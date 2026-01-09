Kwa nini OpenAI inatarajiwa kuwa IPO yenye faida zaidi ya 2026 kwenye Wall Street

Pamoja na ripoti kwamba mwenyeji wa OpenAI anazingatia utoaji wa umma wa awali (IPO) katika nusu ya pili ya 2026, katika kile ambacho kinaweza kuwa maonyesho makubwa ya wakati wote, ni thamani ya kuangalia kile kiongozi wa akili ya kiufundi anaweza kuleta Wall Street. Mchezo wa Mchezo wa Ingawa Mkurugenzi Mtendaji Sam Altman amekuwa na wasiwasi wakati wa kufichua nia yake ya kuingia hadharani mwaka huu, kulikuwa na ripoti kwamba OpenAI inaweza kuangalia kufanyika katika Hii inafanya kampuni hiyo kuwa ya kwanza kuingia kwenye IPO kwa takwimu 13. Tathmini ya $ 1 trilioni Tathmini ya $ 1 trilioni Kuingia kwa umma kwa thamani ya $ 1 trilioni itakuwa mara moja kuweka OpenAI juu ya shamba la 10 kubwa zaidi ulimwenguni, na sawa na ukubwa kama vile Tesla (NASDAQ:TSLA) na Meta Platforms (NASDAQ:META). Tangu mwaka wa 2025 idadi ya watu Kwa kuzingatia ChatGPT, matarajio ya OpenAI kuwa maonyesho makubwa zaidi ya Wall Street - sio nje ya uwanja wa uwezekano, lakini inawakilisha thamani kwa wawekezaji kwa bei kubwa sana? Watumiaji milioni 858 Watumiaji milioni 858 Uwezekano mkubwa wa OpenAI Ingawa inaweza kuwa vigumu kutathmini kwa usahihi kampuni ya kibinafsi, inawezekana kufuatilia upungufu wa uwekezaji kama ishara ya imani kutoka kwa wenzake. Hiyo ndiyo sababu ya taarifa za A katika OpenAI na Amazon, kujiunga na $ 13 bilioni Microsoft kuwekeza katika kampuni katika siku za nyuma, inaweza kuonekana kama ishara kubwa ya imani katika uwezo wa muda mrefu wa kiongozi wa AI. $ 10 bilioni ya uwekezaji $ 10 bilioni ya uwekezaji Baada ya tayari kukubaliana juu ya makubaliano ya $ 38 bilioni ya wingu na AWS, OpenAI imekuwa na tabia ya kufanya biashara na Amazon. Hata hivyo, uwekezaji huu wa hivi karibuni unaweza kuona watengenezaji wa ChatGPT kutumia processors za kibinafsi za Amazon katika hatua ambayo inaonyesha jinsi kubwa ya kibiashara imeona kampuni ya Altman kama mchezaji wa mabadiliko katika mabomu ya akili ya kiufundi. Malengo ya Amazon kwa OpenAI pia ni ishara wazi kwamba kampuni inaamini IPO inaweza kuwa springboard kwa mafanikio zaidi katika ngazi ya uendeshaji kwa kampuni ya AI. Altman alidai mwezi Novemba kwamba OpenAI ilikuwa katika mwelekeo wa kufikia Kwa kuzingatia kwamba kampuni inachukua $ 20 kwa mwezi kwa vipengele vya premium vya ChatGPT, kunaweza kuwa na nafasi ya kutosha kwa marekebisho makubwa ya mapato yanayotokana na ongezeko la bei katika siku zijazo kama sekta ya ubunifu wa AI inaendelea kukua. $ 20 bilioni ya kila mwaka run rate $ 20 bilioni ya kila mwaka run rate Je, OpenAI itakuwa na IPO mwaka 2026? Wakati Sam Altman aliulizwa kama anataka kuanzisha IPO mwaka 2026, Ilikuwa ni “sijui” ya ajabu. Majibu yake Majibu yake Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kwamba OpenAI imekuwa ikifikiria kuwasilisha kwa watendaji wa Marekani tangu nusu ya pili ya 2026. Kwa kuzingatia makubaliano ya dola bilioni 1.4 ya kampuni na makampuni ya miundombinu ya data, pendekezo la awali la umma linaweza kwenda njia fulani ili kupata upepo ambao unatafuta kukabiliana na matarajio yake makubwa ya akili ya kiufundi. Hata hivyo, ikiwa Amazon inachukua hatua mbele na uwekezaji wake wa dola bilioni 10 katika kampuni, inaweza kusaidia kununua muda zaidi kwa OpenAI ili kuzuia IPO yake. Kwa mujibu wa Altman alipokuwa na maslahi ya "0%" ya kuwa Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni ya umma, ni wazi kwamba OpenAI