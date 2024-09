Wilder World sur Epic Games Store : là où la sagesse ancienne rencontre l'avenir du jeu

L'industrie du jeu est sur le point de subir une transition radicale suite au lancement de Wilder World, un métaverse en ligne massivement multijoueur de la prochaine génération qui combine de manière transparente les connaissances anciennes et la technologie de pointe. Il vient d'être annoncé que ce monde virtuel serait disponible en liste de souhaits sur Epic Games Store.





L’immense ville de Wiami abrite cette attraction qui offre une expérience immersive pas comme les autres. Dans Wilder World, les joueurs ont la possibilité de façonner leur propre avenir en utilisant un environnement décentralisé qui encourage la liberté et l'innovation. Ils doivent se rebeller contre le gouvernement autoritaire et tracer leur propre voie dans ce contexte.

Liste Epic Games Store : un saut stratégique

La décision d'inscrire Wilder World sur Epic Games Store, une plateforme comptant plus de 270 millions d'utilisateurs au total et 75 millions d'utilisateurs actifs par mois, témoigne de la vision ambitieuse du jeu. Frank Wilder, co-fondateur de Wilder World, exprime cette décision stratégique. comme « donner le ton aux jeux de nouvelle génération dans le métaverse ».





Epic Games et Wilder World ont uni leurs forces car ils partagent les mêmes objectifs et valeurs : changer le statu quo, en particulier les intermédiaires injustes qui freinent l'industrie du jeu vidéo depuis longtemps.





Le fait que Wilder World fonctionne avec GeForce Now et SuperVerse de Nvidia montre à quel point il peut se propager. Ces offres permettent à Wilder World d'atteindre les joueurs sur les réseaux Web2 et Web3. La société montre son engagement à maintenir des prix bas tout en continuant à soutenir un monde immense rempli de jeux en se concentrant sur la croissance, rendue possible par les relations avec Polygon et Celestia. Travailler avec Metagravity signifie également que les mondes virtuels peuvent contenir des milliers de personnes, ce qui donne l'impression que vous êtes vraiment dans le jeu.

Arrivée des jeux AAA Blockchain

La communauté du jeu retient son souffle alors que Wilder World se prépare pour sa sortie à plus grande échelle en 2024. Le processus de test alpha a déjà montré des signes indiquant que ce métaverse pourrait changer les règles des jeux en ligne. Wilder World est bien plus qu'un simple jeu. C'est une passerelle vers une nouvelle ère de voyage et de connexion numériques, avec son mélange unique de connaissances anciennes et de technologies de pointe du futur.





Se réunir avec Epic Games Store n'est que le début du voyage de Wilder World. Le vaste monde de Wiami a beaucoup de place pour la croissance et le changement, et cela ne peut se produire qu’à mesure que davantage de joueurs l’explorent. C'est ce que Frank Wilder a dit : « créer une expérience nouvelle en utilisant une technologie de pointe, offrant aux joueurs un espace virtuel pour jouer, socialiser et gagner de l'argent ». Avec ce type de vision qui anime le projet, Wilder World est en passe de devenir un modèle de liberté et de nouvelles idées dans le métaverse.

Une plongée profonde dans l'univers expansif de Wiami

Jeu de course compétitif actuellement en test alpha et dont la sortie est prévue pour 2024, la première expérience de Wilder World se déroule dans la ville, qui sert de toile de fond au jeu. Chaque région du cosmos a une histoire à raconter, chaque course est un défi et chaque contact est une opportunité de créer des amitiés qui dureront toute une vie. Ce n’est que le début d’un monde qui promet d’être en constante évolution.





Wilder World est non seulement un jeu vidéo, mais c'est aussi une entreprise AAA de la future génération qui présente le summum des images photoréalistes et est équipée d'une intelligence artificielle complète à l'intérieur du jeu lui-même. L’équipe chargée de créer le moteur elle-même l’a construit et a utilisé le moteur Unreal Engine de pointe tout au long du processus. Participer à une économie complète dans laquelle tout, des objets et équipements aux terrains et avatars, existe en tant qu'actifs numériques transférables est l'objectif de ce métaverse.





L'objectif de ce métaverse ne se limite pas au simple jeu ; il s’agit plutôt de participer activement à cette économie. Le fait que les joueurs aient la capacité de gagner un revenu réel rend concevable l’émergence d’un nouveau paradigme dans lequel le jeu, la socialisation et la participation économique sont tous combinés.





Visitez le site Web de Wilder World et suivez leur compte X pour découvrir ce qui se passe chez eux. Ne manquez pas votre chance de faire partie de ce projet révolutionnaire. Mettez Wilder World à votre demande sur Epic Games Store dès maintenant et soyez le premier à créer une nouvelle ère de liberté et de création dans le métaverse.





