\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Fahnprufe Privatsphäre ass en waarm Thema an der opkomender Web3 Welt. Wéi Regierunge weltwäit méi Backdoors zu verschlësselte Messenger verlaangen, sichen d'Benotzer Schutz an neien Apps, déi hire Recht op e private digitale Foussofdrock respektéieren. ass eng esou App, déi zielt déi éischt komplett Metadaten-gratis Messagerie Applikatioun vun der Welt ze ginn. Secure Legion Weltwäit populär Messenger wéi WhatsApp, Telegram a Signal hunn gewisen, datt se Benotzerdaten un Autoritéiten iwwerloossen, wann se gefrot ginn. Session ass en anere Messenger mat enger etabléierter Benotzerbasis. Trotzdem ass seng Gemeinschaft ëmmer méi antagonistesch a skeptesch iwwer den richtege Zweck vun der App. An dësem däischtere Szenario bitt Secure Legion e séchere Kommunikatiounskanal, deen d'Privatsphär vum Benotzer bei all Schrëtt prioréiert. D'Secure Legion Android App ass scho verfügbar an der Public Beta v0.2.x. Et gëtt vu Journalisten, Aktivisten a Krypto-Gemeinschaften a Zensur-schwéiere Regiounen benotzt. Wéi privat ass Är Liiblingsmessagerie App? Déi meescht Messagerie Apps hunn attraktiv, Benotzerfrëndlech Interface an einfach Navigatioun. Si sinn séier, resourceful an bal weltwäit verfügbar. Honnerte vu Millioune Leit benotzen se all Dag ouni ze wëssen, wat hannert de Kulissen geschitt. Ënnert der Hood, déi meescht Messenger sammelen Daten, bauen Benotzerprofiler a passen sech un fir dem Konsumverhalen unzepassen. Si behaapten Verschlësselung ze benotzen, awer iwwerdroen nach ëmmer sensibel Daten un Serveren, déi alles iwwer d'Kontakter vu Benotzer an Kommunikatiounsmuster wëssen. Si benotzen och Zäitstempel fir ze bestëmmen, wéini Benotzer am meeschte kommunizéieren, deeglech Routinen, Schlofmustere a Aktivitéitsniveauen aussetzt. Regierunge an aner staatlech Autoritéite hunn dacks d'Firmen opgeruff, déi Messenger Apps besëtzen, legal bestallt fir viru Geriicht ze erschéngen oder Dokumenter ze produzéieren. Dës Evenementer hunn bewisen, datt Autoritéiten oder aner Drëtt Parteien einfach Zougang zu der Messageriegeschicht vun engem Benotzer kréien oder hir Bewegunge verfollegen andeems se hir IP Adressen verfollegen. Och Apps, déi déi héchsten Verschlësselungsnormen behaapten, kënnen Metadaten lecken, déi d'ganz Liewensweis vun engem Benotzer aussetze kënnen. D'Léisung fir dëst ëmmer méi kritesch Thema kéint eng Zero-Metadata Messagerie App sinn. Secure Legion - Eng Messagerie App fir maximal Sécherheet entworf ass déi éischt komplett Metadaten-gratis Messagerie Applikatioun vun der Welt. Kuerzem huet d'App seng ëffentlech Beta Versioun fir Android gestart. Et ass Open Source a lizenzéiert ënner der PolyForm Noncommercial License, wat den Engagement vum Projet bestätegt fir e Benotzer-zentréierte Produkt ze bidden. Secure Legion Secure Legion ënnerscheet sech vun anere Messenger Apps, déi nëmmen de Messageinhalt verschlësselen, während se sozial Graphen a Kommunikatiounsmuster op Serveren aussetze. Amplaz huet dës App eng eenzegaarteg, serverless Architektur déi all Intermediairen eliminéiert. Hei sinn seng Haaptfeatures: Eng Zero Metadata Architektur Secure Legion huet keng Serveren. Dofir verschlësselt et net nëmmen all Metadaten, mä et eliminéiert se och komplett, well et kee Plaz gëtt fir et ze späicheren. Ouni Metadaten hunn Serveren keen Hiweis iwwer d'Kommunikatioun oder sozialt Netzwierk vum Benotzer. Portemonnaie als Identitéit Dës Funktioun ass eng aner Innovatioun, déi Secure Legion vun anere Messagerie Apps ënnerscheet. Mat Wallet-as-Identity erlaabt Secure Legion Benotzer mat hire Solana Portemonnaie Schlësselpairen als Identitéit ze verbannen. D'App erfuerdert keng perséinlech Informatioun fir d'Registrierung, dorënner Telefonsnummeren, E-Mailen oder aner ID-Detailer. TAP (Tor Authentifikatioun Ping) & Ping-Pong Wake Protokoll Secure Legion eliminéiert de traditionelle "Inbox" Modell, deen aner verschlësselte Messenger plagt. Amplaz benotzt et en duebel-Schicht Authentifikatiounssystem deen TAP (Tor Authentication Ping) a Ping-Pong Wake kombinéiert. TAP etabléiert eng kryptographesch verifizéiert, direkt Verbindung tëscht Sender a Empfänger iwwer Tor. Ier all Noriicht iwwerdroen gëtt, musse béid Parteien d'Identitéit vuneneen mat hire Blockchain-Schlüsselpairen authentifizéieren. Dëst geschitt komplett Peer-to-Peer - keng Serveren sëtzen tëscht Benotzer, déi Verbindungsméiglechkeete protokolléieren. De Ping-Pong Wake Protokoll suergt dofir, datt Noriichte nëmmen geliwwert ginn, wann de Empfänger aktiv online ass a op d'Authentifizéierungsufro äntwert. Dëst ass fundamental anescht wéi Apps wéi Signal oder WhatsApp, déi Messagen a Server-Side Queues späicheren bis zur Liwwerung. Dës Queues schafen Metadaten Spuren, déi weisen, mat wien Dir kommunizéiert, wéini, a wéi dacks - och wann de Messageinhalt verschlësselt ass. Mat Secure Legion sengem Ansatz, wann e Empfänger offline ass, bleift d'Noriicht um Apparat vum Sender, bis de Empfänger online kënnt. Keen Drëtt-Partei Server beréiert et. Keng Metadaten existéiert fir subpoena. D'Noriicht verléisst nëmmen de Sender säin Apparat, wann de Empfänger seng Verbindung erwächt an beweist, datt hien/si bereet ass ze kréien - dofir Dës Architektur mécht Mass Iwwerwaachung vu Kommunikatiounsmuster onméiglech, well näischt ze surveilléiere gëtt. "Ping-Pong Wake." Dezentraliséiert Hardware Sécherheet Secure Legion benotzt echt Peer-to-Peer Kommunikatioun an engem voll dezentraliséierten System. De Mangel u zentraliséierte Serveren bedeit näischt ze hacken. Zousätzlech benotzt d'App Android StrongBox fir Schlësselen sécher am Sécherheetschip vum Telefon ze späicheren. Backup Features Secure Legion léisst Benotzer potenziell Iwwerwaachung mat e puer Backup Features vermeiden. Zum Beispill kënnen d'Benotzer op e Panic Button drécken fir all Daten direkt ze läschen an d'Kontakter ze benotzen datt hir Kommunikatiounskanal kompromittéiert gouf. Eng aner interessant Feature ass den One-Click Identity Reset. Benotzer kënnen direkt eng nei Identitéit mat engem eenzege Klick generéieren. D'App registréiert automatesch all Identitéiten an hirem verschlësselte Blockchain-Verzeechnes, fir sécherzestellen, datt si net erëmbenotzt oder verroden ginn. Wéi Secure Legion mat anere Messagerie Apps vergläicht Secure Legion steet an enger eegener Liga als déi éischt serverless Messagerie App. Wéi och ëmmer, et steet nach ëmmer staarke Konkurrenz vun etabléierte Messagerie Apps wéi Signal, Session a Briar. Loosst eis kucken wéi et mat dësen Apps vergläicht an seng Stäerkten exploréieren. Secure Legion vs. Signal Signal ass eng Messagerie App, déi virun iwwer engem Joerzéngt gestart gouf, a versprécht eng sécher, gratis an Open-Source Messagerie Applikatioun déi End-to-End Verschlësselung benotzt. An dësem Respekt sinn Signal a Secure Legion identesch, mat de leschte bitt och e séchere, kaschtfrësche an Open-Source Messenger mat End-to-End Verschlësselung. Wéi och ëmmer, wéi mir méi Detailer erakommen, kéinte déi