amelyore prive ki te devlope nan konbinezon ak Shielded Teknoloji. Designed pou kontra entelijan ki pèmèt prive, Midnight ankouraje devlopè yo konsidere pouvwa a nan bati aplikasyon konpatib ak seleksyon selektiv. Li sèvi ak dokiman nòt konesans ak yon arsitektur tokenomik koperatif - ak NIGHT kòm token la utility ak DUST kòm resous la utility - bay yon konbinezon pwisan nan privacy rasyonèl, sekirite, ak desentralizasyon. Pou plis enfòmasyon, ale nan: HTTPS://midnight.foundation nan