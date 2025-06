GISEC Global 2025: Dubai une líderes de defensa cibernética contra o cibercrime de IA

Entre o 6 e o 8 de maio, máis de 25.000 expertos en ciberseguridade reuniranse no maior evento de ciberseguridade do Oriente Medio e de África para asegurar o futuro dixital da rexión contra as fraudes profundas e as vulnerabilidades de infraestruturas críticas





Con ataques cibernéticos e de ransomware impulsados por IA que aumentan a nivel mundial, GISEC Global 2025 volve a Dubai do 6 ao 8 de maio, reunindo os líderes, innovadores e visionarios máis destacados do mundo nun esforzo de alto nivel para asegurar o noso futuro dixital.





GISEC Global transforma o Dubai World Trade Center no epicentro da ciberseguridade, unindo máis de 450 CISOs, 25.000 profesionais de 160 países e máis de 750 marcas -desde xigantes tecnolóxicos como AWS, Huawei e Microsoft a startups innovadoras- para o evento cibernético máis importante do MEA baixo o tema "Asegurar un futuro impulsado por IA".O ano 2025 foi declarado como o "Ano da Comunidade" polo seu Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emiratos Árabes Unidos, chamando a unha acción colectiva para construír unha sociedade conectada e empoderada a través da IA e do emprendemento.









A 14a edición reúne áreas críticas de foco de algúns dos principais xogadores da industria, incluíndo Huawei, AWS, Microsoft, Google Cloud Security, CISCO, Deloitte, Kaspersky, Check Point, Cloudflare e Honeywell, xunto con empresas de ciberseguridade pioneiras como Spire Solutions, CPX, CyberKnight, LinkShadow, OPSWAT, Qualys, CrowdStrike, StrikeReady e Dream Group.

O evento de tres días reforzará a posición dos Emiratos Árabes Unidos como líder mundial en innovación de IA e implantación responsable de IA ante os actores de ameaza, mesturando a experiencia global coas prioridades rexionais e cunha forte énfase na colaboración público-privada, a innovación e o desenvolvemento de talentos.

Estas prioridades chegan a un punto crítico. O informe do Foro Económico Mundial sobre a seguridade global Outlook 2025, publicado antes de GISEC Global 2025, demostrou que:





66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors

However, only 14% of organisations feel confidently equipped to respond



Estes puntos de vista salientan a rapidez coa que o mercado mundial da ciberseguridade está cambiando, un sector económico en constante crecemento que se prevé que alcance os 298,5 mil millóns de dólares en 2028, segundo o informe. Mercados e mercados Un salto significativo dos 190,4 millóns de dólares en 2023.





En ningures esta urxencia é máis evidente que no Oriente Medio, onde o 45% das organizacións clasifican a mitigación do risco cibernético como a súa principal prioridade operativa ( PWC’s 2024 Global Digital Trust Insights survey A medida que a rexión acelera a súa transformación dixital, GISEC Global 2025 chega a un momento crucial para modelar o seu futuro seguro.





The 2025 edition introduces groundbreaking new features:





Next-Gen Cyber Warriors Competition: O Student Hackathon transforma as aulas en laboratorios de defensa cibernética, onde os novos talentos se enfrontan a escenarios do mundo real en seguridade de rede, análise de ameazas e resposta a incidentes.





Programa de Infraestruturas Críticas: O lanzamento de OT Security Conference Track aborda a crecente converxencia de tecnoloxías de TI e operacionais, ofrecendo estratexias actuables para protexer sistemas vitais de vulnerabilidades emerxentes.





África Cyber Resilience Initiative: A medida que a economía dixital do continente se expande, GISEC lanza mesas redondas dedicadas con CISOs e autoridades nacionais para construír defensas en todo o continente.





GISEC AI: Explora o malware polimórfico, a IA adversaria e as estafas de deepfake.A maior mostra de IA de ciberseguridade deste ano contará con temas presionantes como o malware polimórfico, a IA adverbial, as estafas de deepfake e a tecnoloxía de IA xenética.





Lanzamento de GISEC North Star: Cyber71, en colaboración estratéxica con GISEC GLOBAL, lanzará unha serie de iniciativas de alto impacto na maior plataforma da rexión para startups de ciberseguridade innovadoras.





Dubai Cyber Challenge: Premiando en GISEC Global, Organizado por DESC, unha competición exclusiva "Capture the Flag" será realizada para entidades gobernamentais de Dubai mentres os equipos van cara a cara ao longo de dous días, centrándose en diferentes tendencias como a seguridade web, a enxeñaría inversa e a forense dixital a través de varios desafíos.





