מהפכת תכנון שרשרת האספקה עם AI: למידה מכונה ומערכות סוכנות

אתה חושב שהכל בסדר ואז הנה מגיע שרשרת זו של רכבות של סחורות ומרפאות על הלקוח המאושר והאוהב ואתה כמעט חופשי לנשום, במקרה שמשהו עלול לקרות. עם זאת, זה לא היה כך בשנים האחרונות. זה לא בדיוק כל כך ברור, אבל כאשר אתה פשוט מקבל את זה, אז זה בא אליך. תכנון הפסיק להיות את המראה של סוג של חידה - לפחות ביחס לצוותים המבוססים על מערכות חדשות יותר עם יסוד AI ולימוד מכונה. לא, זה לא כי המחסנים יילקחו על ידי רובוטים. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky חכם יותר, מהיר יותר, ו-Just a Bit Sneaky מערכות ה- AI המבוקשות ביותר אינן מכאיבות, ומה שראיתי הוא שהם לא מגיעים לאור האור של הדיווחים של לוח המחשב או דיווחים דרמטיים. הם מסתכלים על המשלוחים, ההזמנות, המגמות, האיחור, ההבנות הלא נכונות של הדרישות – כל הגלגלים הקטנים האלה שהיו צריכים להיות מעוקבים על ידי רוב המתכננים המובילים האלה.כאשר הידיים השנייה מתחילות לבוא או אפילו העיניים או שתיהן, וכאשר משהו מתחיל להיעלם מהשעון, הם אומרים לך כי הספקים הקלים גדלים, או כי סערה עונתית מתקרבת לפוצץ, הם עושים את זה. What's Under the Hood מה נמצא מתחת לקופסא הלמידה במכונה היא המפתח לכל זה.זאת הדרך שבה אני מתארת שהמערכת הזו יכולה לעבוד, גם אם אני לא מהנדס.עם זאת, אני מאמינה שהמערכת הזו עוקבת אחר מה שכבר קרה, מה שקורה ומה שצריך לקרות אחר כך. זה לא תמיד מושלם, אבל זה לא חייב להיות.הוא רק צריך לתפוס את הבעיות בשלב מוקדם, מראש של אדם - ולעתים קרובות יותר מאשר לא, הוא עושה. במקרה שלי, היה לי ניסיון שבו המערכת של אחד הסוחרים ידע כי היו הבדלים קטנים במידע החיפוש של המוצר זהה באינטרנט.אף אחד לא הבחין.אבל הצעד הפרואקטיבי של המערכת כדי לתקן את התחזית על ידי הזמנת מוצרים נוספים היה נכון, וזה היה להוביל לא מחסום בשבוע הבא, בניגוד למה שקרה באמת.אבל אחד הניצחונות הקטנים האלה. Still a Human Game עוד משחק אנושי זהו אחד הדברים האבודים בהיפ. בני אדם הם אלה שנשארו בשלב המרכזי. תוכניות גדולות אינן הוקמו על ידי מערכות כאלה. במקום זאת, הם עשויים להיחשב יועצים, והם מסוגלים לסנן דרך אלפי נקודות נתונים זמינות להם ולספק לך את הגרסה המסודרת שלהם. זה ההערה שלהם: "היי, ספק זה אינו עוקב אחר הזמנים.האם אנחנו הולכים לעשות שינוי?" או, "הנה, אנחנו נשלם גבוה בשבוע הבא אלא אם כן אנו להזמין משלוח." זה רק זה: שהפעם, אתה לא הולך להתעצבן על מנסה להחזיר את הדברים למסלול. לחיות ולא להישאר השינוי החשוב ביותר – זמן. התוכנית הייתה מתוכננת. מפגשים שבועיים. מטרות חודשיות. ביקורות רבעוניות. עכשיו? זה קבוע. זה חי. המערכת תעקוב אחרי הכל 24/7 ולא תחכה עד יום שני בבוקר כדי ליצור אזעקה. וכשכולם מחוברים ביחד – אתרים של ספקים, יישומים לוגיסטיים, מחסנים – במקרה של שינוי, אז כולם ידעו. Better Prepared, Not Just Faster מוכן טוב יותר, לא רק מהר יותר הבנתי גם שהחברות היו מסוגלות להרים את עצמן על הרגליים תוך שעות, לא ימים.זה לא מזל.הסיבה מאחורי זה היא כי עם המערכות הללו מתפתחות, המהירות מתבצעת, תוך שמירה על כך שגם התנגדות מתבצעת. הם לא רק גורמים לך לנסוע בקצב מהיר יותר, אלא גורמים לך להיות חכם יותר. ובסופו של דבר, הם גם עוזרים לך לגרד את השומן, משלוח זול יותר, ולבחור ספקים עם טביעת רגל נמוכה יותר. Peeking Ahead פיקוד קדימה אנשים תמיד שואלים מה יהיה הבא.האם אגיד שאני יודע את הכל?לא.אבל מבחינת המקרה שלי, העתיד מביא את העוזרים הבלתי נראים. אינטליגנציה מלאכותית, שבה לא נדרש דיבור – במערכת משאית המותקנת על המשאית, או חיישן המותקן במלאי. יש רובוטים שמדברים ומסדרים את הבעיות שלך לפני שאתה אפילו שומע על מה שקרה לך. אין תעריפים, אין אירועי יציאה גדולים, רק פעולות שקטות יותר, שוויים טובים יותר, פחות כאבי ראש. Bottom Line קו התחתון זה קורה להיות חיים שקשה להחזיק מעמד כאשר אתה ממשיך עם המספרים של השנה הקודמת ומקווה ששום דבר לא יכול לקרות. עם זאת, זה לא שאתם מפחדים להשתמש בכלים מודרניים יותר המופעלים על ידי ה- AI יותר. קצת פחות אש. קצת יותר שליטה. זה מה שהם לא מדברים עליו בקול רם מספיק, לא כותרת, החלטות חכמות יותר, יום אחר יום. \n \n סיפור זה פורסם על ידי סניה קפור במסגרת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon.