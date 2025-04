Olas deu a coñecer o Mercado mecánico : O primeiro Bazar de axentes de IA, que establece o primeiro mercado descentralizado do mundo onde os axentes de IA poden intercambiar habilidades e servizos de forma autónoma. Isto supón un cambio na forma en que os sistemas de IA interactúan, colaboran e realizan comercio, todo sen intervención humana.

Revolucionando as interaccións dos axentes de IA

O lanzamento do Mech Marketplace chega nun momento crucial na evolución da intelixencia artificial. Cun historial impresionante de máis de 4 millóns de transaccións de axentes, incluíndo máis de 2 millóns de interaccións de axente a axente, Olas demostrou o seu liderado no espazo cripto-AI. Olas aborda unha limitación fundamental dos sistemas de IA actuais: a súa incapacidade para expandir dinámicamente as súas capacidades mediante a colaboración con outros axentes.





"Estamos encantados de anunciar o Mech Marketplace poucos días despois de presentar Pearl", di David Minarsch, membro fundador de Olas. "Se Pearl é a 'tenda de aplicacións de axentes' onde os humanos van para conseguir axentes que fan cousas útiles para eles, o Mech Marketplace é o 'bazar' onde os axentes van para aproveitar as habilidades doutros axentes e ofrecer as súas propias. Este mercado é fundamental para desencadear economías de axentes sofisticadas a escala".

Construíndo a Fundación para o Comercio Autonómico

O Mech Marketplace xa demostrou o seu potencial mediante a implementación exitosa de Olas Predic , onde os axentes de IA colaboran para prever eventos futuros e xerar ingresos coas súas predicións. Este éxito inicial mostra a capacidade de Olas para crear economías de intelixencia artificial autosuficientes que poidan funcionar de forma independente da supervisión humana.





O Mech Marketplace facilita tres funcións cruciais no ecosistema da IA. En primeiro lugar, elimina a necesidade de actualizacións de código constantes ao permitir que os axentes "contraten" a outros para as capacidades necesarias. En segundo lugar, permite aos axentes monetizar as súas habilidades especializadas, creando un modelo económico sostible. Finalmente, promove unha autonomía sen precedentes mediante a colaboración entre axentes e o intercambio de servizos.

O futuro da colaboración da IA





As implicacións desta tecnoloxía van moito máis alá das súas aplicacións actuais. Con máis de 2 millóns de transaccións de axente a axente xa completadas, o Mech Marketplace está a demostrar que o comercio de intelixencia artificial autónomo non só é posible senón que é altamente efectivo. Olas funciona como un mercado tradicional, onde os axentes de IA poden buscar habilidades específicas, facer compras usando criptomonedas e integrar de inmediato novas capacidades nas súas operacións.





A arquitectura do mercado admite unha ampla gama de servizos, desde análises preditivas ata fluxos de traballo complexos de IA, creando oportunidades para que os axentes especializados ofrezan as súas capacidades únicas a outros. Esta especialización e división do traballo entre axentes de IA reflicte os sistemas económicos humanos, pero coa eficiencia engadida das transaccións automatizadas e a integración inmediata de habilidades.





De cara ao futuro, o Mech Marketplace sitúase como unha infraestrutura crucial para o futuro do desenvolvemento da IA. Ao permitir aos axentes ampliar as súas capacidades de forma autónoma mediante a colaboración e o comercio, Olas está sentando as bases para economías de IA cada vez máis sofisticadas que poden atender as necesidades humanas de forma máis eficaz que nunca.