haina haraka kuanzisha IPO yake iliyotarajiwa sana. Kulingana na ujasiri wa kampuni katika kukidhi wajibu wake, wawekezaji wanaweza kupata kusubiri hadi 2027 kuona mwanzo wa mtengenezaji wa ChatGPT. Hivi karibuni alidai kuwa Hivi karibuni alidai kuwa Je, $ 1 trilioni ya IPO itatoa thamani? Licha ya upungufu unaoendelea wa IPO unaosababisha ukuaji wa takwimu mbili kwenye Wall Street kwa miaka mitatu mfululizo baada ya kuanzishwa kwa mtindo wa ChatGPT wa OpenAI mwishoni mwa 2022, faida ya mwaka jana ilikuwa imara zaidi kwa sababu baadhi ya wawekezaji walijaribu kuwa na wasiwasi kuhusu kile wanachoona kuwa ni uharibifu. . growing AI bubble Kwa wawekezaji wanaotaka kununua katika IPO ya OpenAI, tathmini ya $ 1 trilioni ya kampuni inaweza kuonekana ya juu sana kwa sekta ambayo inaweza kuwa ya muda mrefu kwa marekebisho ya soko. Hata hivyo, kwa wawekezaji wengine, mwanzo wa OpenAI utakuwa tu mwanzo wa kuongezeka kwa soko kubwa zaidi kama teknolojia inaendelea kubadilisha sekta nyingi kwa kiwango cha kimataifa. Takwimu za S&P Global kutoka Juni mwaka jana zilionyesha kwamba mapato ya soko la AI yanatarajiwa kukua kwa kiwango cha juu. kati ya 2024 na 2029. Hii inafanya nafasi nzuri ya OpenAI kama kiongozi wa kwanza wa soko hasa kuvutia wawekezaji ambao wanaamini kuwa upepo wa akili ya kiufundi utaendelea kujenga kasi. CAGR ya 40% CAGR ya 40% Ukuaji wa muda mrefu wa OpenAI unaweza kutegemea mambo mengi tofauti, kama vile afya ya kiuchumi ya Marekani, biashara ya kimataifa, na mabadiliko mengine ya kisiasa. Je, appetite ya wawekezaji kwa akili ya kiufundi itakuwa na nguvu katika nusu ya pili ya 2026 kama ilivyokuwa katika miaka ya hivi karibuni bado ni kuonekana, lakini kwa OpenAI, uwezekano wa kuanzisha IPO wakati kampuni bado ina nafasi nyingi kwa ajili ya ukuaji inaweza kusaidia katapult AI trailblazer kuelekea juu ya . Uwekezaji wa S&P 500 Uwekezaji wa S&P 500 Bila kujali wale ambao wanaamini kwamba AI inafanya mpira, mwanzo wa OpenAI mwaka 2026 inaweza kuwa mpango wa kwanza wa mapato wa mwaka. China yaongezeka ushindani katika ubunifu na teknolojia ya juu Hata hivyo, wakati wa kuondokana na upungufu wa kiwango cha juu, China inawakilisha mojawapo ya changamoto kubwa zaidi ya muda mrefu kwa utawala wake. mashirika ya teknolojia ya China yameharakisha uwekezaji katika mifano ya lugha kubwa, kubuni ya semiconductor, na miundombinu ya wingu iliyoongozwa na AI kama sehemu ya juhudi kubwa za Beijing kwa kujitegemea kiufundi. ushindani wa ushindani wa Makampuni kama Baidu, Alibaba, na Huawei kila mmoja wamezindua mifano ya AI ya juu iliyoundwa kushindana na washirika wa Magharibi, na lengo maalum la utunzaji wa biashara, automatisering, na ushirikiano wa ndani. jukwaa la Ernie la Baidu na mifano ya Qwen ya Alibaba, kwa mfano, zinaonyesha matarajio ya China ya kujenga mazingira ya AI ya parallel ambayo ni chini ya kutegemea teknolojia ya Marekani. Ingawa udhibiti wa mauzo ya Marekani juu ya semiconductors ya juu umezua upatikanaji wa China kwa chips za kisasa, pia umesababisha uvumbuzi wa haraka katika processors za nyumbani na uboreshaji wa programu. kwa ajili Mafanikio ya China yanaweza kuwa sio tishio la haraka kwa ukuaji wa mapato katika masoko ya Magharibi, lakini yanaonyesha siku zijazo ambapo uongozi wa kimataifa wa AI unachanganywa zaidi katika mstari wa kijiopolitiki.Kama wawekezaji wanachunguza IPO inawezekana, uwezo wa OpenAI wa kudumisha faida yake ya teknolojia wakati wa ushindani wa kimataifa unaongezeka utakuwa sababu muhimu katika kudumisha tathmini ya trilioni ya dola. ya kufungua ya kufungua