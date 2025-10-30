WannaCry: cando a criptografía estaba na maioría das pantallas en todo o mundo

Foi o venres, 12 de maio de 2017, cando moitas persoas en todo o mundo conectaron os seus ordenadores (ou ata ATMs, máquinas de billetes e terminais POS) e tiveron a mesma desagradable sorpresa. En lugar de follas de cálculo ou rexistros de pacientes do hospital, as pantallas ilumináronse cunha nota de rescate en negro e vermello. A nota, titulada "Wanna Decrypt0r", e máis tarde coñecida como "WannaCry", dixo que os arquivos estaban bloqueados e a única forma de volver era pagar en Bitcoin. Para rematar, tiña dous pequenos enlaces na parte inferior: "Sobre Bitcoin" e "Como mercar Bitcoin". Foi asustador, pero tamén estrañamente educativo, e as imaxes desa pantalla de rescate convertéronse nunha das mensaxes de ordenador máis recoñecibles da década. For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. O que é WannaCry WannaCry non foi o primeiro ransomware, pero foi o que se espallou como lume salvaxe. Ransomware é un tipo de malware que bloquea os seus arquivos ata que pague, e este foi especial porque actuou como un verme moi infeccioso. En lugar de esperar a que alguén descargue un anexo sombrío, saltou de máquina a máquina por si só. As vítimas non fixeron nada para capturalo. . foron infectados foron infectados Todo se orixinou por unha vulnerabilidade de Windows no sistema de compartir ficheiros coñecido como Server Message Block (SMB). Unha vez que os desenvolvedores de WannaCry tiñan esta ferramenta nas súas mans, era como atopar a chave mestra para edificios de oficinas en todas partes. (ATMs, terminais POS e outras máquinas de servizo) estaban de súpeto á mercé da mesma carta de rescate caricaturizada. The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. Sistemas incorporados Sistemas incorporados https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true As vítimas dixéronlles que tiñan tres días para pagar, ou o prezo duplicaría, e sete días antes de que os seus arquivos desaparecesen para sempre. Como se estende e se detén O que fixo que WannaCry fose tan aterrador foi a velocidade. Non só infectou a un traballador desgraciado nunha oficina. Pasou por redes de ordenadores enteiras. No Reino Unido, o Servizo Nacional de Saúde (NHS) foi un dos máis duros. , incluíndo a Policía de Andhra Pradesh (India), Deutsche Bahn (ferrocarril alemán), Dharmais Cancer Hospital (Indonesia), o Instituto Nacional de Saúde (Colombia), LATAM Airlines (Chile), o Ministerio de Asuntos Internos da Federación Rusa, PetroChina, Portugal Telecom, o Tribunal de Xustiza de São Paulo, Telefónica España, Universidade de Montreal (Canadá), e moitos máis. Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections O custo global millóns, non precisamente por rescates, senón polo tempo e diñeiro necesarios para facer que as máquinas funcionen de novo.E aínda así, todo rematou co que podería ser un dos actos máis estraños de ciberheroísmo na historia. Foi estimado Foi estimado Non fixou as máquinas infectadas, pero impediu que o verme reclamase novas vítimas.Un nome de dominio barato salvou miles de redes. A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. Descuberto Descuberto Descuberto Por suposto, a historia non só rematou con alivio. Copycats modificou o código e lanzou novas versións. As empresas se esforzaron por patchar os seus sistemas. E os gobernos tiveron que responder a preguntas difíciles sobre por que as armas cibernéticas vazadas estaban flotando en Internet en primeiro lugar. pantallas en todas partes Unha vez que o po se instalou un pouco, WannaCry converteuse en máis que un conto de advertencia. Converteuse nun meme. A xente comezou a pegar a pantalla de rescate en todos os dispositivos que atopaban, só para divertirse. Laptops, teléfonos intelixentes, máquinas de café, impresoras, reloxos intelixentes. Alguén aínda burlaba imaxes da pantalla