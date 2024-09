Une journée dans la vie d'un preneur de notes obsessionnel

Lorsqu'il s'agit de prendre des notes, certaines personnes pourraient penser que quelques phrases clés notées sur une feuille de papier suffisent. Mais pour moi - un preneur de notes obsessionnel - cela ne suffirait jamais.





J'étais une personne qui n'écrivait jamais vraiment quoi que ce soit. Je comptais sur ma mémoire pour traverser l'école et le travail, et ça semblait toujours bien marcher. Mais il y a environ deux ans, j'ai réalisé que si je voulais avoir plus de succès dans la vie, je devais commencer à écrire des choses. Et donc, j'ai commencé à chercher des façons d'utiliser les notes pour tout.





Qu'il s'agisse de stocker des idées, de donner des commentaires ou d'améliorer les relations, j'ai beaucoup appris sur l'utilisation de notes pour améliorer ma vie. Voici un résumé de ce que j'ai découvert en cours de route :

Se réveiller

Dès la seconde où je me réveille le matin, mon esprit est déjà rempli d'idées et de choses dont je dois me souvenir. J'attrape rapidement mon carnet et commence à noter tout ce qui me passe par la tête avant d'oublier.









J'ai fait le rêve le plus excitant la nuit dernière ! Je cherchais de la nourriture enchantée à l'aide de baguettes de sourcier dans d'autres mondes. Je suis sûr qu'il y a une idée à un million de dollars là-dedans quelque part. Avant d'oublier, j'ouvre rapidement mon raccourci iOS Obsidian Quick Notes et commence à noter tous les détails.









Je me sens plutôt bien aujourd'hui, tout bien considéré. J'ai veillé un peu trop tard hier soir, donc je ne suis pas à 100% ce matin. Mais une vérification rapide de mon application de cycle de sommeil (Rise) me gronde pour ma dette de sommeil croissante. En sélectionnant un visage malheureux, j'ai noté que rester dehors trop tard était à nouveau la cause.

Défilement du destin du matin

Les matins sont un bon moment pour repartir à zéro, et je pensais qu'il n'y avait pas de meilleure façon de commencer la journée qu'avec un bon parchemin funeste. Cependant, j'ai réalisé depuis qu'il existe de bien meilleures façons de commencer la journée.





Une étude citée par le Times estime que nous consommons quotidiennement l'équivalent de 174 journaux complets en contenu, soit cinq fois plus qu'en 1986. Mais au lieu de nous responsabiliser, ce déluge d'informations nous submerge (et nous déprime) souvent.





Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières nouvelles, de la politique, de la technologie, etc. mais que vous n'avez pas le temps de passer au crible tout le bruit, j'ai la solution.









J'ai compilé les meilleurs fils de discussion Reddit, les nouvelles des hackers, les listes Twitter et les flux RSS dans un e-mail quotidien à l'aide d'une application appelée Mailbrew . De cette façon, je peux recevoir ma dose quotidienne de nouvelles directement dans ma boîte de réception et je n'ai pas à perdre de temps à parcourir les choses qui ne m'intéressent pas.





En condensant tout ce que j'apprécie dans deux e-mails par jour, je ne ressens plus le besoin d'être constamment engagé. Je peux me concentrer sur d'autres tâches et profiter de mon temps libre sans souci.

Grâce à Mailbrew, j'ai réappris à aimer l'information.

Lire au lit

Je lance mon application "lire plus tard" (je teste actuellement la version bêta de Readwise, mais Instapaper, Pocket et Matter sont également excellents) et commence à faire défiler mes articles enregistrés.









Il me reste 30 minutes avant de me lever, donc je veux en profiter au maximum. J'ai trouvé un article que j'avais enregistré il y a quelques semaines et j'ai cliqué dessus.





L'avantage de ces applications est qu'elles me permettent de mettre en évidence et de commenter le texte que je trouve intéressant. Ensuite, tous ces faits saillants sont automatiquement synchronisés via Readwise dans mon système de connaissances personnel, Obsidian.





Je trouve que lorsque nous lisons avec l'intention de trouver quelque chose qui résonne, l'expérience devient plus intentionnelle. Nos esprits sont toujours à la recherche d'idées, et nous ne pouvons pas nous empêcher de résonner avec le contenu à un niveau plus profond.





