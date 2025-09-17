BetFury ב SBC Summit ליסבון 2025: צמיחה של שותפים במוקד

Curacao, Curacao, 17 בספטמבר, 2025/Chainwire/--BetFury עולה על הבמה של SBC Summit Lisbon 2025 - אחד מפגשי המפתח בלוח השנה של iGaming. בין ה-16 ל-18 בספטמבר, הפלטפורמה מציגה את עוצמת המותג שלה, מעמיקה את קישורי השותפים, ומציגה את תוכניותיה להתרחבות עולמית. השתתפות BetFury ב SBC Summit SBC Summit אוסף מעל 25,000 נציגים, כולל 6,000+ שותפים - הריכוז הגדול ביותר של אנשי מקצוע שותפים ב-iGaming. עבור BetFury, זה לא רק נראות, זה הזדמנות אסטרטגית להציג את תוכנית השותפים שלה לקהל הנכון. מפגשים פנים אל פנים, אזורי רשתות ייעודיים, ושיעורים ממוקדים שותפים להפוך ליסבון את הקרקע האידיאלית לבניית שותפויות חדשות ולחזק קיימות. BetFury פוגשת מנהיגים שותפים במעמד המוני שלה BetFury מגיעה לפסגה עם מונח עצום ממוקם ממש במרכז אזור השותפים.התוכנן כמרכז מפגש אמיתי, המונח משלב מסכי LED גדולים, פנים חמודים, ואת הקפה הטוב ביותר באירוע - אבל המשימה העיקרית שלה הולכת הרבה מעבר לסגנון. כאן, צוות BetFury מברך שותפים ושותפים לדיון על שיתוף פעולה מותאם אישית, לחקור הזדמנויות צמיחה במגוון GEOs, ולהרחיב את תוכנית השותפים הגלובלית שלה. כדי להפוך את החוויה אפילו יותר מעוררת, המושב מארח גם: \n \n \n לוטו של שותפים – חוט מותג מלא בהצעות בלעדיות והצעות מותאמות אישית עבור שותפים. Merch Kits – מתנות פרימיום כדי להגביר את ההכרה של המותג ולהשאיר למבקרים זיכרון יומיומי. בנוסף, ב SBC Summit Lisbon, למשתתפים יש הזדמנות לפגוש את צוות BetFury יחד עם המנהלים ברמה C שלה. \n \n כמו מנכ"ל החברה, מייק מציין, "התמקדותנו כאן היא לחזק את השותפות הקיימות ולהשיק שיתוף פעולה חדש שיעצב את הצמיחה הגלובלית של BetFury. כמו מנכ"ל החברה, מייק מציין, "התמקדותנו כאן היא לחזק את השותפות הקיימות ולהשיק שיתוף פעולה חדש שיעצב את הצמיחה הגלובלית של BetFury. הצעות SBC בלעדיות עבור שותפים BetFury The תנאים סטנדרטיים כוללים 50% RevShare עבור כל השותפים במהלך חודשיים הראשונים ומודל דינמי המבוסס על NGR חודשי. תוכנית שותפים BetFury תוכנית שותפים BetFury BetFury תציג הצעות מיוחדות עבור שותפים רק במהלך SBC ליסבון 2025: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: עד 10% בשלושת החודשים הראשונים (5-10% לאחר מכן, בהתבסס על NGR); בונוס CPA: $300 עבור כל הפניה המייצרת $3,000 NGR בתוך 6 חודשים; בונוס פיטורים: עד 10% נוסף על הפיטורים הראשונים (קופץ על $ 300); קידום CPA אזורי: +10% תשלום CPA עבור 50 ההמרות הראשונות מקנדה, צ'ילה, קולומביה, ברזיל ומקסיקו. היתרונות העיקריים של תוכנית השותפים של BetFury \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat בפתרון אחד - היקף מקסימלי מאמריקה הלטינית לאסיה ואירופה; מיקום מלא, כולל ממשקים ושיטות תשלום; תנאים גמישים של שותפים (RevShare, CPA, מודלים היברידיים, רכישות תנועה); תשלומים מיידיים של crypto ללא עיכובים; תמיכה מוקדמת וגישה מותאמת אישית עבור כל שותף; מוצר מותאם בצ'ילה עם הצלחה מוכחת ב betfury.cl. תגית: cl תגמולים בלעדיים אלה ויתרונות ברורים מדגימים את המחויבות של BetFury להפוך את שיתוף הפעולה לרווחי יותר ובהיר יותר. מסקנות ותוכניות BetFury מתכננת להרחיב לתוך GEOs חדשים ולשדרג עוד יותר את תוכנית השותפים שלה לאחר SBC ליסבון 2025. אודות BetFury היא מערכת אקולוגית של מוצרים קריפטוגרפיים עבור בידור והכנסה נוספת. החברה אוספה מעל 4 מיליון משתמשים במשך יותר משש שנים של קיומו. BetFury מציעה מעל 8,000 חריצים ו 22 משחקים מקוריים, עם RTP מרשים של עד 99.28%. תגית: betfury.com תגית: betfury.com מלבד iGaming, יש לו 80 ספורט הימורים, כולל eSports, ומספק סיכויים טובים יותר מממוצע השוק. באמצעות שיפורים מתמשכים, BetFury קבעה את עצמה כמותג גלוי וחושב קדימה המחויב לצמיחה לטווח ארוך ואמון קהילתי. קשר מנהל PR אליסיה פרסטון בטיפוס איתמר בוטה.com \n \n סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Cybernewswire תחת HackerNoon's Business Blogging Program. סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Cybernewswire תחת HackerNoon's Business Blogging Program. תכנית תכנית