A organización de Dubai do GISEC Global 2025 consolida a posición dos Emiratos Árabes Unidos como líder mundial en ciberseguridade, recentemente coroado #1 no Índice Global de Ciberseguridade 2024.









O Dr. Mohamed Al-Kuwaiti, Xefe do Consello de Seguridade Cibernética dos Emiratos Árabes Unidos, dixo: "O GISEC Global chega nun momento crítico á medida que as ameazas cibernéticas se fan máis prevalentes e sofisticadas", dixo o Dr. Mohamed Al-Kuwaiti, Xefe do Consello de Seguridade Cibernética dos Emiratos Árabes Unidos. "Neste 'Ano da Comunidade', a nosa colaboración co GISEC subliña o compromiso dos Emiratos Árabes Unidos de unir as partes interesadas globais para abordar os desafíos de seguridade cibernética urxentes - desde a protección da privacidade de datos e a seguridade de redes críticas ata a loita contra as ameazas avanzadas a través de solucións impulsadas por IA.





H.E. Yousuf Al Shaibani, Director Xeral do Dubai Electronic Security Center (DESC), dixo: "A rápida transformación dixital de Dubai está redefinindo a forma en que vivimos, traballamos e conectamos, facendo que a ciberseguridade sexa máis crítica que nunca. GISEC Global 2025 é un encontro crucial onde os expertos globais converxen para abordar as ameazas emerxentes e pioneirizar a próxima xeración de resiliencia cibernética. En DESC, estamos firmes na nosa misión de salvagardar o ecosistema dixital de Dubai fomentando a colaboración, impulsando a innovación e implementando robustas defensas cibernéticas.





Trixie LohMirmand, vicepresidente do Centro Mundial de Comercio de Dubai, organizador global de GISEC, dixo: "Cada ano, a industria de seguridade cibernética está a tratar con novas ameazas e oportunidades con GISEC Global no corazón de impulsar discusións e accións impactantes do ecosistema mundial. Este ano non será diferente ao traer as mellores mentes de novo ao Centro Mundial de Comercio de Dubai para explorar formas de non só xestionar os riscos cibernéticos de forma eficaz, que poden ter implicacións de longo alcance se non se tratan adecuadamente, senón tamén construír un futuro seguro que non afectará ás nosas economías".





Sean Yang, Global Cybersecurity and Privacy Protection Officer de Huawei, principal socio estratéxico de GISEC Global, dixo: "Estamos encantados de estender a nosa asociación a longo prazo con GISEC Global ao converternos no seu principal socio estratéxico para a edición de 2025.Huawei está comprometida en asegurar o noso futuro dixital compartido con gobernos, organizacións da industria, organismos de normalización e partes interesadas empresariais.A través destas asociacións, pretendemos ser un socio fiable no mundo dixital e intelixente e proporcionar aos nosos clientes solucións de produtos competitivas e seguras.





O GISEC Global 2025 está aloxado polo Consello de Seguridade Cibernética dos Emiratos Árabes Unidos, e é apoiado polo Centro de Seguridade Electrónica de Dubai (DESC), o Ministerio de Interior dos Emiratos Árabes Unidos e a Policía de Dubai.





Para saber máis sobre GISEC Global 2025, visite Páxina www.gisec.ae .





About GISEC Global

GISEC Global, o evento de ciberseguridade máis grande e impactante de Oriente Medio e África, volverá ao Dubai World Trade Centre para a súa 14a edición que se celebrará do 6 ao 8 de maio de 2025, baixo o tema xeral de “Asegurar un futuro impulsado por IA”.





About Dubai World Trade Centre

Coa visión de facer de Dubai o destino líder do mundo para todas as grandes exposicións, conferencias e eventos, DWTC evolucionou de ser o precursor rexional da industria MICE en crecemento rápido a un catalizador de negocios multidimensional, centrado en Venues, Events e Real Estate Management.





Rexistro de prensa: https://event.gisec.ae/2025-media-registration





Información e material fotográfico: Clica aquí





Medios de comunicación:

Jane Oneill - Xestora de Relacións Públicas

[email protected]

[email protected]





Ahmad Khalloudi - Xestor de Relacións Públicas

[email protected]

[email protected]





Para relacións públicas relacionadas: [email protected]





Siga a GISEC Global nas redes sociais: Facebook Páxina Ánxeles X Ánxeles Instagram Ánxeles ligazóns Ánxeles Youtube máis





Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Zex PR Wire baixo HackerNoon's Business Blogging Program.

Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Zex PR Wire baixo HackerNoon's Business Blogging Program.