Même si c'est épuisant, une fois les informations enregistrées, cela en vaut la peine et fait partie de notre mémoire de travail au fil du temps. Comme je le décrirai plus tard, cela me permet de relier plus efficacement les points entre les différentes informations et de voir clairement la situation dans son ensemble.





Comme l'écrit Tiago Forte dans son excellent livre , "Building a Second Brain", "chaque énergie que nous dépensons pour nous rappeler des choses est de l'énergie non dépensée à penser que seuls les humains peuvent faire : inventer de nouvelles choses, créer des histoires, reconnaître des modèles, suivre notre intuition, collaborer avec les autres, explorer de nouveaux sujets, faire des plans, tester des théories ».

Brosser les dents

L'acte de se brosser les dents est nécessaire à la fois pour les dents et pour le cerveau. C'est pourquoi je le ferai dès que je me réveillerai.





Richard Feynman, le physicien théoricien et génie polyvalent, a déclaré un jour : « Vous devez garder une douzaine de vos problèmes préférés constamment présents dans votre esprit, bien qu'ils restent généralement en sommeil. Chaque fois que vous entendez ou lisez une nouvelle astuce ou un nouveau résultat, testez-le par rapport à chacun de vos douze problèmes pour voir s'il vous aide. De temps en temps, il y aura un tube et les gens diront : « Comment a-t-il fait ? Il doit être un génie !"





En m'inspirant, à chaque brossage de mes molaires, j'ai le temps de réfléchir aux choses que j'ai lues, aux notes que j'ai prises et aux plus gros problèmes de la vie :

Besoin de finir d'écrire cet article

Rénovation de ma salle de bain

Pourquoi ma mère pense-t-elle que je ne lui parle pas assez

Régler un litige entre deux collègues

Un problème de codage difficile

Où est passé tout mon argent ?

Pourquoi mon partenaire m'a-t-il interdit de dire "Second Brain" ?

Et quel est même le point de quoi que ce soit vraiment?





Je regarde dans le miroir, à moitié éveillé et groggy. Mais quelque part entre les moments où le dentifrice presse et la soie dentaire, j'espère que mon esprit verra miraculeusement la situation dans son ensemble et fournira des solutions judicieuses à tous mes problèmes.





Parfois, j'ai de la chance, mais le plus souvent, je me retrouve avec des blancs nacrés et un léger mal de tête.

Exercice matinal

Il faut une personne spéciale pour aller au gymnase des heures après le réveil, et c'est génial quand cette personne, c'est moi.





Je sais que s'absenter du travail est nécessaire, même si c'est vraiment ennuyeux. Comme un pet dans une pièce, la chasse aux connaissances et la prise de notes remplissent rapidement tout l'espace disponible.





L'un des avantages, par exemple, d'aller à un cours de yoga ou à une église, c'est qu'il est impossible de travailler pendant que vous y êtes. Je trouve que la présence est mieux protégée par des obligations que par des intentions.

Au travail à pied

"Il ne faut pas craindre la lumière du jour simplement parce qu'elle éclaire presque toujours un monde misérable - René Margritte" - surréaliste belge





Marcher jusqu'au travail est l'une des choses que je préfère dans la vie dans une ville comme Londres. Il y a quelque chose dans l'agitation de la ville que j'adore.





Beaucoup de gens affirment qu'ils font de leur mieux pour réfléchir en marchant. Une étude de Stanford de 2014 a révélé que la marche augmente en effet la production créative de 60 % en moyenne. Il a également été constaté que la marche favorise de nouvelles connexions entre les cellules cérébrales et évite le flétrissement habituel des tissus cérébraux.





Je trouve qu'en marchant, j'entre dans un mode de pensée diffus simplement en pratiquant l'art de remarquer les choses en cours de route. J'ai appris à apprécier cela après avoir lu le livre fantastique de Rob Walker, The Art of Noticing .





Je prends dans les petits détails; la façon dont le soleil brille à travers les arbres, le bruit des feuilles qui craquent sous mes pieds, la sensation de l'air frais sur ma peau. Sans ces petits détails, la vie serait une existence terne et banale. Mais avec eux, je suis constamment entouré de beauté et d'émerveillement.





Heureusement, mon quartier de Londres, Shoreditch, est bien connu pour son art de la rue, donc prêter attention aux murs, aux sols et même aux égouts est assez amusant.





J'ai pris l'habitude d'utiliser Apple Notes pour prendre des photos de toutes les œuvres d'art, affiches, autocollants, illustrations et sculptures qui captent mon attention. De temps en temps, je me demande : « Qu'est-ce qui a dû être vrai dans le monde pour que cette œuvre d'art existe ? » et écrivez quelques mots associés.





On peut en effet trouver des choses intéressantes n'importe où si on y est ouvert. La prochaine fois que vous vous ennuierez, au lieu d'atteindre votre téléphone, regardez autour de vous et voyez ce que vous pouvez trouver d'impressionnant, de surprenant ou tout simplement amusant.





Qu'il s'agisse de remarquer des fleurs ou de couvrir des drains , vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez.

Commencer ma journée de travail

Dans une étude qui a duré 10 ans, l'armée américaine a découvert que pour être plus productif, nous devrions boire deux tasses de café léger juste avant de commencer notre quart de travail. Alors, café à la main, il est temps de commencer la journée.





Au travail, j'ai pleinement adopté la «Renaissance des notes» et j'ai un coffre-fort en obsidienne de travail séparé réservé uniquement aux activités liées au travail.





J'utilise Obsidian depuis quelques mois maintenant pour m'aider à organiser mes pensées, mes sentiments et mes tâches de la journée à l'aide d'un modèle de note quotidien personnalisé. J'ai trouvé que c'est un excellent outil pour m'aider à me concentrer sur ce qui est essentiel et à suivre les progrès. Il y a cependant une règle : n'écrivez rien sur une personne que vous ne diriez pas directement à cette personne.





Mon modèle quotidien ressemble à ceci :





Start of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes: Thankful For 🙏 * List things here Top of mind (Concerns) 🔥 * List things i'm most worried about What would make today awesome 🌟 * List our my idea outcomes for the day Worklog * List titles of meetings and tasks for the day End of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes:





J'ai récemment lu un article de l'universitaire Ralph Waldo Emerson selon lequel, en tenant de tels journaux de réflexion, vous vous rappelez de faire du bonheur votre priorité. Cela a résonné en moi et j'ai travaillé à l'intégrer dans ma routine quotidienne.





Pour commencer, on me demande d'évaluer ma joie et mon stress sur une échelle de 1 à 5, puis d'écrire les choses que j'apprécie au sujet de notre équipe. On me demande ensuite d'énumérer mes principales préoccupations et ce qui, selon moi, rendra cette journée mémorable.





Lorsqu'il s'agit de s'attaquer à nos interminables listes de tâches, nous pouvons tous nous permettre d'être un peu plus proactifs. Plutôt que de simplement écrire une liste de tout ce que nous devons faire et d'espérer ensuite le meilleur, je trouve beaucoup plus efficace de prendre du recul et d'énumérer tous les obstacles potentiels auxquels je pourrais être confronté.





Une étude a révélé que les gens pouvaient tripler leurs progrès quotidiens vers leurs objectifs en utilisant une technique de journalisation axée sur les obstacles.

Il y avait trois étapes impliquées:

La première étape consistait à écrire quelques objectifs qu'ils voulaient atteindre tout au long de la journée à venir.•

consistait à écrire quelques objectifs qu'ils voulaient atteindre tout au long de la journée à venir.• La deuxième étape consistait à noter tous les obstacles qui pourraient survenir et qui pourraient potentiellement faire dérailler leur succès.

consistait à noter tous les obstacles qui pourraient survenir et qui pourraient potentiellement faire dérailler leur succès. La troisième étape consistait à décrire ce qu'ils feraient pour surmonter ces obstacles si et quand ils se présenteraient.





Les personnes qui ont pris plus de temps pour planifier leur échec étaient jusqu'à trois fois plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs quotidiens et, ce qui n'est pas négligeable, elles étaient nettement plus heureuses à la fin de chaque journée !

Voici un exemple de ce à quoi un tel modèle de journal pourrait ressembler :

🎯 Goal — finish book proposal ✋ Obstacle — I might get tempted to watch reruns of The Office 🚀 solution — throw the TV remote on the roof





Une fois que je peux identifier mes obstacles, je me sens plus apte à élaborer un plan pour les surmonter.





Ensuite, je vais revoir les notes de la veille. Cela m'aide à m'orienter rapidement en me rappelant des choses comme : « Qu'est-ce que cette personne me dit ? « Que dois-je retenir de ce sujet ? » ou "Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette en ce moment ?"





