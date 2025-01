Tout ce que vous devez savoir sur l'événement de génération de jetons Lumoz

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que la couche de calcul modulaire et la plate-forme RaaS Lumoz lanceront leur réseau principal et réaliseront le TGE d'ici une semaine.





Il y a un mois, Lumoz a ouvert des requêtes de largage aérien de jetons esMOZ et a lancé la campagne Lumoz OG NFT. À ce jour, plus de 3 millions d'utilisateurs ont participé aux requêtes de largage aérien et plus de 300 000 NFT ont été réclamés. L'ampleur de ces activités et le grand nombre de participants démontrent une fois de plus l'immense enthousiasme et le soutien de la communauté pour le développement futur de Lumoz.





Dans cet article, nous vous dévoilerons tout ce que vous devez savoir sur Lumoz et les détails essentiels sur l'incontournable TGE !





Le parcours de développement de Lumoz

Chronologie du TGE

L'économie des jetons MOZ

Possibilités de participation potentielles

Conversion entre esMOZ et MOZ

Conclusion





Le parcours de développement de Lumoz

Lumoz est une société leader dans le domaine des couches de calcul modulaires et de la plate-forme ZK-RaaS, avec un financement total de 14 millions de dollars. Les investisseurs participants incluent OKX Ventures, HashKey Capital, IDG, Web3port et Polygon.





En termes de performances sur le marché, depuis le lancement de son testnet en mai 2023, Lumoz a réalisé avec succès trois phases de testnet : pré-alpha, alpha et quidditch. La plateforme a attiré plus de 3 millions d'utilisateurs et a obtenu le soutien de plus de 100 projets d'écosystèmes de premier plan, faisant passer la communauté de Lumoz à 3 millions de membres.





Sur le plan technologique, Lumoz reste à la pointe du secteur. En s'appuyant sur sa technologie de « déploiement de couche 2 en un clic », Lumoz a fourni des services techniques et un support à plus de 20 projets de haute qualité et plateformes de couche 2, notamment CARV, UXLINK, ZKFair, Merlin Chain, Matr1X et Ultiverse.

Chronologie du TGE

Avec le lancement et la conclusion des campagnes de largage aérien à grande échelle et des campagnes OG NFT, le lancement du réseau principal de Lumoz et du TGE approche à grands pas. Nous annoncerons également prochainement le calendrier de cotation, alors restez à l'écoute !

L'économie des jetons MOZ

Le 5 décembre, Lumoz a annoncé la tokenomics de MOZ. L'offre totale de jetons MOZ est de 10 milliards, dont 66 % alloués à la communauté, à l'écosystème, aux nœuds et aux mineurs. L'offre initiale en circulation est d'environ 11 %. La distribution des jetons est la suivante : 25 % au réseau zkProver, 25 % aux nœuds zkVerifier, 16 % aux premiers contributeurs, 18 % aux premiers investisseurs, 10 % à l'écosystème et 6 % à la communauté. Les jetons MOZ seront progressivement débloqués au cours des 10 prochaines années, après quoi l'intégralité de l'offre sera en circulation, sans émission supplémentaire.





Plus d'informations : https://x.com/LumozOrg/status/1864688725273530507





Possibilités de participation potentielles

Requête Airdrop esMOZ





Le 5 novembre, Lumoz a officiellement annoncé l'événement de largage aérien esMOZ. L'airdrop esMOZ représente 10 % de l'offre totale, évaluée à plus de 30 millions de dollars sur la base d'une valorisation de 300 millions de dollars. L'airdrop couvre les détenteurs de nœuds Lumoz, les premiers participants de Lumoz, les utilisateurs des écosystèmes Ethereum et Move, y compris les solutions de couche 2 telles qu'Aptos et SUI, les participants au testnet PoW, ainsi que les utilisateurs des chaînes de l'écosystème Lumoz comme Merlin Chain, ZKFair, Ultiverse et Matr1x. De plus, Lumoz a organisé des largages aériens pour des partenaires de projet de haute qualité et des utilisateurs communautaires de CARV, UXLINK et d'autres projets importants.





Portail de requêtes Airdrop : https://lumoz.org/airdrop





Événements NFT Lumoz OG





Depuis son lancement, les événements Lumoz OG NFT ont régulièrement dominé les classements sur les principales places de marché NFT, avec un prix plancher actuel de 15 USDT et des unités Claw atteignant jusqu'à 150 USDT à un moment donné.





