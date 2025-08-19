Ethereum Meme Coin Pepeto supera os 6.200.000 millóns de dólares en pre-venda na listaxe

**Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 19 de agosto de 2025/Chainwire/--**As vendas anticipadas de criptomoedas de estadios iniciais ofrecen acceso a tokens en valoracións iniciais antes das listas de mercado público. alcanzou US $ 4,750, reflectindo o impulso ascendente no medio do cambio de indicadores de mercado de altcoins. A partir do 19 de agosto, o ETH permanece por riba de US $ 4,300 tras unha recente corrección, posicionándoo preto dos niveis altos anteriores. Ethereum Token baseado en Ethereum ($PEPETO) superou $ 6 millóns en contribucións durante a súa pre-venda. Prezado en $ 0.000000147 por token, Pepeto atraeu a atención dentro do sector de criptomoeda. O proxecto diferénciase a través dun intercambio de tarifas cero e tecnoloxía PepetoSwap, apoiado por unha ponte de cadea e un mecanismo de aposta actualmente Esta combinación de recursos de utilidade e meme token branding coloca-lo dentro dunha paisaxe de mercado competitivo. Pepiño Ofrece 242% de recompensas Cada fase de pre-venda pechouse nun período de tempo relativamente curto, consistente cos patróns vistos en iniciativas de token de meme anteriores, ao mesmo tempo que indica os esforzos de desenvolvemento en curso e o compromiso da comunidade. Pepeto Leveraging Ethereum Infrastructure Pepeto está desenvolvido na rede Ethereum, incorporando marca temática meme xunto con compoñentes técnicos. O seu intercambio de tarifas cero está destinado a abordar os custos de transacción, unha barreira común para os comerciantes. O obxectivo é facilitar a negociación en varias cadeas de bloques, potencialmente aumentando a accesibilidade en varios grupos de usuarios. Ponte de cadea integrada Con foco na accesibilidade, eficiencia de transaccións e interoperabilidade, Pepeto está estruturado para atraer a unha ampla gama de usuarios mentres se move da fase de pré-venda cara ao seu lanzamento planificado. Technical Value and Audits Add a Layer of Trust O desenvolvemento de Pepeto sufriu auditorías independentes, complementando as súas principais utilidades que o diferencian dos tokens de meme convencionais.A integración de medidas de seguridade coa infraestrutura técnica contribúe á base da súa funcionalidade a longo prazo: •A súa unha plataforma de negociación de cero taxas deseñada para albergar e listar a próxima onda de moedas de meme e proxectos Web3 Pepeto Exchange •A súa Permite un intercambio sinxelo de tokens entre cadeas con execución rápida PepetoSwap Technology •A súa Conectar múltiples blockchains, mellorar a interoperabilidade e a accesibilidade Cross-Chain Bridge •A súa Ofrecer 242% de APY para incentivar a posesión a longo prazo e o crecemento do ecosistema Staking Rewards •A súa : revisión completa do código por unha empresa de seguridade blockchain respectada Auditoría solidaria •A súa : de Garantir a transparencia e a seguridade para os investidores cautelosos Coinsult Audit Auditoría adicional Community Engagement and Expanding Presence A participación da comunidade desempeñou un papel clave na visibilidade de Pepeto ata a data. O proxecto mantivo unha difusión activa a través de canles de redes sociais, AMAs e campañas interactivas, acumulando máis de 100.000 seguidores combinados. En lugar de depender de promocións a curto prazo, o enfoque de divulgación de Pepeto enfatiza o compromiso continuo, co obxectivo de construír a confianza dos usuarios e apoiar a concienciación gradual dentro da paisaxe máis ampla de criptomoeda. Global Participation and Presale Structure A pre-venda de Pepeto está aberta aos participantes a nivel mundial, apoiada por un baixo prezo de entrada e un proceso de compra simplificado. A pre-venda opera sobre un modelo de prezo nivelado, cos prezos dos tokens aumentando en cada etapa. Actualmente na Etapa 8 e achegándose á Etapa 9, a estrutura de pre-venda reflicte os patróns observados nos lanzamentos de tokens de meme anteriores. \n \n Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Chainwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Chainwire baixo HackerNoon's Business Blogging . Program Programacións