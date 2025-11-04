היסטוריה חדשה

הפעלת MobileNetV3 ב-NXP i.MX8MP: זרימת עבודה מלאה של Edge AI לזיהוי דיגיטלי כתוב ביד

by
byforlinx Embedded@hacker55465321

embedded for all. SoM. SBC.

2025/11/04
featured image - הפעלת MobileNetV3 ב-NXP i.MX8MP: זרימת עבודה מלאה של Edge AI לזיהוי דיגיטלי כתוב ביד
forlinx Embedded

About Author

forlinx Embedded HackerNoon profile picture
forlinx Embedded@hacker55465321

embedded for all. SoM. SBC.

Read my storiesלמד עוד

הערות

avatar

תלו תגים

programming#linux#embedded-systems#eiq#mobilenetv3#eiq-portal#deep-learning-deployment#model-training#industrial-ai

מאמר זה הוצג ב

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories