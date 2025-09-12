Dirty Pirate Metrics: Como medir o éxito da túa ferramenta de desenvolvemento de código aberto

Os fundadores de tecnoloxía que están apoiados por empresas sempre teñen un taboleiro con números que mostran aos investidores: rexistros, proxeccións de MRR, gráficos de crecemento que se inclinan correctamente cara arriba. A verdade é que a maioría dos fundadores non saben como medir É aquí onde entra Pirate Metrics, e máis importante, Dirty Pirate Metrics. Realidade Pirate Metrics: O punto de partida O marco de Pirate Metrics (AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral) foi creado por Dave McClure para axudar ás startups SaaS a deixar de obsesionarse con métricas de vaidade (como impresións e likes) e centrarse no que realmente impulsa o crecemento. Funcionou porque deu ás empresas de estadios iniciais unha nova forma de medir o progreso cando o fúnel de marketing tradicional non se encaixa. Páxina oficial de Dirty Pirate Metrics O meu antigo mentor, Stefan Verkerk (accionista fundador de WeTransfer, investidor anxo), estendeu Pirate Metrics a algo que os fundadores poden realmente El rompeu o funil máis para que poidas medir non só "os usuarios que entran e pagan", senón tamén as etapas nas que o teu produto, a túa comunidade e o teu equipo determinan se vives ou morres. xestiona as súas empresas en Este marco chámase (Porque o acrónimo é FAAAAARRRT). Dirty Pirate Metrics Os pasos son: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Fundación e escalada Mercado dirixido Atención concienciación Activacións Unha marabilla ingresos Retencións Referencias Equipo Parece moito, pero en realidade, dálle unha imaxe moito máis clara de se o seu produto é realmente saudable, ou se está a vestir as súas figuras para os bancos de pitch. Por que isto importa para os fundadores Sexa honesto: os investidores aman as curvas de crecemento, pero os usuarios non se preocupan polo seu gráfico MRR. Os desenvolvedores se preocupan se a súa ferramenta funciona, resolve o seu problema e encaixa no seu fluxo de traballo. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Foundation & Scaling obriga a preguntar: Cales son as limitacións da miña ferramenta, canto rápido e ata onde escala para os usuarios? Mercado dirixible: Estou construíndo nun espazo que realmente vale a pena? Atención e conciencia: Os desenvolvedores aínda saben que existo, e entenden o que fago? Activation & AHA: Están probando, e realmente o aman? Retención: Continúan volvendo, ou churn usuarios despois dunha proba? Ingresos: Cal é o meu camiño de sustentabilidade real: patrocinios, licenzas empresariais, subvencións? Referencia: ¿Os meus usuarios fan o meu marketing por min? Equipo: A xente quere construír comigo, ou estou eu só? A comprobación da realidade Se o seu actual "pano de métricas" é principalmente estrelas de GitHub, rexistros de Discord e unha vara de hóckey deseñada en Excel, non está medindo o éxito; está a executar para os investidores. Dirty Pirate Metrics obriga a ser honesto: \n \n \n \n Onde están exactamente os devs caendo? Que parte do fúnel é saudable e que parte está rota? A súa empresa está construída sobre a substancia, ou só boa óptica? Onde comezar? Non o sobrecomplices.Concéntrate no que importa para a túa etapa: \n \n \n \n 0-1,000 usuarios: Atención e activación, obtendo desenvolvedores para probar a súa ferramenta. 1.000-10.000 usuarios: Retención, asegurándose de que se manteñan arredor. 10.000+ usuarios: Revenue & Team, construíndo sustentabilidade e escalando a súa empresa. A liña de fondo: Dirty Pirate Metrics dálle unha forma de medir a Os investidores aínda poden obter os seus gráficos bonitos, pero finalmente saberá se o que está construíndo é real ou só teatro. verdadeira saúde