ARCS 2.0: Pioneira soberanía de datos a través da utilidade do mundo real e do patrimonio cultural

Tokio, Xapón, 31 de outubro de 2025/Chainwire/--Nunha evolución milenaria, o Lanzado en 2019 cunha audaz misión para capacitar a soberanía dos datos, permitindo aos individuos controlar e monetizar os seus datos persoais, obtendo valor económico xusto, ARCS entrou na súa fase 2.0. Arcos Arcos Este pivote estratéxico integra blockchain con activos físicos, forxando un ecosistema económico descentralizado que ponte a innovación dixital e utilidade cotiá. Da visión á realidade: leccións de ARCS 1.0 ARCS 1.0 introduciu un innovador modelo de "banco de datos", recompensando aos usuarios con tokens ARX por contribucións de datos anónimos.Mentres era pioneiro, enfrontouse a obstáculos: o desafío do "comezo frío" da adopción simultánea de usuarios e empresas, casos de uso limitados do mundo real e incertezas regulatorias. Estes coñecementos cristalizaron unha verdade fundamental de que o verdadeiro valor require unha aplicación práctica. ARCS 2.0 responde de forma decisiva, ancorando o token nunha actividade económica de alta frecuencia e verificable. Asociación estratéxica: Revitalizar Kominka con Blockchain Na vangarda de ARCS 2.0 está unha asociación transformadora de xullo de 2025 con SSG Holdings Co., Ltd. e a súa filial Co, Ltd, ambos baseados en Tokio, para integrar casas tradicionais xaponesas kominka coa tecnoloxía blockchain. Casa do Sol Casa do Sol Esta asociación marca o comezo dunha nova fase para ARCS, onde ponte a brecha entre a utilidade tradicional inmobiliaria e blockchain.A asociación ten como obxectivo crear un ecosistema onde os tokens ARCS son usados para transaccións inmobiliarias, alugueres e recompensas de lealdade, proporcionando así unha utilidade do mundo real para o token. Esta alianza reimagina a kominka, as históricas casas de madeira pre-WWII de Xapón, como activos globais de investimento e hospitalidade, con ARX como a moeda de liquidación exclusiva. \n \n \n \n A adquisición á xestión: Sun Sun House xestiona operacións de fin a fin: adquisición, restauración, venda e aluguer destes tesouros culturais. Integración de Blockchain: Os investidores compran propiedades usando ARX; casas non utilizadas convértense en alugueres de vacacións, mesturando tradición con recompensas de token. Impacto máis amplo: Para abordar a crise de vivendas vacantes no Xapón, o proxecto alíñase coa iniciativa de revitalización de vivendas vacantes do Ministerio de Terra, Infraestruturas, Transporte e Turismo (MLIT) e co apoio da Asociación Kominka de Xapón. A atracción de Kominka, a autenticidade rústica, a harmonía natural e as experiencias inmersivas aproveitan as tendencias turísticas en expansión.As viaxes de entrada de Xapón aumentaron post-pandemicamente, co mercado de aluguer de vacacións expandíndose un 145% ano a ano en 2023 (Xapón Axencia de Turismo). Valorado en 1.91 mil millóns de dólares, este segmento favorece a privacidade e a localización, posicionando a ARCS como unha ponte funcional cara a un mercado inmobiliario de 2.14 billóns de dólares. Un modelo de token de primeira utilidade ARCS 2.0 transforma ARX nun token construído para o uso activo, a circulación e a integración do mundo real.Cada función está ligada a transaccións verificables dentro do ecosistema, garantindo que o valor sexa creado, gastado e recompensado nun ciclo autosuficiente. \n \n \n \n \n Pagos e alugueres: Os hóspedes que reserven unha casa de vacacións en Kominka a través de propiedades SSG poden pagar con ARX para desbloquear descontos exclusivos. Sistema de recompensas: ARX está creado e distribuído en base á participación do usuario: estadías completadas, participación en experiencias locais e contribucións voluntarias de datos anónimos durante a viaxe. Asistencia e folga: o acceso aos dereitos de adhesión apoiados por inmobles activa as recompensas ARX. Os titulares poden apostar tokens para obter beneficios de nivel, incluíndo acceso prioritario a novas listas de inmobles, descontos mellorados e participación futura na gobernanza. Data Bank Synergy: os datos de usuarios relacionados coas viaxes (compartidos con consentimento) enriquecen o banco de datos ARCS. Os socios acceden a esta intelixencia anónima usando ARX, impulsando a demanda mentres recompensan aos contribuíntes con tokens adicionais. Todas as novas