Ce qui rend les NFT Lumoz OG spéciaux, c'est qu'ils permettent aux utilisateurs de débloquer et de convertir des esMOZ en MOZ dans un rapport de 1:1, offrant ainsi des retours sur investissement immédiats. Actuellement, la plateforme officielle prend en charge plusieurs canaux permettant aux utilisateurs d'obtenir des NFT gratuitement.





Portail d'acquisition Lumoz OG NFT : https://lumoz.org/og-nft





Vente publique du nœud Lumoz zkVerifier





Le nœud zkVerifier, en tant que composant essentiel de la couche de vérification du réseau Lumoz, facilite grandement la participation des utilisateurs ordinaires au réseau de calcul Zero-Knowledge (ZK) tout en assumant également la responsabilité essentielle de maintenir la sécurité des données du réseau. Lumoz a lancé la vente de nœuds il y a six mois, et les détenteurs de nœuds sont éligibles à diverses récompenses, dont 25 % des jetons Lumoz, des incitations potentielles de plus de 20 L2 de l'écosystème, des airdrops esMOZ, des NFT Lumoz OG, et plus encore. Actuellement, 80 % des nœuds ont été vendus et les programmes de vente publique et d'incitation des nœuds KOL sont toujours ouverts.





Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer ici : https://node.lumoz.org/

Conversion entre esMOZ et MOZ

Lumoz utilise un modèle économique à double jeton, composé du jeton fonctionnel MOZ et du jeton incitatif esMOZ. MOZ est principalement utilisé pour les frais de gaz de transaction, l'utilisation des ressources et des fins similaires, tandis qu'esMOZ peut être utilisé pour les récompenses de jalonnement, la délégation de nœuds zkVerifier et la conversion en MOZ. Les deux jetons font partie intégrante du protocole Lumoz. Après le lancement du réseau principal, esMOZ peut être converti en MOZ dans des conditions spécifiques. Le ratio de conversion est de 1:1 et les conversions nécessitent généralement une période d'acquisition. Cependant, les utilisateurs peuvent contourner la période de blocage en utilisant les NFT Lumoz OG pour la conversion. Une fois la conversion terminée, un jeton est brûlé et son jeton correspondant est frappé. Si un utilisateur convertit esMOZ à l'aide d'un NFT OG, le NFT OG sera également détruit une fois la conversion terminée.





Pour plus d'informations sur l'obtention de Lumoz OG NFT, visitez : https://lumoz.org/airdrop .





Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas les NFT OG, les règles de conversion standard suivantes s'appliquent :

Période de conversion la plus courte : 30 jours, avec un taux de conversion de 1:0,25 (25 %). Les 75 % restants d'esMOZ seront brûlés pendant la conversion.

Période de conversion moyenne : 90 jours, avec un taux de conversion de 1:0,5 (50 %). Les 50 % restants d'esMOZ seront brûlés pendant la conversion.

Période de conversion la plus longue : 180 jours, avec un taux de conversion de 1:1 (100 %).

Conclusion

Ce qui est passé est un prologue. Actuellement, Lumoz est dans les dernières étapes de préparation, et nous espérons que tout le monde pourra saisir cette dernière opportunité de faire partie de l'écosystème Lumoz. Ce n'est pas seulement un investissement dans l'avenir, mais aussi le meilleur choix pour participer à la révolution de la technologie des crypto-monnaies.





Pour ceux qui connaissent Lumoz, vous savez que nous sommes passés de la marque Opside à Lumoz. Le nom Lumoz vient du mot latin « Lumos », qui signifie « lumière » ou « luminosité ». Il est référencé dans la série à succès Harry Potter de JK Rowling, où « Lumos » est un sort utilisé pour allumer la pointe d'une baguette magique et créer de la lumière. En remplaçant le « s » par « z », « Lumoz » s'associe astucieusement à la technologie « zk » (Zero-Knowledge Proof). Avec le lancement du réseau principal et l'approche du TGE, nous espérons sincèrement que Lumoz deviendra un phare pour la piste ZK, éclairant le chemin vers l'adoption généralisée des ZK-Rollups.





Maintenant, assistons ensemble à ce miracle !