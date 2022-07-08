关于代币化现实世界资产（RWA）和 DeFi

到目前为止，DeFi 在采用不同的区块链、加密货币和代币的 Web3 方面发挥了重要作用。但对于平台上交易的代币来说，它仍然是一个高度反应和投机的市场，主要是因为各个平台产生的收入是通过投机的价格变化来实现的。那么，DeFi 如何才能减少投机性并在全球范围内得到更多采用呢？这是通过 RWA（现实世界资产）实现的。





什么是风险加权资产？

它们是代币（可替代或不可替代），代表可以在链上交易（出售、购买、用作贷款抵押等）的真实资产。 RWA 的示例可以是房屋（房地产）、公司的股份、合同/担保、在交易中使用的任何具有重要价值的物品等等。





最重要的是决定要使用的令牌类型。如果它是可替代的，我们可以将一个财产分成 10 个部分，每个人都可以购买该财产的一部分（更具包容性的投资机会）。如果我们决定不可替代，我们会将财产标记为单个 NFT，这将表示我们拥有该财产并可以使用它来申请贷款并抵押 NFT（具有真实价值）。我们将为您提供的 RWA 的使用对于决定代币化的类型至关重要。





RWA 在 DeFi 中的作用

DeFi 的投机一直是其使用的主要驱动力之一，即使在熊市中也是如此。但原生非加密资产的整合将对 DeFi 的新用途产生强烈影响。这种整合将使 DeFi 成为与银行和其他金融机构不相上下的竞争对手（到目前为止，DeFi 是大卫，银行是歌利亚）。





RWA 将允许取消计算要交易的许多资产的传统限制，例如，一个人可以在几乎零官僚主义的情况下在另一个国家购买房屋。他们还将帮助一个人使用他们的汽车作为抵押申请小额贷款，商业办公室的债务可以通过代币化合同来融资，以及您可以想象的许多其他用途。





想象一下，通过 Uniswap 将您的部分财产换成一家公司的股份，用这些股票在 Aave 上申请贷款，然后用获得的钱产生一些回报，还清贷款，然后收回您借来的部分财产.这是一项业务，虽然有风险，但由于资产的支持，投机性会降低。





RWA 变得庞大缺少什么？

有两个基本方面对于大规模使用风险加权资产至关重要。首先是所有国家的监管，到目前为止，人们都在谈论加密货币的监管，但很少讨论监管资产的代币化。在此之前，我们很难看到 DeFi 革命。此外，还需要权衡取舍，因为真实资产的代币化可能涉及 KYC 和 AML 流程，这是许多 DeFi 参与者不同意的，所以问题是如何确保资产是真实的以及该资产的财产进行链上交易？





第二点是平台的用户体验。为了使用 DeFi 平台，你需要一些技术知识（知道你在哪个区块链上，连接你的钱包等）。普通用户应该能够在不了解这些细节的情况下使用它（那些在银行拥有账户的人不知道其背后的复杂性，只知道他们可以转移“他们的”资金的平台）。





但是有一个非常积极的方面。





现有的 DeFi 基础设施将为这场 RWA 革命做好准备，我们这些参与的人将成为这个 DeFi 2.0 世界的先驱