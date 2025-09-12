DOLLUM מרחיבה את הזדמנויות הארנק, מציגה תכונות אבטחה חדשות לאחר מכירת ה- DOL Token

, ארנק דיגיטלי המספק שירותים לאחסון קריפטוגרפי בקלות ובבטחה וצרכים אחרים של נכסים דיגיטליים, כולל DeFi ו-Staking, הציג מספר תכונות כדי לשפר את חוויית המשתמש. New York, New York, USA, September 12th, 2025/Chainwire/-- דולום דולום התכונות החיוניות הבאות של הארנק Dollum מיועדות לביטחון ונוחות של המשתמשים: \n \n כתובת Backup במקרה של אובדן סיסמה, כישלון גישה לחשבון, או חוסר פעילות ממושך, כל הנכסים מועברים באופן אוטומטי לכתובת גיבוי מוגדרת. \n \n תכונות אנטי גניבה אבטחת ארנק במקרה של איום על ידי הפעלת אות חירום מוסתר. \n \n אופטימיזציה של הוועדה הפחתת עלויות העסקה על ידי בחירה אוטומטית של העלויות הנמוכות ביותר הזמינות. \n \n מצב חירום Stop Mode הגנה מיידית על נכסים על ידי המרת אותם ל- USDT במצבי חירום. \n \n קרן השקעות Crypto ניהול תיקי השקעות Crypto עם תיקי השקעות מוכנים לשימוש בלחיצה אחת. Users Can See the Wallet in Action and Explore All Its Features in This Video: https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw השילוב של תכונות חדשות אלה מסמן אבן מפתח נוספת במאמצים המתמשכים של הפלטפורמה להרחיב את השירותים שלה ולהעצים את המשתמשים להגדיל את אחזקות הנכסים הדיגיטליים שלהם. צוות הארנק כבר הציג מפת דרכים המגדירה כמה שלבים חיוניים לאינטגרציה של פתרונות פיננסיים חדשים. בעתיד הקרוב, הצוות מתכנן להציג תמיכה בכרטיס אשראי בארנק כדי להפוך את התהליך על הרמפה ואת off-רמפה פשוט. תכונה זו תקל באופן משמעותי את התהליך של רכישת קריפטו עם פיאט. דולום דולום כדי להבטיח למשתמשים את החוויה הבטוחה ביותר, ארנק עבר בדיקת חוזה חכם שנעשתה על ידי Solid Proof ועבר בהצלחה את הליך KYC של הצוות. DOLLUM דולום לאחרונה, Dollum המכירה של ה- token של ה- token המקורי שלהם DOL, אשר תושק ברשת Binance Smart Chain Network לאחר המכירה של ה- token הושלמה.השלב השני של המכירה של ה- token נמצא כרגע בתהליך, ומציע למשתתפים הראשונים את ההזדמנות להשיג תנאים טובים יותר של ROI מאשר בשלבים מאוחרים יותר. הוכרז הוכרז אודות Dollum היא במשימה להגדיר מחדש את הפיננסים הדיגיטליים על ידי מתן ארנק ואקולוגיה מאובטחים, אמין וממוקד משתמשים עבור שניהם, חדשים ומנוסים. מבוסס על שקיפות וחדשנות, Dollum מציגה את DOL Token ב Binance Smart Chain, עכשיו במכירה מוקדמת, נותן למשתמשים גישה להימורים עם תגמולים אטרקטיביים APY. העדיפויות שלנו הן אבטחה, אמון וחיזוק לטווח ארוך - כל מרכיב, מ טוקנומיקה עד חווית משתמש, נועד ליצור ערך מתמשך עבור קהילה גלובלית. דולום דולום קשר אנדרו מילר דולום info@dollum.com באתר \n \n סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Chainwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program.Do Your Own Research לפני קבלת החלטה כלכלית. סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Chainwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program.Do Your Own Research לפני קבלת החלטה כלכלית. תכנית תכנית