Pour finir, je listerai les titres des réunions et des tâches de la journée. Au cours de la journée, j'ajouterai des notes et des résumés sous chaque en-tête pour décrire ce qui s'est passé, ce qui a bien fonctionné et les tâches restantes.





Cela m'aidera à me souvenir de ce qui s'est passé pendant la journée et à réfléchir à ce que j'ai accompli.





"Nous apprenons de la réflexion sur l'expérience, pas de l'expérience elle-même." — John Dewey, philosophe

Aller aux réunions

J'aime rencontrer de nouvelles personnes et entendre parler de leurs vocations, mais j'aime aussi faire mes recherches en amont.





Lorsque je rencontre quelqu'un de nouveau, je vérifie toujours mon "coffre" d'obsidienne pour voir si nous avons des liens. Cela inclut de vérifier si nous avons déjà parlé, si j'ai vu leur travail ou si j'ai assisté à l'une de leurs présentations. C'est un excellent moyen de briser la glace lorsque vous pouvez mentionner de telles connexions lors d'une introduction.





Cependant, il est presque aussi important que de saluer les gens de leur donner une excellente présentation.

J'avais l'habitude de croire qu'il fallait tout mémoriser pour être un excellent présentateur. Je pratiquais et pratiquais jusqu'à ce que j'aie ma présentation sur le bout des doigts. Mais dans certains cas, j'ai trouvé qu'une approche plus organique fonctionne mieux pour moi.









Maintenant, j'apporte mes notes avec moi lorsque je dirige une réunion et je les utilise parfois à la place des diapositives. Cette approche a été inspirée par Mark Robertson, un historien qui utilise les graphes Roam pour soutenir ses méthodes d'enseignement. Mark utilise le balisage pour ajouter des dates et d'autres métadonnées aux phénomènes historiques qu'il navigue ensuite en temps réel tout en présentant des conférences à ses étudiants. En conséquence, Mark peut rapidement pivoter autour de sa base de données historique pour répondre aux questions de ses étudiants.





En plus d'aider à présenter, les notes sont un excellent moyen de collaborer avec un groupe en temps réel. J'ai constaté à quel point il est plus engageant de voir leurs interactions se transformer en texte et en puces à l'écran. Ces notes aident également à garder tout le monde sur la même page, car tout le monde peut s'y référer plus tard.





Cela nous aide à garder une trace de nos décisions et nous permet de savoir où nous devons nous améliorer. Avoir un résumé de la réunion aide également à renforcer la confiance et l'appréciation entre collègues.

Capturer la connaissance des e-mails, des documents et des présentations

À l'ère de l'information, nous sommes constamment bombardés d'informations provenant de diverses sources. Selon une étude de 2011, nous consommons environ cinq fois plus de données par jour qu'un quart de siècle plus tôt.





En fait, selon le New York Times, la consommation quotidienne d'informations d'une personne moyenne s'élève désormais à 34 gigaoctets.





Avant de commencer à prendre des notes, j'oubliais la plupart des choses que je lisais. En écrivant et en stockant les informations acquises au cours d'une journée de travail, les connaissances peuvent désormais être mémorisées et appliquées en cas de besoin.





Afin de créer une collection de notes significative et attrayante, je dois être sélectif quant aux e-mails, présentations, conversations ou pages wiki que j'autorise. Je dois me concentrer sur les détails qui font clignoter les yeux et les cœurs sautent. De cette façon, je peux créer une collection qui capture ce qui résonne vraiment en moi.





Pour y parvenir, je me pose quelques questions avant d'ajouter quoi que ce soit :

Est-ce que ça m'inspire ?

Est-ce utile? — Parfois, vous tombez sur une information qui n'est pas nécessairement inspirante, mais vous savez qu'elle pourrait être utile à l'avenir — une statistique, une référence, un résultat de recherche ou un diagramme utile.

— Parfois, vous tombez sur une information qui n'est pas nécessairement inspirante, mais vous savez qu'elle pourrait être utile à l'avenir — une statistique, une référence, un résultat de recherche ou un diagramme utile. Est-ce personnel ? — À l'instar de la pratique séculaire de la journalisation ou de la tenue d'un journal intime, nous pouvons utiliser la prise de notes pour documenter nos vies et mieux comprendre comment nous sommes devenus qui nous sommes.