ARX entran en circulación unicamente a través de actividades do ecosistema como aloxamento, adhesións e interaccións de datos, e nunca a través de distribución especulativa ou unchorada. Esta estrutura potencia unha dobre volante: \n \n \n RWA Ecosistema - Aloxamento e hospitalidade impulsa os gastos de ARX, e os usuarios reciben recompensas por actividade e creación de valor. Ecosistema de datos: a actividade do usuario enriquece o banco de datos, desbloqueando máis valor. Web3 mellora a propiedade inmobiliaria con inmutable transparencia, democratiza o acceso global e simplifica as transaccións. Construción descentralización: gobernanza e expansión As principais iniciativas inclúen: \n \n \n \n \n Gobernanza descentralizada: ARCS2.0 ten como obxectivo lograr unha gobernanza descentralizada a través dun modelo DAO en fases, permitindo que os titulares de tokens participen na toma de decisións do proxecto. Crecemento da bolsa: listas en BitMart e ProBit, con principais plataformas en preparación para unha maior liquidez. Expansión do sector: do turismo á gastronomía, á mobilidade e á educación. Momento da comunidade: Despois de superar os retos, ARCS relanzou a súa conta oficial X e lanzou unha campaña de 2.500 USDT Airdrop & 2.000 USDT Bounty para reconstruír a comunidade e expandir o seu ecosistema. BITMART Proba A resposta do mercado subliña a confianza: ARX ten unha tendencia ascendente desde xuño de 2025, reflectindo a confianza neste modelo baseado en utilidades. Camiño a un futuro descentralizado ARCS2.0 avanza progresivamente cara ao seu obxectivo de crear un ecosistema económico descentralizado, con foco en activos do mundo real, bancos de datos e crecemento sustentable. Ao fusionar o patrimonio xaponés coa tecnoloxía blockchain, a través da colaboración con SSG Holdings, o equipo entrega un token usable que circula valor a través dos reinos físico e dixital. Apoiado polas políticas nacionais, os ventos de retroceso do mercado e os incentivos das partes interesadas, ARCS está no camiño para alcanzar a súa visión dun futuro económico descentralizado e sustentable. Sobre os arcos Está dedicado ao empoderamento dos individuos mediante o establecemento da soberanía dos datos, onde os usuarios xestionan os seus propios datos como un activo sagrado e gozan lexitimamente do seu valor. Proxecto ARCS Proxecto ARCS No corazón de ARCS2.0 está a fusión dun ecosistema de activos do mundo real (RWA) e un banco de datos seguro, creando unha plataforma robusta que prioriza o control e os beneficios dos usuarios. Na ARCS, cren na soberanía dos datos, onde os individuos teñen o dereito de controlar e beneficiarse dos seus propios datos.A plataforma de ARCS está deseñada para capacitar aos usuarios, proporcionar valor práctico e impulsar o crecemento a través do noso token nativo, ARX. O token nativo, ARX, xoga un papel crucial neste ecosistema ao servir como un medio para pagos descontados en instalacións de aloxamento e como unha recompensa polo uso do servizo. Isto non só proporciona un valor práctico claro para os usuarios, senón que tamén impulsa o compromiso e o crecemento dentro da plataforma. Ao converter a actividade económica do mundo real nun ciclo de crecemento auto-reforzante, ou "flywheel", ARCS crea un ambiente dinámico onde os usuarios poden prosperar. A través do seu enfoque innovador, ARCS está preparado para revolucionar a forma en que se xestionan e valoran os datos.Puxendo aos usuarios no centro e ofrecendo beneficios tangibles, ARCS está construíndo unha plataforma que capacita aos individuos e fomenta unha comunidade impulsada pola soberanía dos datos e as oportunidades económicas. Os usuarios poden seguir as actualizacións nas redes sociais de ARCS: Páxina web: https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com O medio: https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (anteriormente Twitter): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ O telegrama: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN O libro branco: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Contact Equipo de Arcos Xestión IFA Co., Ltd. arcs-info@ifa-aire.co.jp Páxina web \n \n Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Chainwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Chainwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program. Programacións Programacións