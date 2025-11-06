Chowa Widgets: ekri entelijan nan tèt ou

Premye ane sa a, nou te prezante (prononpli kòm "Flow-a") — nou an kolaboratif editè tèks bati pou travay ekip nan tan reyèl. Chowa pèmèt ekriven co-authors istwa san danje, kite kòmantè, sijere editasyon, ak travay ansanm nan yon sèl espas pataje. Li te yon modifye jwèt pou ekip ki vle ekri ansanm san yo pa chaos la nan fil imedyat e-mail ak kontwòl vèsyon maladi. Koulye a, nou ap pran yon etap pi lwen pa bay ou widgets! Pwodwi Chowa Widgets ak nouvo zouti Chowa yo kounye a ap viv! Editè a se kounye a plen-vitès, pi bon, ak CSS ajou, ak seksyon an kòmantè se amelyore pou ou ka kite tout notasyon ou pou co-autors. Tout ikòn nan Chowa Toolbar kounye a vini soti nan Bibliyotèk la Pixelated, bay sa a klasik HackerNoon gade. Men, amelyorasyon yo reyèl? Sa yo se widget yo. Tanpri pale sou Chowa Widgets Ou pral jwenn yo sou bò solèy la nan editè a - jis vwayaje yo aktive. Yo ede ou fè twa bagay: \n \n \n \n Writing Mode: Retire done istwa pou ekri distraction-gratis. Li Aloud: Kouche drap ou ak yon sèl klike lè l sèvi avèk navigatè ou a sintetik pale API. AI Feedback: Genere jiska twa pwopozisyon AI pou chak drap (minimum 200 mo) ak jwenn konsèy aksyonèl pou amelyore istwa ou. Nou te tou amelyore ki jan ou ka ilistrasyon done ou sou istwa HackerNoon ak ak Pou ajoute yon sèl: Graphs Charts \n \n \n \n Klike sou icon nan grafik la nan tèt la nan Chowa Toolbar la Ajoute done ou Customize fòma - konvèti ant liy, bar, pie, oswa grafik zòn \n \n \n Aprann plis sou Chowa isit la. Kòmanse ekri ak Chowa jodi a! Aprann plis sou Chowa . here isit la Kòmanse ekri ak Chowa jodi a!