— À l'instar de la pratique séculaire de la journalisation ou de la tenue d'un journal intime, nous pouvons utiliser la prise de notes pour documenter nos vies et mieux comprendre comment nous sommes devenus qui nous sommes. Est-ce surprenant ? — Le théoricien de l'information Claude Shannon, dont les découvertes ont ouvert la voie à la technologie moderne, avait une définition simple de « l'information » : ce qui vous surprend. Si vous n'êtes pas surpris, alors vous le saviez déjà à un certain niveau, alors pourquoi en prendre note ?





Une fois capturé, nous avons besoin d'un endroit pour stocker les choses afin qu'elles soient faciles à redécouvrir. J'utilise personnellement le système PARA , qui m'encourage à placer des notes dans l'un des quatre dossiers :

Projets (choses sur lesquelles je travaille)

(choses sur lesquelles je travaille) Domaines de responsabilité (choses dont je suis responsable)

(choses dont je suis responsable) Ressources (choses qui m'intéressent)

(choses qui m'intéressent) Archives (choses que j'ai peur de jeter





Je trouve utile d'avoir un tel système de base pour stocker des informations, même si la recherche est généralement suffisante pour trouver d'anciennes notes. Quelque chose à ce sujet semble calmer mon esprit.





C'est peut-être le sentiment de savoir où tout se trouve, ou peut-être que l'acte de s'organiser est satisfaisant. Quelle que soit la raison, je sais qu'avoir un système m'aide à me sentir plus détendu et en contrôle.





Comme l'ont dit un jour les experts en gestion des connaissances Chris Collison et Geoff Parcell : « Vous ne pouvez pas gérer les connaissances — personne ne le peut. Ce que vous pouvez faire, c'est gérer l'environnement dans lequel les connaissances peuvent être créées, découvertes, capturées, partagées, distillées, validées, transférées, adoptées, adaptées et appliquées.

Réflexions du midi

Et si je vous disais qu'il y avait un moyen de s'améliorer dans quelque chose sans faire de travail supplémentaire ? Vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est vrai.





La meilleure façon de devenir meilleur dans quelque chose est de vous réexposer délibérément aux notes et aux idées que vous avez précédemment capturées, et il n'existe pas de meilleur moment pour cela que l'heure du déjeuner.





Il ne suffit pas de lire quelque chose une fois pour qu'il reste gravé dans nos esprits. Mais grâce à Readwise , je peux m'envoyer quotidiennement un e-mail avec 5 notes aléatoires à réviser à partir de mes applications Kindle et Lire plus tard.





Hermann Ebbinghaus (1850-1909), psychologue allemand et pionnier de la recherche quantitative sur la mémoire, a découvert que la répétition espacée est un moyen efficace d'améliorer le rappel à long terme. Des recherches récentes semblent étayer ces affirmations.





Pour moi, cependant, être exposé à des informations anciennes est plus satisfaisant lorsque je peux les appliquer à un problème actuel ou lorsqu'elles inspirent une idée fortuite ou évoquent un souvenir fascinant. Quand je lis des événements historiques, par exemple, je pense souvent à la façon dont ils se rapportent aux événements actuels. C'est fascinant de voir comment le passé peut informer le présent et vice versa.





Bien sûr, les déjeuners sont aussi pour manger, mais il n'y a pas de meilleur repas qu'un repas composé de « matières à réflexion ».

Faire un travail de connaissance — Prise de décision, propositions et plans

"Le hasard ne favorise que les esprits préparés. "- Louis Pasteur





Perdre des documents de travail importants peut donner l'impression de perdre un après-midi. Selon une étude récente de Microsoft, une personne moyenne passe environ un cinquième de sa journée de travail à rechercher les informations dont elle a besoin pour faire son travail.





Le rapport d'International Data Corporation a également révélé que 26 % de la journée type d'un travailleur du savoir est consacrée à la recherche et à la consolidation d'informations réparties sur divers systèmes. C'est l'équivalent d'une semaine entière de travail chaque mois ! Imaginez si nous pouvions récupérer ce temps.





Dans l'adaptation de Sherlock Holmes par la BBC, Sherlock construit un palais de l'esprit légendaire - un château imaginaire pour cacher ses indices et ses concepts pour un rappel ultérieur. Avec les applications de gestion des connaissances, vous pouvez avoir votre propre palais de l'esprit virtuel auquel vous pouvez accéder à tout moment, n'importe où.





Cela élimine les distractions et me permet d'être plus productif. Je peux trouver rapidement les informations nécessaires sans perdre de temps à passer au crible des données non pertinentes.





Par exemple, lors du démarrage d'un nouveau document de stratégie, je peux immédiatement utiliser des mots-clés et des balises pour rechercher dans mon coffre-fort des notes, des conversations, d'anciennes présentations et des modèles pertinents pour me lancer. Aucune recherche de fichiers dans le dossier de téléchargement, aucune recherche d'e-mails et aucun safari de page wiki requis.





Tout peut être facilement rassemblé dans un seul espace, et je peux commencer à faire des listes d'informations importantes, de personnes et d'informations manquantes.





« C'est dans le pouvoir de se souvenir que consiste la liberté ultime du moi. Je suis libre parce que je me souviens. — Abhinavagupta, philosophe et mystique cachemirien du Xe siècle.

Donner des commentaires aux collègues





Selon les mots de l'entraîneur de football fictif Ted Lasso : « Pour moi, le succès n'est pas une question de victoires et de défaites. Il s'agit d'aider ces jeunes gars à être les meilleures versions d'eux-mêmes sur et en dehors du terrain.





Atteindre des objectifs trimestriels et maximiser la productivité est essentiel, mais nous devons également nous efforcer d'aider nos équipes et nos organisations à devenir leur meilleure version.





Lorsqu'un collègue demande des commentaires comme des évaluations de performance à 360 degrés, je veux donner des exemples concrets de ce qu'il a fait, de ce qui m'a impressionné et de ce que je pense qu'il peut améliorer.





C'est là que le modèle quotidien que j'ai mentionné au début est utile. Avoir l'habitude de tenir un journal quotidien et d'écrire des appréciations m'a beaucoup aidé.





Non seulement je suis en mesure de fournir des commentaires ou des éloges en temps opportun, mais je constitue également un portefeuille de réalisations pour chaque personne que je connais. C'est un excellent moyen de garder une trace de toutes les bonnes choses de ma vie et d'être plus aimable envers les gens qui m'entourent. Si vous ne vous présentez pas lorsque je recherche votre nom, eh bien, c'est assez révélateur en soi.





Quoi qu'il en soit, les notes aident à transformer cette corvée habituellement pénible en un véritable retour d'information personnel que je suis fier de donner à mes collègues.

Réflexions de fin de journée et désengagement du travail





"Trop de gens apportent le meilleur d'eux-mêmes au travail et ramènent les restes à la maison" - Esther Perel, psychologue

À la fin de la journée de travail, je note à nouveau mon stress et ma joie, et je prends des notes sur tout ce qui s'est passé d'intéressant.





En plus de m'aider à décompresser et à me déconnecter du travail, cela me rappelle que mes plus grands défis ne sont pas aussi graves qu'ils le paraissent. Presque tous les problèmes peuvent être décomposés et traités un jour à la fois.





À la fin de chaque semaine, j'utilise le plugin Obsidian Tracker pour visualiser mon humeur et ma productivité d'écriture pendant la semaine. Je passe ensuite en revue les notes quotidiennes de chaque jour et fais un résumé de fin de semaine. C'est super utile les lundis matins et surtout après les vacances pour partir du bon pied.





Je trouve également que revoir mes notes chaque mois m'aide à rester au top de mon travail et à mieux comprendre la situation dans son ensemble. Cela rend la rédaction de revues trimestrielles, de milieu et de fin d'année beaucoup plus facile à gérer. Avoir une compréhension claire du travail que j'ai effectué au cours du dernier mois m'aide à identifier les domaines d'amélioration et à suivre mes progrès.





Maintenant, je peux désactiver le travail et me détendre, sachant que j'ai un système fiable qui garde une trace de tous les détails.

Utiliser les notes pour être un meilleur ami

"La conversation vous permet d'être un artiste chaque fois que vous ouvrez la bouche ou que vous la fermez." —Robert Louis Stevenson





À bien des égards, il est facile d'être productif, mais comme le dit l'expert en gestion des connaissances Larry Prusak : "Si vous avez un dollar à investir dans la gestion des connaissances, mettez un centime dans la gestion de l'information et 99 centimes dans l'interaction humaine."





Récemment, j'ai négligé mon réseau d'amis et la pandémie n'a certainement pas aidé. La bonne nouvelle est que j'ai été inspiré d'utiliser mes notes pour créer mon propre système CRM afin d'améliorer la situation. Suivant l'exemple du capital-risqueur Peter Boyce, j'utilise Airtable pour garder une trace de toutes mes relations.