zwou Apps net méi wäit ausenee sinn. Signal benotzt Serveren fir Benotzer Metadaten ze späicheren an erfuerdert sensibel perséinlech Daten, wéi eng Telefonsnummer, fir d'Registrierung. Op der anerer Säit erfuerdert Secure Legion nëmmen d'Blockchain Identitéit vum Benotzer fir e Kont ze kreéieren an huet keng Serveren fir Metadaten ze späicheren. Am Géigesaz zu Secure Legion bitt Signal keng duebel Sécherheetsmodi, Hardware Portemonnaie Integratioun oder Duress Schutz. Secure Legion vs. Session D'Session verschlësselte Messenger App gouf am Februar 2020 fir d'éischt verëffentlecht. Ähnlech wéi Secure Legion, bitt et End-to-End Verschlësselung a freet d'Benotzer net Telefonsnummeren fir d'Registrierung ze ginn. Session vertraut och op Benotzer fir hir Blockchain Identitéiten ze ginn. Awer d'Ähnlechkeete mat SecureLegion enden hei. Session benotzt 1.500 Service-Node'en op der Oxen Blockchain fir d'Messagen vun de Benotzer ze späicheren an weiderzeginn. De Protokoll erfuerdert, datt Messagen fir bis zu 2 Wochen gespäichert ginn, ier se permanent geläscht ginn. Secure Legion Benotzer kënnen d'App sécher benotzen, wëssen datt hir Messagen ni hir Handyen verloossen. Keng Drëtt Partei Server späicheren, verwalten oder läschen se. Secure Legion vs. Briar Briar ass eng aner Open-Source Messagerie App, déi eng héich sécher, End-to-End verschlësselte Kommunikatiounserfarung versprécht. D'App gouf 2018 gestart, obwuel zënter 2014 an Entwécklung. Briar huet seng Verspriechen fir eng laang Zäit no sengem Start erfëllt. Ëmmerhin kann d'App d'Messagen vun de Benotzer net verroden, och wann se subpoenaed ginn. Wéi och ëmmer, Briar leckt nach ëmmer bedeitend Quantitéite vu Metadaten, dorënner de Benotzer seng Online/Offline Status, Noriicht timing, Synchroniséierungsmuster a Peer Graphen, Bluetooth & WIFI Direct Fangerofdréck, Mailbox Traffic a Relaismustere, a Gruppememberiounssichtbarkeet. Dës Metadaten sinn genuch fir Benotzer z'identifizéieren, Benotzerprofiler ze bauen, a ganz sozial Netzwierker a Verbindungen ze kartéieren. Secure Legion eliminéiert all dës Metadaten vum Design. D'App huet keng Serveren fir Benotzerdaten ze späicheren, dorënner Status, Messagerie Profil, oder sozial Netzwierk Detailer. Ausserdeem kann Secure Legion offline funktionnéieren. Zum Beispill kann Bluetooth nëmmen lokal benotzt ginn fir de Benotzer säin Telefon mat dem LoRa-Apparat ze verbannen an Messagen als verstoppt, sécher Overlay-Netzwierk ze iwwerdroen. Finale Gedanken iwwer Secure Legion Secure Legion lancéiert am Mëttel vun globale Crackdowns op verschlësselte Messagerie. Regierunge iwwerall ginn nei Gesetzer, déi d'Rechter vun de Leit op Privatsphär an Anonymitéit beschränken. D'App erméiglecht Benotzer hir Privatsphär zréck ze huelen an d'wuessende Welle vun Zensur ze bekämpfen. Secure Legion ass eng Open-Source, voll auditéierbar Léisung mat kompletter k cryptographescher Transparenz. Et enthält keng Telemetrie, Analyse oder Tracking, wat seng serverless Architektur an d'Hänn vun de Benotzer setzt. Secure Legion gëtt vun Privatsphär-Ingenieuren entwéckelt, déi frustréiert sinn mat Metadaten Leckage an traditionellen Messenger, déi behaapten sécher ze sinn. D'App seng serverless Design koum aus der Iddi, datt "Dir kënnt kee Server subpoena, deen net existéiert." Zougräif op d'Secure Legion App op senger a léiert méi iwwer de Projet op senge soziale Medienkanäl, dorënner an . offizieller Websäit X GitHub \n \n Dës Geschicht gouf ënner HackerNoon's . Business Blogging Program