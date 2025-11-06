Chowa Widgets: Escribir más inteligente a las puntas de los dedos

A principios de este año, se introdujo (pronunciado como "flow-a")—nuestro editor de texto colaborativo construido para el trabajo en equipo en tiempo real. Chowa permite a los escritores coautor de historias sin problemas, dejando comentarios, sugiriendo ediciones y trabajando juntos en un espacio compartido.Ha sido un cambio de juego para equipos que quieren escribir juntos sin el caos de filas de correo electrónico interminables y pesadillas de control de versión. Chowa Los Widgets de Chowa y las nuevas herramientas de Chowa ahora están en vivo! El editor ahora es de altura completa, más suave, con ajustes de CSS, y la sección de comentarios se ha actualizado para que puedas dejar todas tus notas para coautores. Todos los iconos en la barra de herramientas de Chowa ahora vienen de la Biblioteca Pixelada, dando ese aspecto clásico de HackerNoon. Pero las actualizaciones reales? Hablemos de los widgets de Chowa Los encontrarás en el lado izquierdo del editor - solo desliza para activar. \n \n \n \n Modo de escritura: Elimina los datos de la historia para la escritura sin distracciones. Leer Aloud: Escuche su proyecto con un solo clic usando la API de habla sintética de su navegador. Feedback de IA: Generar hasta tres sugerencias de IA por proyecto (mínimo 200 palabras) y obtener consejos actuables para mejorar su historia. También hemos mejorado cómo puede ilustrar sus datos en las historias de HackerNoon con y Para añadir uno: Graphs Charts \n \n \n \n Haga clic en el icono del gráfico en la parte superior de la barra de herramientas Chowa Agregue sus datos Personalizar el formato - cambiar entre líneas, barras, piezas o gráficos de área \n \n \n Aprende más sobre Chowa aquí. ¡Comience a escribir con Chowa hoy! Saber más sobre Chowa . here Aquí ¡Comience a escribir con Chowa hoy!