Pour ce faire, j'énumère toutes les personnes que je connais dans une feuille de calcul et j'enregistre leurs attributs :

"Circle" est la façon dont j'enregistre le réseau dont je faisais partie lorsque j'ai rencontré quelqu'un. Était-ce à l'université? Par le travail ? Amitié personnelle ?

est la façon dont j'enregistre le réseau dont je faisais partie lorsque j'ai rencontré quelqu'un. Était-ce à l'université? Par le travail ? Amitié personnelle ? « Fonctionnel » est la façon dont je garde une trace de ce que font les gens.

est la façon dont je garde une trace de ce que font les gens. "Statut" fait référence à si j'ai fait quelque chose pour engager cette personne récemment.

fait référence à si j'ai fait quelque chose pour engager cette personne récemment. "Affinity" est l'endroit où j'enregistre tout ce que quelqu'un pourrait être. S'ils sont dans l'investissement, disons, ou la mode, ou s'ils sont obsédés par le kimchi, je le mettrai ici.

est l'endroit où j'enregistre tout ce que quelqu'un pourrait être. S'ils sont dans l'investissement, disons, ou la mode, ou s'ils sont obsédés par le kimchi, je le mettrai ici. 'Last touch' est un enregistrement de la dernière fois que nous avons pris contact.

est un enregistrement de la dernière fois que nous avons pris contact. 'Actif' - est-ce que je considère que ma relation actuelle avec eux est active ?

- est-ce que je considère que ma relation actuelle avec eux est active ? 'Geo' montre où ils sont basés.

montre où ils sont basés. Enfin, sous « Mutuel » , j'enregistre les connaissances et les relations que j'ai en commun avec quelqu'un - tout cela fait partie de la façon dont les réseaux se chevauchent et se complètent.





Je trouve utile de suivre la fréquence à laquelle j'ai contacté quelqu'un, les événements auxquels nous avons assisté et ce qui rend notre relation unique. Entretenir et développer des amitiés est extrêmement important pour moi afin que je puisse toujours être utile à ceux qui m'entourent.









Pour mon anniversaire, j'ai même utilisé ce système pour m'assurer que tous les participants pouvaient entrer en contact avec au moins une personne fantastique. Ce fut un succès retentissant, mais j'admets que l'alcool a peut-être fait le plus gros du travail pour moi.





J'essaie constamment de trouver des moyens de connecter les gens à mon parcours afin que nous puissions partager des informations, de l'énergie et des ressources. Je pense qu'il est essentiel d'avoir un système de soutien solide d'amis et de proches sur lesquels compter, surtout pendant les périodes difficiles.

Travailler sur des projets personnels

"Ceux qui ne construisent pas doivent brûler" - Fahrenheit 451





Après une longue journée, je n'apprécie rien de plus que de rentrer à la maison et de m'asseoir devant mon ordinateur pour commencer un nouvel article. J'ai tellement de créativité en moi que je pourrais juste exploser. Partager tout ce qui m'a fasciné avec les autres est l'une des meilleures formes de thérapie que j'ai.





Semblable à la façon dont Taylor Swift utilise des notes pour soutenir son processus créatif d'écriture de chansons, j'utilise mes notes pour m'inspirer de projets nouveaux et existants.









Pour commencer, je prends le temps de m'asseoir et de réfléchir à ce que je veux écrire. Une fois que j'ai un sujet en tête, je crée une page vierge et commence à chercher dans mes notes les titres pertinents qui pourraient constituer la base de mon article. Au fur et à mesure que j'ouvre chaque note, je relis le contenu et copie les paragraphes les plus pertinents ou intéressants.





Ce processus m'aide à rassembler des idées et du matériel pour mon écriture et à rafraîchir ma mémoire sur des sujets auxquels je n'ai peut-être pas pensé depuis un moment.





Je regroupe mes idées dans des catégories similaires afin que je puisse commencer à voir quelle direction je veux prendre dans mon écriture. Une fois les paragraphes regroupés par thème, j'examine tout à nouveau pour déterminer ce qui semble intrigant. Maintenant, je suis prêt à commencer mon premier brouillon, en me référant occasionnellement à ma liste de notes originale si je me heurte à un blocage de l'écrivain.





Lorsque je travaille sur des projets à long terme, j'ai constaté que les journaux sont essentiels pour garder une trace de toutes les pensées, théories et ressources. Ayant un espace dédié pour tout noter, je peux garder mes idées organisées et y revenir rapidement en cas de besoin.