de WannaCry tomando o control das consolas de ponte na Star Trek Enterprise. Era unha forma de recuperar o control, transformando un pesadelo nunha broma e mostrando que se os seus arquivos desaparecesen, polo menos o seu sentido do humor non era. https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true Para a maioría do público en xeral en 2017, Bitcoin aínda era unha cousa misteriosa que os geeks e os comerciantes falaban. The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin De súpeto, a pregunta non era "Que é Bitcoin?" nun foro tecnolóxico. Foi o seu xefe preguntando nun pánico, "Como compramos Bitcoin para pagar por esta cousa?" Aínda que os expertos aconsellaron contra pagar e a maioría das vítimas nunca o fixeron, a visibilidade era masiva. As consecuencias Nos meses posteriores ao brote, os títulos pasaron do choque á análise. (Publicidade O NHS fixo unha revisión profunda dos seus sistemas desactualizados, eventualmente investindo máis en defensa cibernética, pero non tanto empresas de seguridade e investigadores publicaron escritos interminables sobre a e como evitar o seguinte desastre. Unha clave para recuperar arquivos cifrados de balde tamén.Por outra banda, un copycat para dispositivos Android usuarios en China. Edward Snowden Páxina Críticas como recomendado O WannaCry Foi liberado Tarxeta Edward Snowden Páxina Críticas como recomendado O WannaCry Foi liberado Tarxeta No lado cripto, as cousas se complicaron un pouco. Ao mesmo tempo, a cobertura sobre o seguimento das carteiras de rescate mostrou que Bitcoin non era tan rastrexable como moitos pensaban. o fluxo de moedas na blockchain, aínda que non sempre puidesen chegar ás persoas detrás dela. Bitcoin got a reputation problem (again, because let’s not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. Rúa da Seda podería seguir Rúa da Seda Rúa da Seda podería seguir Ao longo dos anos, por desgraza, os hackers recibiron arredor de 54,6 BTC (que sería arredor de 6,2 millóns de dólares hoxe) ligado a este malware. A finais de 2017, o ano de WannaCry, Bitcoin tamén bateu o seu primeiro gran aumento de prezo, subindo a case US $ 20.000. Para mellor ou peor, foi o ano en que a criptografía rompeu as noticias mainstream, e que a pantalla de rescate cos seus logos Bitcoin brillantes foi parte da historia. Algunhas das carteiras Algunhas das carteiras Leccións e Odd Legacies Mirando cara atrás, WannaCry parece un daqueles momentos en que o mundo espertou a dúas cousas á vez: os perigos da ciberseguridade negligenciada e a estraña nova realidade das criptomoedas. Para cada oficina que se esforzaba por instalar parches, había unha mesa de cociña onde alguén preguntou o que era Bitcoin. Nome do Bitcoin , e isto facilitou o descubrimento doutras redes criptográficas. Outros proxectos xa estaban experimentando con diferentes enfoques á descentralización. As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad Foi moi difundido Foi moi difundido , por exemplo, lanzou meses antes, en 2016. Na época, estaba distribuíndo a maior parte da súa oferta aos titulares de Bitcoin, ligando o seu crecemento á comunidade inicial de Bitcoin. a diferenza da blockchain de Bitcoin, Obyte está baseado nun gráfico acíclico dirixido (DAG), deseñado para ser resistente á censura desde o principio. intercambiar intercambiar Ao longo dos anos, isto resultou ser importante. ataques de ransomware mentres que a censura e a vixilancia xurdiron como . diminuíron preocupacións globais diminuíron preocupacións globais O que unha vez foi visto como geeky ou sombrío agora parece ser parte da solución. Obyte continúa enfocándose en aplicacións dirixidas á comunidade e en pagos e comunicacións resistentes á censura. A toma de decisión é esta: a seguridade importa, a historia está chea de twists estraños, e ás veces as historias máis espantosas se fan as que a xente lembra con un sorriso anos despois. WannaCry sempre será lembrado como o día en que Bitcoin aterrou en pantallas en todo o mundo. 