שאלה של 380 מיליארד דולר של אנתרופיק על בטיחות וצמיחה

אנתרופי אבל באותו יום, החברה עשתה צעד נוסף שמגלה שאלה עמוקה יותר לגבי זהותה: , א . הודיעה על סיבוב מימון של 30 מיליארד דולר ב-12 בפברואר תרומה של 20 מיליון דולר לפעולה הציבורית הראשונה קבוצה דו-מפלגתית תומכת במדיניות שרוצה שומרים פדרליים סביב AI ההכרזה מציינת מתח שעלול לקבוע את מסלול החברה.אנתרופיק הוקמה בשנת 2021 על ידי מנהלים לשעבר של OpenAI, אשר עזבו באופן ספציפי בגלל חששות כי השיווק היה מחויבות אבטחה מדהימה.כעת, חמש שנים מאוחר יותר, הם מרוצים לכיוון אותו מודל היפר-גדילה שהם דחו פעם, בעוד שהם גם תומכים בתקנות שיגבילו את המירוץ. השאלה היא האם חברה יכולה להשיג הערכה של 380 מיליארד דולר בו זמנית תוך שמירה על הערכים שצדקו את קיומה. The PAC Battle and Its Economics הקרב על המדיניות הפלסטינית והכלכלה שלה 20 מיליון דולר זה פחות חשוב עבור גודלו מאשר עבור מי הוא מתנגד. Public First Action קיים במיוחד כדי להתמודד __ מנהיגי תעשיית ה-AI האחרים, גרג ברוקמן, אנדריסן הורוביץ, ומנהיגי תעשיית ה-AI האחרים, מובילים את המשימה של העתיד: מתנגדים להגדרת ה-AI ברמה המדינה לטובת מסגרת פדרלית קלה – או, באופן אידיאלי, אין מסגרת בכלל. להוביל את העתיד, סופר PAC שנרכש מעל 125 מיליון דולר תרומתה של אנתרופיק מציבה אותה בצד השני של המאבק הזה.הן תומכות במועמדים שרוצים דרישות שקיפות, הגנות ברמה של המדינה ומגבלות על המודלים החזקים ביותר של AI. זהו המקום שבו הכלכלה הופכת לא נוח. תאימות רגולטורית לא פוגעת בכל החברות באותה מידה. במקביל, חברות בקנה מידה של אנתרופיק שומרות על מחלקות תאימות מוקדמות, צוותים משפטיים ותשתית מדיניות. Small AI startups report spending $300,000+ per deployment project סטארט-אפים קטנים של AI מדווחים על הוצאות של מעל 300,000 $ לכל פרויקט הפצה כאשר אנתרופיק תומכת בתקנות הדורשות מחברות AI "לדרוש שקיפות אמיתית מהחברות שמבנות את המודלים החזקים ביותר של AI", הם תומכים בדרישות שהם כבר עומדים. האם זו הכוונה או רק ההשפעה היא השאלה המגדירה את האמינות של החברה. Research as Both Commitment and Competitive Advantage מחקר כמו מחויבות ויתרון תחרותי Anthropic’s Societal Impacts team offers one lens into whether the company can maintain its founding principles while pursuing aggressive growth. The group studies how AI like Claude is actually used in the world; how people rely on AI for advice, emotional support, education, and work, and what social and economic patterns emerge as AI becomes more embedded in daily life. העבודה נראית קפדנית. , מערכת שמירה על פרטיות לניתוח דפוסי שימוש בעולם האמיתי בקנה מידה. הם למדו כיצד משתמשים יוצרים תלות רגשית בעוזרי AI וביצעו מחקרים מעורבים על ההשפעות של AI על העבודה המקצועית. הקבוצה בנתה את Clio They’ve published the Anthropic Economic Index הקבוצה בנתה את Clio הם פרסמו את מדד הכלכלה האנתרופית הדגש על קפדנות אמפירית, שיתוף פעולה עם מומחים למדיניות ופרסום במקומות שנבדקו על ידי עמיתים.