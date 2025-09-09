ארכיטקטורה של בסיס הנתונים: טביעת הרגל הגלובלית של Chandra Adapa מ- Teradata ל- LabCorp

בשוק המודרני, ההסתמכות של ארגונים על נתונים גדלה כדי לשמור על העסק שלהם פועל בצורה חלקה.במרחב זה שבו נתונים הם עדיפות, ניהול נתונים מאסטר (MDM) הוא תהליך אחד המסייע לארגונים לשמור על המידע החשוב שלהם מדויק, מאורגן, וזמין. אדריכל נתונים עבד על בניית מערכות נתונים מורכבות אלה עבור חלק מהארגונים הגדולים בעולם, עוזר להם להפוך נתונים מבולבלים לרכוש יקר. כאשר דיבר על פרויקטים שלו, הוא ציין כיצד ב-LabCorp, חברה גדולה בתחום הבריאות, הוא הוביל את יצירת מערכת נתונים מאסטר, שהייתה אחת התוכניות הגדולות ביותר לאיחוד המטופלים בענף הבריאות בארה"ב, אשר שינתה את האופן שבו נתונים על מטופלים מטופלים מטופלים. „אנו מביאים יחד יותר מ-400 מיליון רשומות מטופלים למערכת אחת, מאוחדת“, אמר. „זה קצר את זמן העיבוד מ -19 דקות ל -3 דקות, תוך השגת שיעור תואם של 97% על ידי שילוב MDM עם AI/ML – קריטי להבטיח את בטיחות המטופלים ולעמוד בסטנדרטים של תאימות בתחום הבריאות.“ בנוסף, המקצוען עבד בתעשיות מעבר לטיפול רפואי.בפפסיקו, הוא עזר להעביר את מערכות הנתונים העיקריות של החברה לענן. „העברה הזאת הפחיתה את העלויות ב-30% והביאה כמעט פי ארבעה של ההחזר על ההשקעה בשלוש השנים האחרונות“, הוא מציין. „אפשר לנו גם לנהל נתונים מ-100 תחומים עסקיים ברחבי העולם, להאיץ את ההפצה של כלים חדשים ולעזור לנו לקבל החלטות מוצר מהירות יותר וטובות יותר.“ בהזכיר פרויקטים אחרים, הוא סיפר כי ב-Verizon, הוא עבד על שילוב של נתוני לקוחות, כלי רכב ומכשירים כדי לתת תמונה מלאה של המשתמשים שלהם.פרויקט זה הציל את הארגון 250 מיליון דולר על ידי שיפור השיווק והפחתת בעיות בטיחות. בנוסף לעבודתו המעשית, הוא גם שיתף את הידע שלו באמצעות מאמרים ומאמרים מחקריים, כולל, " » » » » » » באמצעות עבודתו, הוא עזר לעצב איך אחרים חושבים על שילוב של AI, מחשוב ענן, ו blockchain עם MDM כדי לשפר את איכות הנתונים ואת האבטחה. שינוי ניהול האיכות באמצעות אינטגרציה AI / ML ו- MDM: מחקר מקרה של LabCorp ניהול נתונים מבוסס בלוקצ'יין: גישה מהפכנית לאבטחת נתונים ואיכות ניהול נתונים מבוסס ענן מאסטר: טרנספורמציה אסטרטגיה נתונים עסקי מן הניסיון של Adapa, ברור כי העתיד של ניהול נתונים מאסטר מתמקד במערכות אשר הן מתרכזות ואמינות.בזמן שהדאגות העולמיות לגבי פרטיות הנתונים גדלות, ארגונים חייבים למצוא דרכים לאזן אבטחה עם נגישות.אינטליגנציה מלאכותית הופכת לחלק קריטי בתהליך זה, עוזר לשמור על רשומות נקיות יותר, מדויקות יותר על ידי זיהוי שגיאות ומחיקת כפולות באופן אוטומטי. פלטפורמות מבוססות ענן עם יכולות גמישות בזמן אמת הופכות יותר ויותר לנורמה עבור חברות גדולות. MDM הוא כבר לא רק מוצר פנימי – היא מתפתחת לפלטפורמה מרכזית שיכולה להאכיל אנליטיקה, למידה מכונה, יישומים ניידים ואפילו שיתופי פעולה חיצוניים. ניהול נתונים יעיל הוא לא רק על פתרון בעיות אלא גם על שימוש במידע כדי להוביל את היעילות, להוריד את העלויות ולשפר את חוויית הלקוחות. סיפור זה פורסם על ידי Kashvi Pandey תחת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon. סיפור זה פורסם על ידי Kashvi Pandey תחת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon.