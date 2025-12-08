Hotstuff Labs लॉन्च करता है Hotstuff, एक DeFi Native Layer 1 जो Fiat Rails के साथ ऑनलाइन व्यापार को जोड़ता है

सिंगापुर, सिंगापुर, 5 दिसंबर, 2025/Chainwire/-- आज हमने सार्वजनिक परीक्षण की घोषणा की , एक DeFi Layer 1 ब्लॉकचेन DracoBFT द्वारा संचालित, एक कस्टम-बिल्डिंग सहमति प्रोटोकॉल. Hotstuff L1 एक उद्देश्य-बिल्डिंग श्रृंखला है जो एक प्रोग्रामिंग योग्य वित्तीय मार्गदर्शन परत के साथ एक उच्च प्रदर्शन पर आदेश किताब जोड़ती है जहां सत्यापनकर्ता ट्रेडिंग, भुगतान और फाईट रेल के लिए अंतिम मील के गेटवे के रूप में कार्य करते हैं। हॉटस्टाइल लैब गर्मियों L1 हॉटस्टाइल लैब गर्मियों L1 सामान्य उद्देश्य श्रृंखलाओं के विपरीत, Hotstuff L1 को एक Uber शैली के राउटिंग परत के रूप में डिज़ाइन किया गया है जहां सत्यापनकर्ता आवश्यकता पर वास्तविक वित्तीय पहुंच प्रदान करते हैं। Hotstuff Labs शीर्ष स्तर के निवेशकों द्वारा समर्थित है, जिसमें Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures, और 1inch, Safe, Biconomy, Socket, और अधिक जैसे अग्रणी DeFi प्रोटोकॉल के संस्थापक शामिल हैं। \n \n स्टैक कैपिटल ग्रुप के संस्थापक जूलियन बूटलोप ने कहा, "हॉटस्टाफ़ लैब्स एक प्रदर्शन श्रृंखला का निर्माण कर रहा है जो व्यापार, भुगतान और वास्तविक दुनिया के निपटान को एक एकीकृत परत में जोड़ता है। स्टैक कैपिटल ग्रुप के संस्थापक जूलियन बूटलोप ने कहा, "हॉटस्टाफ़ लैब्स एक प्रदर्शन श्रृंखला का निर्माण कर रहा है जो व्यापार, भुगतान और वास्तविक दुनिया के निपटान को एक एकीकृत परत में जोड़ता है। वित्तीय एक्सेस पॉइंट के रूप में वैलिडर्स ट्रेडिंग के अलावा, Hotstuff L1 को आर्किटेक्चर किया गया है ताकि सत्यापनकर्ताओं को अनुमतिदार वित्तीय सेवा प्रदाताओं के रूप में चयन किया जा सके. Hotstuff पर, सत्यापनकर्ता केवल सहमति के लिए नहीं हैं, वे कोर ट्रेडिंग इंजन और अंत उपयोगकर्ता दोनों के लिए वैश्विक वित्तीय पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। \n \n \n कोर ट्रेडिंग इंजन के लिए, स्टेबलकोइन रेल ऑफ चेन तरलता तक पहुंच प्रदान करते हैं। अंत उपयोगकर्ताओं के लिए, validators fiatcrypto on/off-ramps, भुगतान और FX उपयोग मामलों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी को लॉक करने के लिए। अग्रणी भुगतान प्लेटफॉर्म, on / off-ramps, बैंकिंग भागीदारों और कार्ड कार्यक्रमों के साथ गहराई से एकीकरण श्रृंखला में पैक किए गए validators द्वारा कमाई करने की अनुमति देता है: \n \n \n \n \n Powering fiat stablecoin on/off-ramps के बारे में जानें क्षेत्रीय भुगतान और हस्तांतरण रेल की अनुमति कार्ड और स्थानीय खातों को जारी करना या समर्थन करना विभिन्न मुद्राओं और क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी के रूप में कार्य करना श्रृंखला उपयोगकर्ताओं को स्टॉक, प्रदर्शन इतिहास, और सेवा की गुणवत्ता के आधार पर विशिष्ट सत्यापनकर्ताओं के साथ जोड़ती है, जैसे कि एक राउटिंग परत, जो चेन पर और ऑफ चेन कार्यों दोनों के अविश्वसनीय सत्यापन के लिए हल्के शून्य ज्ञान सबूत के साथ संयुक्त है। \n \n यह वित्तीय सत्यापनकर्ताओं के लिए Uber है, जो हर प्रवाह को सही प्रदाता के लिए निर्देशित करता है, "वॉम शार्मा ने कहा, Hotstuff Labs के सह-संस्थापक और सीईओ। यह वित्तीय सत्यापनकर्ताओं के लिए Uber है, जो हर प्रवाह को सही प्रदाता के लिए निर्देशित करता है, "वॉम शार्मा ने कहा, Hotstuff Labs के सह-संस्थापक और सीईओ। Hotstuff Public Testnet: अब खुला Hotstuff L1 सार्वजनिक परीक्षण नेटवर्क लाइव और खुला है: \n \n \n \n ट्रेडर और क्वांट्स - प्रारंभिक पीपी और स्पॉट ट्रेडिंग, मल्टी-सेवा बॉक्स, और सीधे कोर एल 1 पर बनाए गए बाजार बुनियादी ढांचे का परीक्षण कर सकते हैं। बिल्डर, Fintechs और Stablecoin इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता - नए व्यापार प्राइमेट्स, भुगतान, FX, और निपटान उपयोग के मामलों को सक्षम करने के लिए हॉटस्टूफ लैब के साथ साझेदारी कर सकते हैं। Validators & Node Operators - DracoBFT नोड्स चला सकते हैं, बेंचमार्क प्रदर्शन, और वित्तीय सेवा मॉड्यूल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। शुरू करें \n \n \n \n \n वेबसाइट: https://hotstuff.trade एक्स (Twitter): https://x.com/tradehotstuff DracoBFT व्हाइट पेपर: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf समुदाय और एकीकरण: https://discord.gg/tradehotstuff https://hotstuff.trade https://x.com/tradehotstuff https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf https://discord.gg/tradehotstuff Hotstuff Labs के बारे में Hotstuff L1 का निर्माण कर रहा है, प्रोग्रामिंग योग्य वित्त के लिए एक उद्देश्य से बनाया गया DeFi Layer 1, ड्रैकोबीएफटी सहमत इंजन और एक मॉड्यूलर निष्पादन कपड़ा द्वारा संचालित। वित्त, सहमतता, ट्रेडिंग, क्रिप्टो अर्थशास्त्र और प्रोटोकॉल डिजाइन के गहरे अनुभव के साथ, टीम एक वैश्विक राउटिंग परत बना रही है जो कुंजी पर व्यापार करने की अनुमति देता है और भुगतानों, हस्तांतरणों और फाईट रेल को एक एकल, स्थिर श्रृंखला पर जोड़ती है। हॉटस्टाइल लैब हॉटस्टाइल लैब प्रेस और साझेदारी के लिए: https://x.com/hotstuff_labs https://x.com/hotstuff_labs संपर्क हॉटस्टाइल लैब press@hotstufflabs.com से संपर्क करें \n \n यह कहानी Chainwire द्वारा Business Blogging Program के तहत एक प्रेस संदेश के रूप में प्रकाशित की गई है. किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के अनुसंधान करें. यह कहानी Chainwire द्वारा Business Blogging Program के तहत एक प्रेस संदेश के रूप में प्रकाशित की गई है. किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के अनुसंधान करें. कार्यक्रम कार्यक्रम