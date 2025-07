Valhalla, FLOKI's Flagship Browser-Based, Play-to-Earn MMORPG, oficialmente lanza en Mainnet

Miami, Florida, 1 de xullo de 2025/GamingWire/-- Flóas , a marca de criptografía impulsada pola xente, está preparada para lanzar o seu moi esperado xogo de blockchain, Valhalla , en mainnet hoxe, 30 de xuño de 2025.

Apoiado por un tesouro de máis de varios millóns de dólares, Valhalla é o produto máis ousado de FLOKI aínda - un MMORPG baseado en navegador, xogado para gañar construído para traer o xogo Web3 ás masas.

Valhalla é o xogo metaverse de flagship de FLOKI, e ten como obxectivo cambiar o xogo de gañar para mellor. Construído por FLOKI, o primeiro proxecto de adquisición comunitaria na historia da criptografía, Valhalla pon aos xogadores en primeiro lugar.

É un MMORPG baseado en navegador alimentado polo token FLOKI, con rica mecánica en cadea, personaxes baseados en NFT e unha economía en directo apoiada por un sólido tesouro de varios millóns de dólares.

O xogo inclúe loita táctica baseada en quendas en arenas de batalla hexagonais, criaturas NFT chamadas Veras, e un mundo aberto expansivo que os xogadores poden explorar e conquistar xuntos.

Coa integración sinxela de Web3 e unha economía impulsada polo xogador, Valhalla ofrece propiedade real de activos dentro do xogo, dando aos xogadores múltiples xeitos de gañar polo seu tempo e habilidade.





"Isto non é só sobre poñer un xogo en cadea - é sobre facer o xogo blockchain mellor e cumprir a promesa feita á nosa comunidade de que imos solucionar moitos dos problemas que se atopan dentro do espazo de xogos blockchain P2E", dixo Pedro Vidal, Oficina de Relacións Comunitarias en FLOKI. "Non estamos construíndo para o hype. estamos construíndo algo que os xogadores realmente queren xogar - e empuxando os límites do que se pode lograr no mundo de xogos para gañar e blockchain ... Este é só o comezo".

"Isto non é só sobre poñer un xogo en cadea - é sobre facer o xogo blockchain mellor e cumprir a promesa feita á nosa comunidade de que imos solucionar moitos dos problemas que se atopan dentro do espazo de xogos blockchain P2E", dixo Pedro Vidal, Oficina de Relacións Comunitarias en FLOKI. "Non estamos construíndo para o hype. estamos construíndo algo que os xogadores realmente queren xogar - e empuxando os límites do que se pode lograr no mundo de xogos para gañar e blockchain ... Este é só o comezo".

Antes do lanzamento da rede principal, FLOKI lanzou unha enorme campaña de marketing, incluíndo unha campaña de YouTube de 4 semanas, unha tempestade de anuncios de Twitch de 5 semanas e anuncios de recompensas móbiles en xogos como Candy Crush e Call of Duty: Mobile.

Valhalla tamén entrou na corrente mainstream, patrocinando a Baroda Premier League e converténdose no socio presentador da Global Esports Industry Week 2025.A marca FLOKI recentemente fixo headlines para a súa adquisición de billboards de Times Square e a campaña nacional de televisión de Estados Unidos, alcanzando máis de 219 millóns de fogares.

Actualmente atópase en testnet en xogos. xogos , o xogo xa lanzou o seu último parche (v0.35.0), con novas Veras, amuletos para estratexia máis profunda e un misterioso novo recurso chamado Vera Essence.

Valhalla está construído polo ecosistema FLOKI, que inclúe Floki Staking, o FLOKI Trading Bot e a plataforma TokenFi, a resposta de FLOKI á crecente demanda de creación de tokens e tokenización de activos do mundo real.

A experiencia completa de Valhalla mainnet cae o 30 de xuño, traendo unha nova capa de profundidade a como a blockchain e o xogo se cruzan na paisaxe de xogos de cripto en evolución.

Sobre Valhalla

Valhalla é un MMORPG baseado en blockchain inspirado na mitoloxía nórdica, ofrecendo aos xogadores a oportunidade de descubrir, acariñar e loitar con criaturas chamadas Veras. O xogo ten unha economía impulsada polo xogador e un campo de batalla hexagonal deseñado para o combate dinámico.

Os usuarios poden aprender máis sobre https://valhalla.game/

Máis sobre Floki

Flóas é a criptomoeda e token de utilidade das persoas do ecosistema Floki. Floki ten como obxectivo converterse na criptomoeda máis coñecida e máis utilizada do mundo e ten a intención de alcanzar este obxectivo ambicioso a través dun foco en utilidade, filantropía, comunidade e marketing.

Actualmente Floki ten máis de 550.000 propietarios e unha marca forte recoñecida por miles de millóns de persoas en todo o mundo debido ás súas asociacións estratéxicas de marketing.

Páxina web: https://floki.com

En Twitter: https://twitter.com/RealFlokiInu

Oficina de Relacións Comunitarias

Pedro Vidal

Flóas

[email protected]

Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Gamingwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program.

Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Gamingwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program.