התשתית הנדרשת, כגון כלים אנליטיים שמשמרים על הפרטיות, צוותי מחקר רב-תפקודיים, שותפויות חיצוניות, מייצגת השקעה משמעותית בהבנת ההשפעות של AI בעולם האמיתי. Job postings for the team פוסטים לעבודה לצוות אבל כל ממצאה על ההשפעות החברתיות של ה- AI הופכת לנתונים שיכולים לתמוך בביטויים רגולטוריים.כאשר Anthropic מדווח כיצד השימוש של קלוד מתואם עם מעמד חברתי-כלכלי, המחקר הזה יכול להצדיק מדיניות הדורשת גישה הוגנת.כאשר הם לומדים דפוסי תלות רגשית, הממצאים האלה תומכים בדרישות של שקיפות סביב תכונות חברות ה- AI. Anthropic תומכת ב"הגנות משמעותיות" ו"בדיקה אמיתית של חברות המבנות את המודלים החזקים ביותר של AI", אשר, כאן שוב, הם דרישות שהם כבר ממוקמים כדי לענות. מדידת ההשפעה בעולם האמיתי מזמינה לממצאים לא נעימים.היא גם יוצרת מעגל משוב שבו מחקר עקרוני מייצר ראיות שמתאפשרות להצדיק תקנות לטובת החברה שמבצעת את המחקר.האם המחקר מדווח על החלטות המוצר של אנתרופיק או שמשרת בעיקר את מיקום המדיניות שלו נשאר שאלה פתוחה. When Safety Researchers Leave כאשר חוקרי הבטיחות עוזבים שמירה על הערכים שהוזכרו תוך כדי קידום יתר יש עלויות.שלושה ימים לפני אנתרופיק הודיעה על סיבוב מימון של 30 מיליארד דולר, הוא הוביל את צוות המחקר של החברה Safeguards מאז הקמתה בתחילת 2025, עובד על הגנות מפני bioterrorism עוזר AI, להבין AI sycophancy, ופיתוח מה שהוא תיאר "אחד המקרים הראשונים של אבטחת AI." מרינק שרמה התפטר מרינק שרמה התפטר מכתב התפטרותו הוא הזהיר כי "העולם בסכנה" מפני "סדרה שלמה של משבר מחובר", אך סירב לציין מה אנתרופיק עשה לא נכון. פורסם בפומבי פורסם בפומבי מה שהוא אמר היה יותר מגלה: "במשך הזמן שלי כאן, ראיתי שוב ושוב כמה קשה באמת לתת לערכים שלנו לשלוט בפעולות שלנו. התזמון מעניין מאוד. , אשר הוא מודל חזק יותר בשוק עבור יכולות הקוד סוכני שלה תכונות הפרודוקטיביות במשרד. שארמה התפטר בפברואר 9. Claude Opus 4.6 יושק ב-6 בפברואר Claude Opus 4.6 יושק ב-6 בפברואר המכתב של שרמה מציע משהו שקשה יותר להתמודד עם כישלונות ספציפיים: הפער בין הערכים המפורטים ללחצים בשוק גדל רחב מספיק שחקן בטיחות בכיר לא יכול להתאים אותם. כאשר ראש המחקר שלך מפסיק להזכיר "לחצים כדי להניח בצד את מה שחשוב ביותר" תוך מסרב להזכיר כישלונות ספציפיים, אתה מתמודד עם המציאות כי כוחות השוק עשויים להיות בלתי תואמים עם רמת זהירות שאתה טוען ערך. Mind the Gap תגית: The Gap התמיכה של אנתרופייק במשמרות של AI מושכת אש מאלה שרוצים שוושינגטון תישאר בחוץ. החברה טוענת כי היא פשוט רוצה ממשל ש"אפשר פוטנציאל טרנספורמטיבי של AI ועוזר לנהל את הסיכונים שלה ביחס". דיוויד סאקס, צ'אר של הבית הלבן, האשים את אנתרופ דיוויד סאקס, צ'אר של הבית הלבן, האשים את אנתרופ אנתרופיק סביר להניח מאמין שהתקנות משרתות את כולם בעוד שהוא מבין שזה משרת אותם במיוחד טוב. כאשר תשתית המחקר בביטחון שלך מתכווצת כקרן תחרותית, כאשר תמיכתך בפיקוח תואמת באופן מושלם את היתרונות המסחריים שלך, וכאשר ראש ההגנות שלך מפסיק להזכיר את הלחץ לוותר על ערכים מרכזיים . . האם הפער הזה הוא בר-קיימא כאשר הערכות מתקרבות לחצי טריליון דולר?