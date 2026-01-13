Transforming External Audits with Data Analytics: Power Query, CCH ו- Risk-Based Audit Planning

אחד הגורמים החשובים בניהול הפיננסי הוא הבדיקה החיצונית, שכן היא מספקת הבטחה עצמאית כי הדו"ח הפיננסי של הארגון מדויק ואמין. התהליך של מציאת תכנון הבדיקה נעשה באופן מסורתי על-ידי שימוש במסמכים בעבר, בהנחות ודוגמאות. הגישה הכללית שאומצת על-ידי צוותים אלה הייתה הניסיון והרגשת המעיים, אשר היו לא יעילים ולעתים קרובות התעלמו מהסיכונים. אבל זה משתנה. ניתוח נתונים גורם גם לבדיקות לבדוק מחדש את תכנון וביצוע תהליך הבדיקה. From Assumptions to Evidence מהנחה עד הוכחה אין צורך עכשיו לבצע דגימות צפופות או להשתמש במסמכים מיושנים של השנים האחרונות כדי לבצע ביקורת חיצונית. האנליטיקה תאפשר למנהלי האו"ם להתחיל לחפור נתונים מלאים לפני עבודת המגרש מתבצעת. המגמות שהוסתרו בעבר מופיעות. ההשתנות בחשבונות ההוצאות, תקופת ההכרה בהכנסות, מספר העסקאות כבר לא היו אלה שניתן לזהות באופן ידני. הם מתבצעים ברמת הנוער החמורה על בסיס אוטומטי. תוכנית כזו תוביל לשיפור הדיונים עם הלקוחות, תוכניות ביקורת ממוקדות יותר והערכה של סיכונים המבוססות על המציאות הנוכחית ולא על ההנחות. ניתוח הנתונים מאפשר למנהלים להתמקד בביצוע עסקאות בסיכון גבוה או בחשבונות עם הפרות בהשוואה לשאר החשבונות ולא בדגימה אקראית על עסקאות באזורים. ניתוח הנתונים יאפשר למנהלים להתמקד בבעיות החשובות. Power Query: The Quiet Workhorse תגית: Power Query: The Quiet Workhorse הדבר החשוב ביותר לגבי המעבר הוא כלי השינוי של נתונים, הידוע גם בשם Power Query מ- Microsoft. הוא אינו מדגיש באופן ספציפי לקחת את זה בתהליך הביקורת, אבל הוא אחד הכלים החשובים שהצוותים של הביקורת המודרנית צריכים לזכור, שכן הוא גמיש והזדמנויות לעבוד איתו. הוא מאפשר למנהלי הביקורת ליצור מידע עם מספר גבוה או מספר משמעותי של מקורות, לסכם ולהמיר אותו לתבנית שאפשר לנתח בקלות ללא הרבה לחץ. יש חמישה מערכות של לקוחות, וכל אחת מהן מייצרת את נתוניהם הפיננסיים באופן שונה. Power Query יעזור למנהלי הביקורת לאחד ולגשת נתונים ממערכות שונות בצורה אחת ולזהות מגמות ואנולוגיות שיכולות לשמש אינדי היכולת לעבד קבוצות נתונים מלאות היא בין התכונות הטובות ביותר של Power Query, שכן היא ללא פגמים של ניתוח דגימות קטנות. בביצוע דגימות מסורתיות, ברוב המקרים, ניתן לעזוב את הדגלים האדומים מבלי להבין כי הדגימה שנבחרה אינה מתמקדת בדגלים האדומים. באמצעות סיוע של Power Query, זה יוכיח את האפשרות לחקור את כל קבוצת הנתונים ולא להישאר ממוקד על האיומים החמורים. The CCH Advantage in Audit Planning היתרונות של CCH בתכנון ביקורת כל עוד האינטרס של המנהלים לרכוש פתרון ספציפי שמתאים לבדיקות חיצוניות הוא גבוה, ערכת CCH תספק מערכת משולבת שמסייעת להעריך סיכונים, תיעוד וניהול משאבים.זה לא רק אומר שהרשימות האוטומטיות יהיו אוטומטיות. ההזדמנות לאסוף את רשימת בקשות המסמכים והיא מחוברת לסיכונים המזהים היא אחת החזקות שלה.המערכת גם מסייעת למנהלי המנהלים להגדיר מה הם צריכים כדי לענות על אזורים מסוימים של סיכונים בהשוואה לבקשות כלליות או מכסה על ידי מנהלי המנהלים ללקוחות. CCH גם מאפשרים למנהלים לבחון מחדש את תוכניות הבדיקה מהשנה הקודמת ולעדכן אותן באופן דינמי עם מידע חדש על הלקוח. זה עוזר לחסוך זמן, סטנדרטים חדשים נשמרים, וגם שיטות הבדיקה מותאמות לפרופיל משתנה של הסיכונים של הלקוח. המידע ההיסטורי יהיה נכס ולא תמיכה על בסיס דינמיזם. המערכת ממשיכה לחוות שינויים מוגדרים לאורך כל ההתחייבות. יחד עם ההכנסה החדשה של נתונים, שינויים בפרופיל הסיכון מתרחשים. Real Risk, Real Results סיכון אמיתי, תוצאות אמיתיות כל החידושים הללו יוצרים גישה מתקדמת יותר לבדיקות חיצוניות.המשקיעים יכולים עכשיו לשים את האנרגיות שלהם באזור אחר, אשר ביקוש במקום לבזבז אותו.זה יכול להיות מקרה של מציאת סוחר, או לקוח, שרישום הרכישה שלו ניתן להתאים עם החתימה של הונאה מוסמכת, או שינוי בזרימת מזומנים, אשר יהיה טוב יותר לעקוב אחר, אבל נשמר על ידי הכלים.הם לא להחליף את השיפוט המקצועי שעליו מתבסס התהליך, אלא לשפר אותו. כך מתפתחים המדיניות החיצונית.הן כבר אינן מאופיינות בתוכניות מוגדרות מראש, דוגמאות ברורות למדי, וניתוח לאחור.הן הופכות להיות נוכחיות, תובנות ואובייקטיביות.היתרונות האלה מסבירים את עצמם לחברות שמוכנות לאמץ את השינוי.התוצאה הסופית של זה תהיה בדיקות יעילות יותר ומהירות יותר שיהיו בעלות ערך מוסף ומובנות יותר ללקוחות.קבוצות המדיניות החיצונית נמצאות כעת במצב טוב יותר שבו הן יכולות לזהות, למדוד וכדי להגיב לסיכון בפועל בעזרת הכלים הרלוונטיים ולחשיבה מבוססת נתונים. \n \n סיפור זה פורסם על ידי סניה קפור במסגרת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon. This story was distributed as a release by Sanya Kapoor under . HackerNoon’s Business Blogging Program תוכנית הבלוג העסקי של HackerNoon תוכנית הבלוג העסקי של HackerNoon