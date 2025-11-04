Trust Wallet transforme les utilisateurs en VIP avec un nouveau programme premium, alimenté par TWT

4 novembre 2025 - Le premier portefeuille Web3 avec plus de 210 millions d'utilisateurs, a annoncé aujourd'hui le lancement de Trust Premium, un nouveau programme de fidélité qui récompense les utilisateurs pour leur activité continue à l'intérieur du portefeuille. Trust Premium reconnaît la participation Web3, que ce soit l'échange, le pari, le financement ou simplement la détention d'actifs, et le transforme en avantages durables grâce à un système de niveau alimenté par Trust XP et Trust Wallet Token (TWT). Le portefeuille de confiance, Le portefeuille de confiance, Trust Premium aborde une lacune fondamentale dans l’autoconservation : tandis que les utilisateurs possèdent leurs actifs, leur loyauté n’a jamais été reconnue.Les programmes de recherche précoce sur Web3 ont généré de l’excitation mais rarement offert des progrès significatifs ou des récompenses durables. Trust Premium transforme la loyauté de « gagner et oublier » en « gagner et débloquer » ; donnant à chaque action une valeur durable, un progrès visible et une utilité réelle. Avec Trust Premium, les utilisateurs gagnent des XP de Trust à partir d'actions quotidiennes dans Trust Wallet et progressent à travers les niveaux Bronze → Silver → Gold. La détention ou le verrouillage de TWT renforce et maintient les niveaux plus élevés, déverrouillant des avantages immédiats dans le portefeuille tels que les économies de gaz et de frais, et bientôt l'accès exclusif à Trust Alpha, les campagnes et les airdrop, et les récompenses des partenaires en évolution. \n \n « Dans Web3, Trust mérite de la valeur. Trust Premium reconnaît le parcours que chaque utilisateur de Trust Wallet prend. Que quelqu’un échange quotidiennement ou simplement protège ses actifs, les actions de nos utilisateurs construisent maintenant des progrès réels et déverrouillent des avantages significatifs - tout en restant entièrement auto-custodial. » a déclaré Eowyn Chen, PDG de Trust Wallet. a déclaré Eowyn Chen, PDG de Trust Wallet. « Dans Web3, Trust mérite de la valeur. Trust Premium reconnaît le parcours que chaque utilisateur de Trust Wallet prend. Que quelqu’un échange quotidiennement ou simplement protège ses actifs, les actions de nos utilisateurs construisent désormais des progrès réels et déverrouillent des avantages significatifs – tout en restant totalement auto-custodial. » Comment fonctionne Trust Premium \n \n \n \n \n Les utilisateurs collectent des XP (Points d'expérience) à partir d'actions quotidiennes, y compris les chèques quotidiens, les échanges et le financement du portefeuille. Les utilisateurs progressent de Bronze → Argent → Or, avec chaque niveau déverrouillant des avantages plus élevés. Boost With TWTHolding ou verrouillage TWT amplifie le progrès de XP et permet de débloquer des niveaux plus élevés, offrant ainsi un accès à des avantages plus profonds, à des campagnes exclusives et à un accès précoce aux produits. Les avantages de déverrouillage Seamlessly In-AppBenefits sont appliqués automatiquement, y compris: Les économies de gaz \n \n \n \n \n 0 frais de gaz sur échange pour TWT Frais de swap réduits (offre limitée; si pris en charge) Accès prioritaire à Trust Alpha et expériences de fonctionnalités - bientôt Accès à des campagnes exclusives, des offres de partenaires et plus encore - bientôt \n \n "Trust Premium rend la fidélité visible", a poursuivi Chen. "Vos actions, vos progrès, vos récompenses; tout en chaîne et détenu par vous. Chen a continué. « Trust Premium rend la fidélité visible » « Vos actions, vos progrès, vos récompenses ; tout est en chaîne et détenu par vous. Les utilisateurs peuvent accéder au tableau de bord Premium dans Trust Wallet pour voir leurs XP, leur statut de niveau, leurs tâches et leurs avantages à venir. À propos de Trust Wallet est le portefeuille et la passerelle Web3 sécurisés et autonomes pour les personnes qui souhaitent posséder, contrôler et tirer parti de la puissance de leurs actifs numériques. Un portefeuille de confiance Un portefeuille de confiance Des débutants aux utilisateurs expérimentés, Trust Wallet rend plus facile, plus sûr et plus pratique pour des millions de personnes à travers le monde d’expérimenter Web3, d’accéder à des dApps en toute sécurité, de stocker et de gérer leurs crypto et NFT, ainsi que d’acheter, de vendre et d’investir des crypto pour gagner des récompenses – tout cela en un seul endroit et sans limites. Pour les médias, contactez : press@trustwallet.com à l’adresse press@trustwallet.com \n \n Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Btcwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Btcwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Programme Programme