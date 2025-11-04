Nueva Historia

Despliegue de MobileNetV3 en NXP i.MX8MP: un flujo de trabajo de IA Edge completo para el reconocimiento de dígitos escritos a mano

by
byforlinx Embedded@hacker55465321

embedded for all. SoM. SBC.

2025/11/04
featured image - Despliegue de MobileNetV3 en NXP i.MX8MP: un flujo de trabajo de IA Edge completo para el reconocimiento de dígitos escritos a mano
forlinx Embedded

About Author

forlinx Embedded HackerNoon profile picture
forlinx Embedded@hacker55465321

embedded for all. SoM. SBC.

Read my storiesAprender Mas

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

programming#linux#embedded-systems#eiq#mobilenetv3#eiq-portal#deep-learning-deployment#model-training#industrial-ai

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories