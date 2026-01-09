क्यों ओपनएआई वॉल स्ट्रीट पर 2026 के सबसे लाभदायक आईपीओ बनने के लिए तैयार है

रिपोर्टों के मुताबिक, यह मालिक ओपनएआई 2026 के दूसरे छमाही में एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) का इंतजार कर रहा है, जो सभी समय का सबसे बड़ा डेब्यू हो सकता है, यह देखने लायक है कि कृत्रिम बुद्धि नेता वॉल स्ट्रीट को क्या ला सकता है। चैट चैट हालांकि सीईओ सैम अल्टमैन ने इस साल सार्वजनिक होने के लिए अपने इरादों का खुलासा करने के बारे में अनिवार्य रखा है, हालांकि रिपोर्टें हैं कि ओपनएआई एक बार में डेब्यू करने की उम्मीद कर सकता है। , यह 13 आंकड़ों पर आईपीओ करने वाली पहली कंपनी बन गई है। 1 ट्रिलियन डॉलर की कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर की कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य पर सार्वजनिक होने से, ओपनएआई तुरंत दुनिया के 10 सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से व्यापार किए गए शेयरों के कवरेज पर होगा और टेस्ला (NASDAQ:TSLA) और मेटा प्लेटफॉर्म (NASDAQ:META) जैसे आकार में समान होगा। दिसंबर 2025 में कुल मिलाकर चैटजीपीटी को लेते हुए, ओपनएआई की संभावना वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा - कभी डेब्यू होने की संभावना संभावनाओं से परे नहीं है, लेकिन क्या यह निवेशकों के लिए इतनी उच्च कीमत पर मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है? 858 लाख उपयोगकर्ता 858 लाख उपयोगकर्ता OpenAI की दूर-दूर संभावनाएं हालांकि एक निजी कंपनी को सटीक रूप से मूल्यांकन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके साथियों से विश्वास का संकेत के रूप में निवेश प्रवाह को ट्रैक करना संभव है। यही कारण है कि रिपोर्ट में एक अमेज़ॅन के ओपनएआई में, पिछले 13 अरब डॉलर में माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी में निवेश किया, इसे एआई नेता के दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास का एक बड़ा प्रदर्शन माना जा सकता है। 10 अरब डॉलर का निवेश 10 अरब डॉलर का निवेश पहले से ही एडब्ल्यूएस के साथ 38 अरब डॉलर की क्लाउड समझौते पर सहमत होने के बाद, ओपनएआई ने अमेज़ॅन के साथ सौदा करने के लिए उपयोग किया है. हालांकि, इस नवीनतम निवेश में चैटजीपीटी के निर्माताओं को अमेज़ॅन के स्वायत्त प्रोसेसरों का उपयोग करना देखा जा सकता है, एक कदम जो यह उजागर करता है कि खुदरा विशाल ने एल्टमैन की कंपनी को कृत्रिम बुद्धि बूम में एक परिवर्तनशील खिलाड़ी के रूप में पहचाना है। ओपनएआई के लिए अमेज़ॅन की महत्वाकांक्षाएं यह भी स्पष्ट संकेत देती हैं कि कंपनी मानती है कि आईपीओ एआई कंपनी के लिए ऑपरेटिंग स्तर पर आगे की सफलता के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड हो सकता है। अल्टमैन ने नवंबर में दावा किया था कि ओपनएआई एक तक पहुंचने के रास्ते पर था। 2025 में, यह देखते हुए कि कंपनी चैटजीपीटी के प्रीमियम सुविधाओं के लिए प्रति माह $ 20 शुल्क देती है, भविष्य में कीमतों में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले बड़े पैमाने पर लाभ मार्जिन के लिए पर्याप्त जगह हो सकती है क्योंकि जनरेटिव एआई क्षेत्र परिपक्व रहता है। $ 20 बिलियन वार्षिक चलने की दर $ 20 बिलियन वार्षिक चलने की दर क्या OpenAI 2026 में आईपीओ पर जाएगी? जब सैम अल्टमैन से पूछा गया कि क्या वह 2026 में आईपीओ शुरू करने की योजना बना रहा है, यह एक अपेक्षाकृत रहस्यमय "मैं नहीं जानता" था। उसका जवाब उसका जवाब हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि ओपनएआई 2026 के दूसरे छमाही से पहले ही अमेरिकी नियामक अधिकारियों के साथ आवेदन करने पर विचार कर रहा है। डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ कंपनी के तेज 1.4 ट्रिलियन डॉलर के अपर्याप्त दायित्वों को देखते हुए, एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश कुछ तरीके से अपने ऊंचे कृत्रिम बुद्धि महत्वाकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए ढूंढने वाले पवन को जीतने की दिशा में जा सकती है। हालांकि, अगर अमेज़ॅन कंपनी में अपने 10 अरब डॉलर के निवेश के साथ आगे बढ़ता है, तो यह अपने आईपीओ को देरी करने के लिए ओपनएआई के लिए अधिक समय खरीदने में मदद कर सकता है। जैसा कि Altman उन्होंने एक सार्वजनिक कंपनी के सीईओ बनने में "0%" रुचि रखी है, यह स्पष्ट है कि ओपनएआई अपने बहुत प्रतीक्षित आईपीओ को लॉन्च करने के लिए जल्दी नहीं है. कंपनी के अपने दायित्वों को पूरा करने में आत्मविश्वास के आधार पर, निवेशकों को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है ताकि चैटजीपीटी निर्माता डेब्यू देख सकें. हाल ही में दावा हाल ही में दावा क्या $ 1 ट्रिलियन आईपीओ मूल्य प्रदान करेगा? हालांकि जारी आईपीओ बूम ने ओपनएआई के चैटजीपीटी मॉडल के लॉन्च के बाद तीन साल के लिए वॉल स्ट्रीट में दो अंकों के विकास को प्रेरित किया, 2022 के अंत में, पिछले साल के लाभ अधिक निराशाजनक थे क्योंकि कुछ निवेशक सावधान हो गए कि वे क्या देखते हैं कि एक लाभ है। . growing AI bubble ओपनएआई के आईपीओ में खरीदने वाले निवेशकों के लिए, कंपनी की $ 1 ट्रिलियन मूल्यांकन एक उद्योग के लिए बहुत अधिक लग सकती है जो बाजार सुधार के लिए देर हो सकती है। हालांकि, अन्य निवेशकों के लिए, ओपनएआई की शुरुआत केवल एक और बड़ा बाजार रैली की शुरुआत होगी क्योंकि प्रौद्योगिकी वैश्विक पैमाने पर अनगिनत क्षेत्रों को बदल रही है। पिछले साल जून से एस एंड पी ग्लोबल डेटा से पता चला है कि जनरेटिव एआई बाजार की आय में वृद्धि होने की संभावना है 2024 और 2029 के बीच यह ओपनएआई के एक शुरुआती बाजार नेता के रूप में लाभकारी स्थिति को विशेष रूप से निवेशकों को आकर्षित करता है जो मानते हैं कि कृत्रिम बुद्धि बूम आगे बढ़ेगा। CAGR 40% से अधिक CAGR 40% से अधिक ओपनएआई की दीर्घकालिक वृद्धि कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर कर सकती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक स्वास्थ्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और अन्य भू-राजनीतिक विपरीत। क्या 2026 के दूसरे छमाही में कृत्रिम बुद्धि के लिए निवेशकों की भूख उतनी ही मजबूत होगी जैसा कि यह हाल के वर्षों में था, यह देखने के लिए बाकी है, लेकिन ओपनएआई के लिए, एक आईपीओ शुरू करने की संभावना एक समय में जब कंपनी में अभी भी विकास के लिए पर्याप्त जगह है, यह एआई ट्रेलब्रेज़र को शीर्ष पर लाने में मदद कर सकता है। . एस एंड पी 500 एस एंड पी 500 जो भी मानते हैं कि एआई एक बुलबुला बना रहा है, 2026 में एक ओपनएआई डेब्यू वर्ष के सबसे लाभदायक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश होने की संभावना है। नवाचार और उच्च तकनीक में चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा जबकि वर्तमान में ओपनएआई जनरेटिव एआई में एक प्रमुख नेतृत्व का आनंद लेता है, चीनी प्रौद्योगिकी विशालों ने प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता के लिए बीजिंग के व्यापक प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में बड़े भाषा मॉडल, अर्धचालक डिजाइन, और एआई-आधारित क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को तेज कर दिया है। competition from प्रतियोगिता से Baidu, Alibaba, और Huawei जैसे कंपनियों ने पश्चिमी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किए गए उन्नत एआई मॉडल की घोषणा की है, विशेष रूप से उद्यम अपनाने, स्वचालन और घरेलू एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए। हालांकि उन्नत अर्धकर्मियों पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण ने चीन के अत्याधुनिक चिप्स तक पहुंच को धीमा कर दिया है, उन्होंने घरेलू प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर अनुकूलन में तेजी से नवाचार को भी प्रोत्साहित किया है। के लिए चीन की प्रगति पश्चिमी बाजारों में आय वृद्धि के लिए एक तत्काल खतरा नहीं हो सकती है, लेकिन यह एक भविष्य को उजागर करती है जहां वैश्विक एआई नेतृत्व geopolitical लाइनों के साथ तेजी से विभाजित हो रहा है. जैसा कि निवेशक एक संभावित आईपीओ का मूल्यांकन करते हैं, OpenAI की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी तकनीकी आगे बढ़ाने की क्षमता एक ट्रिलियन डॉलर की मूल्यांकन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी. 