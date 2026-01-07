Back to Basics: Storytelling के रूप में डेटाबेस डिजाइन

क्रिस डाइट, डेटा प्रबंधन के लिए रिश्तों के मॉडल के पिताों में से एक ने एक बार मुझे बताया कि "सभी रिश्तों के सिद्धांतों को पूर्वाग्रहिक गणना पर बनाया गया है। मनुष्य सभी एक या दूसरे तरीके से कहानीकार हैं. हम कहानी कहानियों को हमारे दैनिक जीवन और हमारे दैनिक काम में अनुकूलित करते हैं। यदि आप एक डेटाबेस तालिका परिभाषित कर रहे हैं और डेटा के इतिहास नहीं बता सकते हैं, तो आप इसे गलत कर रहे हैं। कहानियों के नट्स और बोल्ट्स पर एक नज़र अच्छी कहानियां नियमों का पालन करती हैं। पिक्सर प्रसिद्ध रूप से एक कहानी के तत्वों को एक सूत्र में स्टैक करता है जिसे वे एक कहानी रीढ़ कहते हैं: “एक बार एक समय में...” “और हर दिन...” “एक दिन तक...” “और इसके कारण ...” “और इसके कारण...” अंत में... » “और उस दिन से...” इस कहानी पीठ को अच्छी कहानी कहने के लिए एक मॉडल के रूप में सोचा जा सकता है। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर एक समान सूत्र का उपयोग करते हैं. कहानियों के " नियमों" का पालन करते हुए, यही कारण है कि हम वूडी को बकवास के बजाय एक नायक के रूप में देखते हैं, रेमी को स्वास्थ्य कोड का उल्लंघन करने के बजाय एक कलाकार के रूप में, और नेमो को बहादुर के रूप में, आशाहीन के बजाय। इस मॉडल के नियमों के भीतर रचनात्मकता के लिए कई अवसर हैं. कहानियों को जो अच्छे कहानियों के नियमों को आंतरिक बनाते हैं, नए कहानियों और नए फिल्मों को बनाने के लिए तलाश की जाती है। कुछ निर्देशक, लेखक और निर्माता कहानियों के इन सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं से अलग हो सकते हैं जो उन कहानियों को बताते हैं जो मानक कहानियों के मॉडल के भीतर फिट नहीं होते हैं, लेकिन फिल्में जिनके पास एक स्पष्ट कहानी नहीं है वे हर बार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करेंगे, भले ही वे सुंदर रूप से शूट किए जाएं। कैसे हम डेटा के साथ कहानियां इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की दुनिया में, हॉलीवुड की तरह, हमारे कहानियों को सिर्फ लिखित नहीं किया जाता है, बल्कि उनके आधार पर कार्रवाई की जाती है. हम इलेक्ट्रॉनों को संरचनाओं में रान काटने के लिए निर्देश देते हैं जो हम परिभाषित करते हैं. अन्य तकनीशियन या ज्ञान कर्मचारियों को अगले वर्षों में जो हमने बनाया है, उसे वापस संदर्भित किया जा सकता है. डेटा प्रबंधन के लिए रिलायंस मॉडल और 1960s और 70s में परिभाषित कई समस्याओं को हल किया जो इसके निर्माण से पहले मौजूद थे. SQL Server, Oracle, Snowflake, Redshift, MySQL, Clickhouse, Cockroach DB, DuckDB, और पर और पर इन दो गुरुओं के काम के बिना अस्तित्व में नहीं होगा। क्रिस तारीख टेड कोड यहाँ एक उदाहरण तालिका है जो उनकी पुस्तक से संदर्भित है, डेटाबेस सिस्टम के लिए एक परिचय: \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K एम्पी एक गहराई # मजदूरी Abstract में, इस predicate को परिभाषित किया जाता है: Employee EMP# नाम ENAME है, DEPT# विभाग में काम करता है, और एक मजदूरी कमाता है। वास्तव में, हम इसे इस तरह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं: E1 कर्मचारी नाम Lopez है, D1 विभाग में काम करता है, और 40K का वेतन कमाता है। यह डेटा की कहानी बताना आसान है जो इस तालिका का प्रतिनिधित्व करती है, जिस तरह से आप जानते हैं कि आप इसे सही कर रहे हैं। क्यों एआई आपके डेटाबेस प्रदर्शन मुद्दों को हल नहीं कर सकता है मुझे बार-बार ऐसी स्थितियों में लाया गया है जहां डेटाबेस प्रदर्शन को खराब माना जाता था, केवल यह पता लगाने के लिए कि एप्लिकेशन डेवलपर्स द्वारा बनाए गए डेटा संरचनाओं ने दशकों से अच्छी तरह से दस्तावेज किए गए सर्वोत्तम प्रथाओं के नियमों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है जो प्रभावी कहानी कहानियों को सुनिश्चित करते हैं। यदि एप्लिकेशन डेवलपर्स या यहां तक कि व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को हमारे पाठ प्रसंस्करण और पाठ उत्पन्न करने के उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देश लिखते हैं, तो उन उपकरणों को पाठ उत्पन्न किया जाएगा जिसे फिर वास्तविक कार्य कोड और स्थिर डेटा संरचनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। जब तक इन नियमों को लागू करने वाले लोग उन्हें और उनके तर्क को नहीं समझते हैं, केवल ऐसा ही होगा कि खराब प्रदर्शन वाले डेटा संरचनाएं तेजी से बनाई जाएंगी। चाहे आपका भूमिका आर्किटेक्ट, डेवलपर्स, इंजीनियर, उपयोगकर्ता, या किसी अन्य शीर्षक है जो भविष्य में उत्पन्न हो सकता है, आप अंततः जो रहता है, संग्रहीत किया जाता है, प्रतिनिधित्व किया जाता है, और भविष्य की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है के लिए जिम्मेदार हैं। इन सर्वोत्तम प्रथाओं पर वापस लौटना, जो दशकों से मौजूद हैं, आपको एक बेहतर, अधिक रचनात्मक बिल्डर बना देगा। इस तरह आप अपना ब्रांड बनाते हैं हाँ, आप एक उद्यम का एक छोटा सा हिस्सा हैं. फिर भी, आप दुनिया पर अपना निशान छोड़ना चाहते हैं, है ना? विटमैन ने अपने कविता में एक समान प्रश्न पूछा, "ओ मुझे, ओ जीवन! "What good amid these, O me, O life?" हम सभी के लिए जवाब है: "That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse." आप किस कहानी को बताने का फैसला करेंगे? यदि आप एक बर्फबारी हैं डेटाबेस प्रबंधक या डेटा इंजीनियर , DataOps.live मदद कर सकता है. आज शुरू करें — आपको हर महीने 500 मिनट मुफ्त मिलेंगे। डेटाबेस प्रबंधक डेटा इंजीनियर आपको हर महीने 500 मिनट मुफ्त मिलेंगे।