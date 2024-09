Sur les actifs du monde réel (RWA) tokenisés et DeFi

Jusqu'à présent, DeFi a joué un rôle déterminant dans l'adoption de Web3, avec différentes chaînes de blocs, crypto-monnaies et jetons. Mais il s'agit toujours d'un marché hautement réactif et spéculatif pour les jetons qui sont échangés sur les plateformes, principalement parce que les revenus générés par les différentes plateformes se font par la variation des prix par la spéculation. Alors, comment DeFi peut-il être moins spéculatif et plus adopté à l'échelle mondiale ? Ceci est réalisé avec les RWA (Real-World Assets).





Qu'est-ce que RWA ?

Ce sont des jetons (fongibles ou non fongibles) qui représentent un véritable actif qui peut être échangé en chaîne (vendre, acheter, utiliser comme garantie pour des prêts, etc.). Des exemples de RWA peuvent être des maisons (immobilier), des actions d'une entreprise, des contrats/garanties, tout objet ayant une valeur significative à utiliser dans une transaction, et bien plus encore.





Le plus important est de décider du type de jeton à utiliser. S'il est fongible, on pourrait tokeniser une propriété en 10 parties et chaque personne pourrait acheter une partie de cette propriété (accès plus inclusif aux investissements). Si nous décidons d'être non fongible, nous segmenterons la propriété en un seul NFT, ce qui représentera que nous possédons la propriété et que nous pourrions l'utiliser pour demander un prêt et garantir le NFT (avec une valeur réelle). L'utilisation des RWA que nous vous donnerons sera essentielle pour décider du type de tokenisation.





Le rôle de RWA dans DeFi

La spéculation sur DeFi a été l'un des principaux moteurs de son utilisation, même dans les marchés baissiers. Mais l'intégration d'actifs natifs non cryptographiques aura un fort impact sur la nouvelle utilisation de DeFi. Cette intégration fera de DeFi un concurrent à égalité avec les banques et autres institutions financières (jusqu'à présent, DeFi est David et les banques sont Goliath).





Le RWA permettra de supprimer les restrictions traditionnelles qui comptent de nombreux actifs à négocier, par exemple, une personne pourrait acheter une maison dans un autre pays avec une bureaucratie presque nulle. Ils aideront également une personne à demander des micro-prêts en utilisant sa voiture comme garantie, les dettes de bureaux commerciaux peuvent être financées par des contrats de tokenisation, parmi de nombreuses autres utilisations que vous pouvez imaginer.





Imaginez échanger une partie de votre propriété contre un bloc d'actions d'une société via Uniswap, demander un prêt avec ces actions sur Aave, puis générer un retour avec l'argent obtenu, rembourser le prêt, puis récupérer la partie de votre propriété empruntée . Il s'agit d'un métier qui, bien qu'il comporte des risques, sera moins spéculatif du fait du soutien des actifs.





Que manque-t-il pour que RWA devienne massif ?

Il y a 2 aspects fondamentaux qui sont critiques pour l'utilisation massive de RWA. Le premier est la réglementation dans tous les pays, jusqu'à présent on parle de réglementation des crypto-monnaies, mais on parle peu de réglementation de la tokenisation des actifs. Jusqu'à ce que cela se produise, il nous est très difficile de voir une révolution DeFi. De plus, il y a un compromis à considérer, car la tokenisation des actifs réels pourrait impliquer des processus KYC et AML, ce avec quoi de nombreux participants DeFi seraient en désaccord, donc la question est de savoir comment s'assurer que l'actif est réel et la propriété de celui-ci l'échanger en chaîne ?





Le deuxième point est l'expérience utilisateur des plateformes. Pour utiliser les plateformes DeFi, vous avez besoin de quelques connaissances techniques (savoir sur quelle blockchain vous êtes, connecter votre portefeuille, etc.). Un utilisateur ordinaire devrait pouvoir l'utiliser sans comprendre ces détails (ceux qui ont des comptes dans une banque ne connaissent pas les complexités derrière, seulement une plateforme où ils peuvent déplacer « leur » argent).





Mais il y a un aspect très positif.





L'infrastructure DeFi existante sera préparée pour cette révolution RWA, et ceux d'entre nous qui y participerons seront des pionniers dans ce monde de DeFi 2.0