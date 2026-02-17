Edikasyon Byte: Kouman kriptografik rezo rive konsans

Kòm gen otorite, li fasil yo vini nan yon konsèy. Jwè yo ka jis gen yon arbitye bloke whistle la sanble kòmansman an nan jwèt la, ak yon bank ka konfime balans nan tranzaksyon yo. Nan rezo kriptografik, sepandan, pa gen okenn entèmedyè bank. Jwè yo ka konekte soti nan nenpòt kote nan mond lan, pote òdinatè pwòp yo, ak konekte san yo pa pèmèt. Pifò nan jwè yo ta ka konnen youn ak lòt; pifò nan yo pa. Yo pa espere yo fè konfyans youn ak lòt. Men, jwèt la ta dwe kontinye. balans kont yo ta dwe matche, règ yo ta dwe swiv, ak rektangilè a ta dwe serye. Si soti nan deyò, li ta ka sanble ke pa gen okenn aranjman yo koordine aksyon yo nan jwè yo, gen eleman konsepsyon nan sistèm la ki pote òdinè nan chaos aparent. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. Ki sa konsans reyèlman vle di nan rezo kriptografik Konsans se pwosesis la pataje yon rezo desantralize itilize yo deside ki tranzaksyon yo valab, ak nan ki lòd yo parèt. Sistèm la dwe reponn nan kesyon an nan ki jan yo dakò sou ki nan kopi anpil nan livrezon an nan yon sistèm distribiye se legal ak ta dwe konsidere kòm default la. Sa yo defi yo pa nouvo epi yo souvan rezime ak : yon eksperyans panse ki desine ki jan yo rive konsantman lè kèk patisipan ka enkyetid oswa enkyetid. Problèm nan jeneral Bizantin Problèm nan jeneral Bizantin Si pa yon akò jeneral, lajan ka pèdi, monnen ka pase menm jan anpil fwa, ak moun pral pèdi konfyans nan rezo a. Règ sa yo dikte kondisyon ki anba ki ajou sistèm yo aksepte oswa refize, ak yo kouri kontinyèlman nan fon lè yon tranzaksyon se ajoute. . Anplis de sa, yo entegre nan kòd la ki se imodifye. Si itilizatè chwazi yo jwe pa règ yo, tranzaksyon yo pral anrejistre. Si yo chwazi yo vire règ yo, travay yo pral ignoré ak yo ka sanble. Avèk tan, sa a kreye yon istwa pataje ke pi fò nan patisipan yo konvèje sou, pa paske yo te chate li nan, men paske pwotokòl la pouse yo gen. It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies Natirèlman, sistèm la se pa senp. Li toujou byen nòmal pou nodes diferan yo gen nan sa ki se vèsyon an dènye oswa reyèl nan livrezon an. Pousantaj la se pou reyalize rezilta a menm nan fen a. Pifò patisipan pral rive nan rezilta sa a, ak sa a pral rive kòm yo motive yo rive nan li pa pwotokòl la. Diferent rezèvasyon Diferent rezèvasyon Blockchains ak konsans konpetitif Yon anpil nan cryptocurrencies sèvi ak blockchain, ki se yon estrikti ki magazen tranzaksyon kòm batch yo rele blòk ak magazen yo chronologically. Pou detèmine ki tranzaksyon yo ajoute kòm pwochen blòk valab, sistèm sa yo gen mekanis konpetitif ki ofri rekonpans ak penti pou rive akòz. Patisipan isit la yo mande yo bay yon kantite sèten travay òdinatè, ki pral pran kèk enèji elektrik ak tan (ki se ). Premye itilizatè a rezoud puzzle kriptografik nan yon blòk ak pwopriyete blòk la gen dwa pou jwenn blòk sa a aksepte, akòz règ spesifik yo respekte. Kou a nan travay sa a fòse sistèm la defann kont manipilasyon. Sa a se paske, pou malidly rewrite istwa a nan blòk la, yon manipilatè ta dwe ale tounen ak repete travay la te fè pa tout itilizatè onèt nan tout blòk anvan yo. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Bitcoin nan Mining kriptografik Bitcoin nan Bitcoin nan Mining kriptografik Pwoteksyon nan Pwoteksyon (PoS), ki te itilize pa rezo tankou Ethereum oswa Solana, ranplase òdinatè grav pou parayj finansye. Pou patisipe, itilizatè yo dwe bloke yon kantite lajan sèten ( ). Pwotokòl la chwazi ki pwopriyete blòk ki baze sou parye sa a ak lòt paramèt. Si yon moun ap travay kont règ yo, sistèm la ka retire kèk pati nan monnen yo kouvri-sou kòm yon penti. Anplis de pouvwa òdinatè, pri a nan patisipe nan sistèm PoS vini soti nan envestisman kapital. Streaks nan Streaks nan Malgre diferans yo, apwòch sa yo pataje yon karakteristik komen: yo depann sou yon kalite entèmedyè (miner oswa "validators") ant yon tranzaksyon ki voye ak apwouve final li yo. Yo travay, men yo pa sèlman fason pou jwenn konsensus nan yon sistèm distribiye. Konsans ki baze sou DAG: Yon lòt fason pou konsidere Pwodwi pou Telefòn ( ) diferan de Blockchains nan estrikti ak konsans. Anplis de forke tout tranzaksyon nan yon sèl liy nan blòk, li pèmèt plizyè tranzaksyon referans youn ak lòt dirèkteman nan menm tan an. Chak nouvo tranzaksyon referans kèk nan ki pi ansyen yo, kreye yon entènèt olye pou yon chaj. Genyen tou pa gen okenn enèji pèdi sou yon ras blòk. Pa gen okenn ras blòk nan tout. Jou Jou **Agreement rezilta soti nan swiv règ yo menm sou validite ak ordonnance nan operasyon yo. Yon dosye nan tranzaksyon genyen estabilite kòm tranzaksyon pita akumule sou yo. **Aktivite nan rezo a se plis distribiye, ak blòk synchronicity blòk soti nan yon sèl-a-sou. aplike modèl sa a san yo pa minè oswa "validateurs". Tout itilizatè kontribye nan sekirite nan livrezon an, ak lòd se reyalize akòz vot nan kominote (OPs). Yo se nodes piblik ki periodikman poste tranzaksyon ki ap travay kòm waypoints yo ordone rest la, men yo pa gen okenn lòt pouvwa. Sa elimine wòl ki ka konsantre pouvwa oswa aplike sansasyon. Rezilta a se yon rezo kote koordinasyon se lajman distribiye ak sansasyon vin pi difisil yo aplike nan pratik. Chanjman Pwodwi pou Chanjman Pwodwi pou DAG yo reflete ki jan akò fòme an premye. Yo se yon remake ke konsans se yon espas konsepsyon, pa yon sèl resep. Epi li ka toujou plis desantralize.