নিরাপত্তা ও বৃদ্ধির বিষয়ে অ্যান্ট্রোপিকের ৩৮০ বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন

অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু একই দিন, কোম্পানিটি অন্য একটি পদক্ষেপ করেছে যা তার পরিচয় সম্পর্কে একটি গভীর প্রশ্ন প্রকাশ করে: a . announced a $30 billion funding round on February 12 জনসাধারণের প্রথম কাজে ২০ মিলিয়ন ডলার অবদান bipartisan group supporting policymakers who want federal guardrails around AI আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিতে ৩০ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক তহবিল ঘোষণা জনসাধারণের প্রথম কাজে ২০ মিলিয়ন ডলার অবদান আইআই-র চারপাশে ফেডারেল গার্ড্রয়েল চান এমন নীতিমালাকারীদের সমর্থন করে দুই দলের গ্রুপ বিজ্ঞপ্তিগুলি এমন একটি উত্তেজনাকে ধারণ করে যা কোম্পানির পথ নির্ধারণ করতে পারে। অ্যান্ট্রোপিকটি ২০২১ সালে প্রাক্তন ওপেনআই পরিচালকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যারা বিশেষত উদ্বেগের কারণে চলে যান যে বাণিজ্যিককরণটি অত্যন্ত নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি কোম্পানি একই সময়ে 380 বিলিয়ন ডলারের মূল্যায়ন অনুসরণ করতে পারে কিনা, যদিও তার অস্তিত্বের মূল্যবোধ বজায় রাখে। The PAC Battle and Its Economics জিপিএ যুদ্ধ এবং তার অর্থনীতি ২০ মিলিয়ন ডলার তার আকারের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ, কার বিরুদ্ধে। জনগণের প্রথম পদক্ষেপটি নির্দিষ্টভাবে বিরোধিতা করার জন্য বিদ্যমান __of OpenAI প্রেসিডেন্ট গ্রেজ Brockman, Andreessen Horowitz, এবং অন্যান্য এআই শিল্প নেতৃস্থানীয়. ভবিষ্যতের মিশন নেতৃত্বে স্পষ্ট: একটি হালকা টাচ ফেডারেল ফ্রেমমার্ক পক্ষে রাষ্ট্র স্তরের এআই নিয়ন্ত্রণ বিরোধিতা - অথবা ইতিমধ্যে, কোনও ফ্রেমমার্ক। ভবিষ্যতের নেতৃত্ব, একটি সুপার পিএসি যা 125 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছে অ্যান্ট্রোপিকের দান এই লড়াইয়ের বিপরীত দিকে রাখে, তারা প্রার্থীদের সমর্থন করছে যারা স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা, রাজ্যের স্তরের সুরক্ষা এবং সবচেয়ে শক্তিশালী এআই মডেলগুলির উপর সীমাবদ্ধতা চায়। এখানে অর্থনীতি অসুবিধাজনক হয়. নিয়ম মেনে চলতে সমস্ত কোম্পানি সমানভাবে ক্ষতি করে না। শুধুমাত্র সম্মতি প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিচালনা করার জন্য, প্রায়ই তাদের সম্পূর্ণ R & D বাজেটগুলি অতিক্রম করে. একই সময়ে, অ্যান্ট্রোপিকের মাপের কোম্পানিগুলি নির্দিষ্ট সম্মতি বিভাগ, আইনগত টিম এবং নীতিমালা অবকাঠামো বজায় রাখে। ছোট এআই স্টার্টআপ প্রতিটি ডেলিভারি প্রকল্পে 300,000+ ডলার ব্যয় প্রতিবেদন ছোট এআই স্টার্টআপ প্রতিটি ডেলিভারি প্রকল্পে 300,000+ ডলার ব্যয় প্রতিবেদন যখন অ্যান্ট্রোপিক এমন নিয়মের জন্য উত্সাহিত করে যা আইটি কোম্পানিগুলিকে "সবচেয়ে শক্তিশালী আইটি মডেলগুলি তৈরি করে এমন কোম্পানির কাছ থেকে বাস্তব স্বচ্ছতা দাবি করে," তারা তাদের ইতিমধ্যে পূরণ করা প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্য উত্সাহিত করে। এটাই উদ্দেশ্য কিংবা শুধু প্রভাব, এটাই কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণ করে। Research as Both Commitment and Competitive Advantage প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা উভয় হিসাবে গবেষণা অ্যান্ট্রোপিকের সামাজিক প্রভাব টিম একটি লেন্স সরবরাহ করে যে কোম্পানিটি তার প্রতিষ্ঠাতা নীতিগুলি রক্ষা করতে পারে কিনা এবং আক্রমণাত্মক বৃদ্ধি অনুসন্ধান করে. গ্রুপটি কিভাবে ক্লোডের মত আইটি সত্যিই বিশ্বে ব্যবহার করা হয় তা পরীক্ষা করে; কিভাবে মানুষ পরামর্শ, আবেগগত সমর্থন, শিক্ষা এবং কাজের জন্য আইটি উপর নির্ভর করে, এবং কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মডেলগুলি প্রদর্শিত হয় যখন আইটি দৈনন্দিন জীবনে আরো অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজটি কঠোর বলে মনে হচ্ছে। , বাস্তব বিশ্বের ব্যবহার প্যাটার্ন বিশ্লেষণের জন্য একটি গোপনীয়তা সংরক্ষণ সিস্টেম। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গ্রুপগুলির মধ্যে আইটি গ্রহণের ট্র্যাকিং এবং অ্যাক্সেসে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলি খুঁজে বের করা. তারা কিভাবে ব্যবহারকারীরা আইটি সাহায্যকারীদের উপর আবেগগত নির্ভরশীলতা তৈরি করে এবং পেশাগত কাজে আইটি এর প্রভাব সম্পর্কে মিশ্রিত পদ্ধতি গবেষণা পরিচালনা করে। টিমটি তৈরি করেছে Clio Anthropic Economic Index প্রকাশিত হয়েছে। টিমটি তৈরি করেছে Clio Anthropic Economic Index প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা কঠোরতা, নীতিগত বিশেষজ্ঞদের সাথে সহযোগিতা, এবং জেনারেল পর্যালোচনা স্থানগুলিতে প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেয়। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যেমন গোপনীয়তা রক্ষা বিশ্লেষণ সরঞ্জাম, ক্রস ফাংশনাল গবেষণা টিম, বহিরাগত অংশীদারিত্ব, AI এর বাস্তব বিশ্বের প্রভাবগুলি বোঝার জন্য অর্থনৈতিক বিনিয়োগ। দলের জন্য চাকরি পোস্ট দলের জন্য চাকরি পোস্ট যখন অ্যান্ট্রোপিক ডকুমেন্টস কিভাবে ক্লোড ব্যবহার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন এই গবেষণা সমান অ্যাক্সেস প্রয়োজনীয় নীতিমালা সঠিক করতে পারে। যখন তারা আবেগগত নির্ভরশীলতার প্যাটার্ন গবেষণা করে, সেই ফলাফলগুলি আইটি সহযোগিতার বৈশিষ্ট্যগুলির চারপাশে স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তাগুলি সমর্থন করে। অ্যান্ট্রোপিক "মূল্যবান সুরক্ষা" এবং "সত্যিকারের স্বচ্ছতা কোম্পানিগুলি সবচেয়ে শক্তিশালী এআই মডেল তৈরি করে," যা, এখানে আবারও, তাদের ইতিমধ্যে পূরণের জন্য অবস্থান করা প্রয়োজনীয়তাগুলি। বাস্তব বিশ্বের প্রভাবের পরিমাপ অসুবিধাজনক ফলাফল আবেদন করে. এটি একটি প্রতিক্রিয়া চার্জ তৈরি করে যেখানে নীতিগত গবেষণা প্রমাণ উত্পাদন করে যে এটি পরিচালনা করে এমন কোম্পানির জন্য সুবিধাজনক নিয়মগুলি সঠিক করে তোলে. গবেষণাটি অ্যান্ট্রোপিকের পণ্য সিদ্ধান্তগুলি জানায় কিনা বা প্রধানত তার নীতি স্থাপনের জন্য সেবা করে, এটি একটি খোলা প্রশ্ন। When Safety Researchers Leave যখন নিরাপত্তা গবেষকরা চলে যায় অ্যান্ট্রোপিক তার ৩০ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন রুট ঘোষণা করার তিন দিন আগে, ২০২৫ সালের শুরু থেকে তিনি কোম্পানির নিরাপত্তা গবেষণা টিমকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার কাজ ছিল আইটি-সহায় জৈবতন্ত্রের বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণ, আইটি সিকোফ্যান্সের বোঝা, এবং যা তিনি বর্ণনা করেছিলেন "প্রথম আইটি নিরাপত্তা ক্ষেত্রে একটি"। মরিনানক শারমা পদত্যাগ মরিনানক শারমা পদত্যাগ তার পদত্যাগের চিঠি, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে "বিশ্ব বিপদের মধ্যে" "সমস্ত সংযুক্ত সংকট" থেকে, কিন্তু অ্যান্ট্রোপিক কী ভুল করেছে তা নির্ধারণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রকাশ্যে প্রকাশিত প্রকাশ্যে প্রকাশিত তিনি আরও বলেন, ‘আমার এখানে যাওয়ার সময় আমি বারবার দেখেছি যে, আমাদের মূল্যবোধগুলি সত্যিই আমাদের কর্মের নিয়ন্ত্রণে রাখা কতটা কঠিন। সময়সূচি আকর্ষণীয়। , যা তার এজেন্টিক কোডিং ক্ষমতা এবং অফিস উত্পাদনশীলতা বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য একটি শক্তিশালী মডেল বিপণন করা হয়। Claude Opus 4.6 launched on February 6 Claude Opus 4.6 6 ফেব্রুয়ারিতে চালু শার্মা এর চিঠি নির্দিষ্ট ব্যর্থতার চেয়ে কিছু সমাধান করা কঠিন বলে মনে করে: ঘোষণা করা মূল্য এবং বাজার চাপের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট বড় হয়েছে যা একটি শীর্ষ নিরাপত্তা গবেষক তাদের সমন্বয় করতে পারেনি। যখন আপনার সুরক্ষা গবেষণা প্রধান "সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি বাদ দেওয়ার জন্য চাপ" উল্লেখ করে থাকে তবে নির্দিষ্ট ব্যর্থতাগুলি উল্লেখ করতে অস্বীকার করে, আপনি বাস্তবতার মুখোমুখি হন যে বাজার শক্তিগুলি আপনি মূল্যায়ন করার জন্য দাবী করা সতর্কতার মাত্রার সাথে সংযুক্ত হতে পারে। Mind the Gap বিচ্ছিন্নতা ভাবুন অ্যান্ট্রোপিকের আইআই গার্ড্রেইলের প্রতিবাদে যারা ওয়াশিংটনের বাইরে থাকতে চায় তাদের আগুন লাগিয়েছে। কোম্পানিটি শুধু এমন একটি গভর্নরিং চায় যা "আইআই এর রূপান্তরিত সম্ভাবনাকে সক্ষম করে এবং এর ঝুঁকিগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে। ডেভিড স্যাকস, হোয়াইট হাউজের এআই সার, অ্যান্ট্রোপিককে দোষারোপ করেছে ডেভিড স্যাকস, হোয়াইট হাউজের এআই সার, অ্যান্ট্রোপিককে দোষারোপ করেছে অ্যান্ট্রোপিক সম্ভবত বিশ্বাস করে যে নিয়ন্ত্রণ সবাইকে সেবা দেয়, যখন এটি স্বীকার করে যে এটি তাদের বিশেষভাবে ভাল সেবা দেয়। যখন আপনার নিরাপত্তা গবেষণা অবকাঠামো একটি প্রতিযোগিতামূলক ঘূর্ণিঝড় হিসাবে দ্বিগুণ হয়, যখন আপনার নিয়ন্ত্রক সমর্থন আপনার বাণিজ্যিক সুবিধাগুলির সাথে নিখুঁতভাবে সংযুক্ত হয়, এবং যখন আপনার সুরক্ষা নেতা মূল মূল্যবোধগুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ উল্লেখ করে ... ঠিক, নীতি এবং লাভের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে উঠে। মূল্যায়নগুলি অর্ধ ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছানোর সময় এই পার্থক্যটি কি স্থিতিশীল?