De cette façon, je m'assure qu'aucune bonne idée ne soit oubliée. Finalement, tous ces projets à long terme seront prêts à être publiés, et j'aurai mis à profit les belles expériences et connaissances que j'ai accumulées dans mon coffre-fort au fil des ans.





"La créativité consiste simplement à connecter des choses" - Steve Jobs

Élargir les horizons avant de se coucher

"Même lorsque les points de vue alternatifs sont clairement erronés, y être exposés élargit encore notre potentiel créatif. D'une certaine manière, le pouvoir de la dissidence est le pouvoir de la surprise » - Jonah Lehrer, auteur





L'un des meilleurs moyens de favoriser la créativité et un modèle mental plus sain est de m'exposer à des perspectives inconnues.





Chaque soir, j'attends avec impatience de recevoir un e-mail de The Browser , dont les éditeurs sélectionnent certains des meilleurs écrits en ligne.





Les éditeurs du magazine ont soigneusement choisi des histoires de divers domaines - art, histoire, politique, théâtre, technologie, philosophie, etc., j'ai donc une perspective unique sur le monde.





Après avoir ajouté les articles les plus intéressants à mon application de lecture ultérieure, je m'installe pour une autre séance de lecture et de mise en évidence agréable.

S'endormir

"Ne vous endormez jamais sans en faire la demande à votre subconscient." - Thomas Edison





La psychologue soviétique Bluma Zeigarnik a découvert une bizarrerie de l'esprit humain : lorsqu'une tâche n'est pas terminée, nous ne pouvons pas nous empêcher d'y penser. Si vous vous retrouvez au lit à 2 heures du matin avec votre cerveau qui vous crie dessus à propos de cette chose que vous n'avez pas faite, c'est un moment Zeigarnik.





En 2011, les psychologues EJ Masicampo et Roy Baumeister ont démontré l'effet Zeigarnik sur les volontaires en leur donnant une tâche et en ne les laissant pas la terminer. Cela persistait dans leur esprit et interférait avec leur capacité à faire d'autres travaux.









Un super hack de vie que j'ai appris est que je pouvais cognitivement décharger la plupart des choses en les écrivant simplement. Habituellement, je le fais en tenant un journal avant de me coucher, en établissant un emploi du temps ou en créant une liste de tâches pour la journée à venir. De cette façon, je peux vider mon esprit de tout ce que je dois faire et me concentrer sur mon temps libre ou sur une bonne nuit de sommeil.





J'ai beaucoup de choses en tête avant de me coucher, donc écrire m'a permis de m'endormir plus facilement. Je n'ai pas à m'inquiéter d'oublier ce que je pense parce que je peux simplement l'écrire et m'endormir plus facilement.





Donc, c'est une journée typique dans la vie d'un preneur de notes obsessionnel. Ce n'est peut-être pas glamour, mais ça marche pour moi !





Un système de capture et de stockage des connaissances est un atout puissant car il me permet de trouver rapidement et facilement les meilleures idées qui existent déjà. Cela me fait gagner beaucoup de temps et d'énergie que nous consacrerions autrement à réinventer la roue.





Le défi est de garder mon esprit ouvert aux possibilités au-delà de mes connaissances actuelles. Avec un peu de curiosité, j'espère avoir un système qui permet aux meilleures idées d'entrer dans ma vie auxquelles je n'aurais jamais pu penser par moi-même.





Les systèmes de gestion des connaissances peuvent être très utiles pour nous rendre plus productifs, créatifs et nous engager dans la découverte de soi. J'espère que cet article vous a inspiré pour trouver des façons créatives de les utiliser.





Si vous avez des histoires sur la façon dont des outils comme Obsidian, Notion ou Roam Research ont changé vos vies, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter. J'aimerais les entendre.

Bonne prise de notes à tous !





"La connaissance détient un grand pouvoir, que la poursuite de sa collecte et de sa préservation est une tâche précieuse, et que sa perte peut être un signe avant-coureur d'une civilisation en décomposition." — Richard Ovenden, bibliothécaire de l'Université d'Oxford

Addenda

Supposons que vous ayez besoin d'aide pour concevoir le système parfait de gestion des connaissances personnelles (ou deuxième cerveau). Dans ce cas, je vous recommande de consulter le cadre NOTE de Ryan Murphy, qui énonce les principes assez succinctement.





Également publié ici .