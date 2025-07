Corporate Influencer Hub: Konvèti anplwaye nan Ambassadors Brand

Nan Social Discovery Group, nou kwè ke istwa a mak ki pi fò vini soti nan deyò.Nan atik sa a, Veronika Likhnis, Manadjè PR nan Social Discovery Group, eksplike ki jan nou te kreye "SDG Jedi Ordre" - yon pwogram tematik Star Wars kote anplwaye nivo pa kreye kontni, pale nan evènman yo, ak autantik reprezante mak nou an sou entènèt.

Tout moun pale sou Employer Branding - ki jan enpòtan li se, ki jan estratejik li se, ki jan li kondwi recruitment, retansyon, ak kilti. Men, pa gen okenn videyo pwomosyon briljant oswa copywriting entelijan pral janm di istwa ou kòm fò kòm moun ki viv li chak jou.

nan Social Discovery Gwoup Nou te lanse SDG Jedi Order, pwogram ambassadè enteryè nou an ki pèmèt anplwaye yo pale deyò, pataje eksperyans yo, ak reprezante mak nou an otantik atravè etap reyèl ak dijital.

Epi sa ki te kòmanse kòm yon inisyativ eksperyans byen vit vin yon mouvman fòme kilti.

tradisyonèl Employer branding opere sou yon presupposisyon fonksyonèl: ke konpayi yo ka kontwole narrative yo nan kominikasyon antrepriz. Men, travayè jodi a - espesyalman Top nan talent - wè byen nan parèt marketing polished. Yo vle tande soti nan moun reyèl fè travay reyèl. Kandida vle wè istwa ak ka soti nan moun nan konpayi an.

Nan SDG, nou te pase yon tan enpòtan konsidere sou ki jan yo kreye yon sistèm motivasyon senp ak entelijan pou anplwaye yo. Yon sèl ki ta ede yo konprann ki jan yo eksprime tèt yo, ki sa yo pale sou, ak sa yo ki yo ta resevwa nan repons. Pifò pwofesyonèl ki gen eksperyans valè yo pataje, men yo pa ekspè nan ekri oswa pale piblik. Yo bezwen yon wout klè yo swiv.

Apre diferan tès, nou te vin ak lide a nan Ordre Jedi. Pifò nan kolèj nou an, ki travay nan endistri a teknoloji, yo se fanatik Star Wars, se konsa nou te deside estilize pwogram la alantou Ordre Jedi. Pou chak aksyon, yon anplwaye grandi nan sistèm Jedi soti nan Youngling nan Jedi Master.

Jwenn ansanm ak ekip konsepsyon nou an, nou te kreye yon estil inik ak devlope vizyèl pou chak karaktè: Youngling, Padawan, Jedi Knight, ak Jedi Master. Nou etabli yon chanèl dedye pou pibliye atansyon Jedi ak progrès ranpli. Nou menm te kreye emojis espesyal nan karaktè sa yo ak marye kado Customized pou pwogram la.

The Progression Model:

Yon estrikti jwèt sa a rezoud de repitasyon kritik nan advokasyon an nan anplwaye: clarity ak motivation. Anplwaye konnen egzakteman sa ki espere ak sa yo ki yo pral resevwa nan ranplasman an. Chak rang gen bonis antrepriz pwòp li yo.

Outcomes to share

Soti nan lanse pwogram la, li te bay rezilta enteresan: plis pase 40 atik pibliye ak plis pase 20 pale angaje nan evènman endistriyèl atravè lemond. Ak kontni a otantik ki te kreye nan kolaborasyon ak anplwaye nou yo, nou te doubòte gwosè a kominote nou an atravè chanèl yo ak anpil ogmante konsyans mak nan espesyalis objektif nou yo.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.