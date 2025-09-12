BlockchainFX 7.24 मिलियन डॉलर को प्री-सेल में उठाता है, जैसा कि पहली बहु-आधारित सुपर ऐप लाइव बेटा में जाती है

, एक decentralized multi-asset ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ने घोषणा की है कि इसकी प्रीसेल ने 9,021 से अधिक प्रतिभागियों से $ 7,242,807,43 उठाया है। एप्लिकेशन पहले से ही बीटा में है, जिससे उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोक्यूरेंसी, शेयर, विदेशी मुद्रा, और कच्चे माल सहित 500 से अधिक संपत्तियों पर व्यापार करने की अनुमति मिलती है, जबकि पूर्वावलोकन जारी है. $ 0,023 की पूर्वावलोकन कीमत और $ 0,05 की पुष्टि की गई लॉन्च कीमत के साथ, इस चरण के दौरान $ BFX खरीदने वाले प्रतिभागियों ने तुरंत मंच के डैशबोर्ड के माध्यम से स्टैक इनाम और साप्ताहिक USDT भुगतान अर्जित करना शुरू कर दिया। San José, Costa Rica, September 12th, 2025/Chainwire/-- ब्लॉकचेनFX ब्लॉकचेनFX ब्लॉकचेनFX ब्लॉकचेनFX BlockchainFX प्रीसेल प्रदर्शन प्रीसेट ने $ 7,242,807.43 में योगदान रिकॉर्ड किया है, जो सॉफ्ट कैप के 96.57% के बराबर है, जिसमें अब तक 9,021 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। योगदानकर्ता ETH, USDT (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Solana, Base), BTC, BNB, XRP, ADA, DOGE, और LTC का उपयोग करके भाग ले सकते हैं, साथ ही Visa, Apple Pay और Google Pay के माध्यम से कार्ड भुगतान। योगदान स्तर शुरुआती स्तर के लिए $1,000 पर शुरू होते हैं और $100,000 पर लेगेंडर स्तर तक फैलते हैं, जिसमें एनएफटी, सीमित संस्करण वीजा कार्ड, 80% तक के बोनस आवंटन और $25,000 तक के ट्रेडिंग क्रेडिट जैसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। टोकन मॉडल और समुदाय प्रोत्साहन $BFX टोकन एक डिफ्लेशनरी संरचना का उपयोग करता है जो अपने समुदाय के लिए ट्रेडिंग फीस का 70% फिर से वितरित करता है। फीस फंड स्टैकिंग पूल का 50 प्रतिशत, BFX और USDT में दैनिक रूप से वितरित किया जाता है, जबकि 20% दैनिक खरीद-बैक का समर्थन करता है, और फिर से खरीदे गए टोकन का आधा हिस्सा स्थायी रूप से जला दिया जाता है। $BFX की कुल आपूर्ति 3.5 बिलियन टोकन है, जो ERC-20 मानक के तहत जारी किया गया है. आधिकारिक टोकन अनुबंध पते 0xD0d801eEa2c2422dF3e626b82EBBb618f4Cc445e है। $BFX Token Presale के बारे में जानकारी प्रीसेल में शामिल होने के लिए, उपयोगकर्ताओं को मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, या कोइनाबेस वॉलेट जैसे एक decentralized वॉलेट से कनेक्ट किया जाता है. एक भुगतान विकल्प - क्रिप्टो या कार्ड - चुनने के बाद, योगदानकर्ता अपने वॉलेट के माध्यम से लेनदेन की पुष्टि करते हैं. BlockchainFX कोड के साथ एक अनन्य 30% बोनस भी प्रदान करता है , संदर्भ पुरस्कारों के साथ. एक बार पुष्टि के बाद, बिक्री से पहले आवंटन उपयोगकर्ता के डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं, जहां स्टैकिंग पुरस्कार तुरंत जमा करना शुरू करते हैं। BULL30 गेंदबाजी30 वीजा कार्ड और प्लेटफार्म उपयोगिता BlockchainFX प्री-सेल प्रतिभागियों को BFX वीजा कार्ड, धातु और 18 कैरेट सोने संस्करणों में उपलब्ध है के लिए अनन्य प्रारंभिक पहुंच की पेशकश कर रहा है. कार्ड एप्पल पे और Google पे के साथ एकीकृत है, प्रति खरीद $ 100,000 और $ 10,000 के लिए मासिक एटीएम वापसी की अनुमति देता है। इस बीच, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइव बीटा में है, एक ही वातावरण में 500 से अधिक संपत्तियों के लिए सुचारू पहुंच का समर्थन करता है. इस संरचना BlockchainFX को एक इंटरफ़ेस के तहत क्रिप्टो और पारंपरिक वित्तीय बाजारों को जोड़ने के लिए पहला सुपर ऐप के रूप में स्थान देता है. ब्रिज Global Finance and Blockchain BlockchainFX खुद को ब्लॉकचेन और पारंपरिक वित्त के क्रिप्टो बाजारों के बीच अंतर को संबोधित करता है - औसतन $ 89 बिलियन दैनिक व्यापार मात्रा - और वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार, जो प्रति दिन $ 7.5 ट्रिलियन से अधिक संसाधित करता है। BlockchainFX के बारे में एक decentralized multi-asset ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो पारंपरिक वित्तीय बाजारों के साथ ब्लॉकचेन को जोड़ता है। 500 से अधिक संपत्तियों का समर्थन करता है - क्रिप्टोक्यूरेंसी, शेयर, विदेशी मुद्रा, कच्चे माल, ईटीएफ, और डिवाइस - प्लेटफॉर्म वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक वातावरण प्रदान करता है। इसके मूल टोकन, $BFX, पावर स्टैकिंग, इनाम, खरीद वापस, और वीजा कार्ड एकीकरण। BlockchainFX को Coinsult और CertiK द्वारा ऑडिट किया गया है, टीम सत्यापन Solidproof द्वारा पूरा किया गया है। is ब्लॉकचेनFX ब्लॉकचेनFX ब्लॉकचेनFX उपयोगकर्ता यहां अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: \n \n \n \n वेबसाइट: https://blockchainfx.com/ एक्स: https://x.com/BlockchainFXcom टेलीग्राम चैट: https://t.me/blockchainfx_chat https://blockchainfx.com/ https://blockchainfx.com/ https://x.com/BlockchainFXcom https://x.com/BlockchainFXcom https://t.me/blockchainfx_chat https://t.me/blockchainfx_chat संपर्क सीएमओ एलियंस ब्लॉकचेनFX नमस्ते@blockchainfx.com \n \n यह कहानी Chainwire द्वारा Business Blogging Program के तहत एक प्रेस संदेश के रूप में प्रकाशित की गई है. किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के अनुसंधान करें. यह कहानी Chainwire द्वारा Business Blogging Program के तहत एक प्रेस संदेश के रूप में प्रकाशित की गई है. किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के अनुसंधान करें. कार्यक्रम कार्यक्रम