Vous ne valez pas la peine d'être suivi, désolé

Un article courant que j'ai vu flotter sur les interwebs ces derniers temps est la déclaration "Je ne vous traque pas", dans laquelle l'auteur assure au lecteur qu'il n'utilise aucune méthode d'analyse portant atteinte à la vie privée.





C'est une bonne chose™ .





Je travaille dans le SaaS depuis trop longtemps, donc autant que je peux comprendre la valeur que ces outils apportent à la conception de l'expérience utilisateur, au marketing, aux conversions et à d'autres mots à la mode dignes d'un bâillon, je n'aime pas du tout à quel point le ventre du "monde Wide Web" est devenu.





Au risque que cet article ne se transforme en une autre diatribe sur la vie privée des utilisateurs, le droit à l'anonymat et le feu d'ordures total qu'est devenu l'industrie de la publicité en ligne, je dirai simplement ceci : je n'ai jamais vu les outils les plus invasifs utilisés pour rien de plus substantiel que la vanité qui fait que tout le monde réfléchit profondément lors des réunions hebdomadaires à mains nues.





Écoute, je comprends.





Savoir combien de clients potentiels vous approchent, combien achètent réellement et comment ces chiffres changent au fur et à mesure que vous exécutez différents marketing (ce qui n'est pas la même chose que la publicité) et des expériences de produits sont extrêmement précieux pour la croissance de l'entreprise .





Mais collecter des informations telles que des informations personnellement identifiables et lancer des campagnes de reciblage - qui, pour les non-initiés, ne sont fondamentalement que l'équivalent numérique des vendeurs agressifs de kiosques de centres commerciaux qui vous suivent sur un demi-mile parce que vous avez accidentellement établi un contact visuel en passant - est juste brut.





Cela dit, mon site Web n'est assurément pas une entreprise. C'est un blog ; et un médiocre à cela. Même si je serais heureux de savoir combien de dizaines de personnes tombent dessus de temps en temps, je n'ai pas besoin de le savoir. En fait, je ferais probablement mieux de ne pas le savoir. Si je suis parfaitement honnête, ce ne sont pas mes foutues affaires.





Ainsi, dans la veine des articles susmentionnés parsemés sur The Smol Web™ , je ne vous traque pas .





Je n'ai pas à le faire et je m'en fiche.





Si vous tirez une valeur de ce que j'ai choisi de diffuser dans le monde, alors j'aimerais avoir de vos nouvelles (et peut-être recommander une évaluation psychologique pour tenir compte de votre mauvais goût en matière de contenu Internet), mais si vous préférez flotter sans être vu, eh bien c'est super aussi.





J'espère que vous le vérifierez et que vous apprécierez votre séjour.

Également publié sur flower.codes