Raisons pour lesquelles votre Internet est lent

Nous sommes tous passés par là : demander très poliment à Internet une vidéo d'un chat se livrant à des pitreries loufoques. Et puis… Internet marque une pause, semblant considérer la demande.





Quel est le problème ici ? C'est peut-être vous (désolé). C'est peut-être l'infrastructure avec laquelle vous travaillez. Il s'agit peut-être de votre fournisseur d'accès Internet. Explorons ensemble quelques causes et solutions.

Qu'est-ce qu'un "bon" débit Internet ?

La première étape consiste à effectuer un soi-disant test de vitesse. Jonathan Schwantes, conseiller politique principal chez Consumer Reports, qui travaille sur l' initiative Fight for Fair Internet de l'organisation, qui collecte les factures Internet des consommateurs et les résultats des tests de vitesse dans le cadre de son travail de plaidoyer, suggère d'utiliser une paire de tests, l'un d' Ookla et un autre de MLab .





Chacun utilise des méthodes légèrement différentes, donc Schwantes recommande d'essayer les deux pour s'assurer qu'elles sont cohérentes.





Les tests montrent deux résultats importants : la vitesse de téléchargement (à quelle vitesse vous recevez des données d'Internet) et la vitesse de téléchargement (à quelle vitesse vous envoyez des données sur Internet), mesurée en mégabits par seconde.





Un bit de données est une unité d'information unique, exprimée dans le code binaire que les ordinateurs peuvent comprendre comme un un ou un zéro. Un mégabit correspond à un million de bits de données.





Si un test de vitesse indique que votre vitesse de téléchargement est de 100 mégabits par seconde, votre connexion pompe 100 000 000 de uns et de zéros dans votre appareil chaque seconde, et les courtes vidéos de bouffonneries de minou devraient être diffusées correctement.





Ce qui est qualifié de "bonne" vitesse Internet dépend cependant de l'utilisation que vous en faites.





Si vous avez plusieurs utilisateurs et avez besoin de connexions stables (pensez aux enfants qui suivent des cours en ligne pendant que vous travaillez dans la pièce voisine), le groupe de défense de l'éducation Common Sense Media recommande des vitesses de téléchargement de 200 Mbps et de téléchargement de 10 Mbps.





Ces vitesses recommandées peuvent être élevées par rapport aux niveaux disponibles dans une grande partie des États-Unis.





Pour février de cette année, Ookla a fixé les vitesses médianes aux États-Unis pour les connexions haut débit filaires à 146 Mbps en téléchargement et 20 Mbps en téléchargement ; les vitesses sur l'Internet mobile (63 Mbps en téléchargement et 9 téléchargements) étaient beaucoup plus lentes.





Amina Fazlullah, directrice de la politique d'équité de l'organisation, insiste sur le fait que des connexions de vidéoconférence stables sont cruciales pour des choses comme l'école virtuelle.





"Qu'est-ce que cela signifie quand un enfant de 7 ans a une interruption?" Fazlullah a déclaré, notant que le téléchargement à 25 Mbps et le téléchargement à 3 Mbps fonctionneront techniquement, mais probablement avec des interruptions de service fréquentes.





"Combien de temps pouvez-vous attendre qu'ils reprennent de la vitesse ? Seront-ils capables de se remettre sur les rails après ces interruptions ?





Netflix, d'autre part, recommande une vitesse de téléchargement de seulement 15 Mbps pour le streaming de contenu en 4K/Ultra HD.





La vitesse dont vous disposez chez vous dépend de l'infrastructure disponible : les tubes par lesquels circulent les données numériques souhaitées. Cette infrastructure peut sembler intangible, mais elle existe à la fois à l'intérieur des murs de votre maison et dans une série corporelle de tubes transmettant des données à travers le monde.





Comprendre ces facteurs et comment ils fonctionnent ensemble est essentiel pour comprendre le fonctionnement de l'Internet moderne et comment obtenir cette vidéo de chat plus rapidement.

Le ralentissement vient-il de l'intérieur de la maison ?

Lorsque Schwantes obtient un résultat de test de vitesse lente, son premier soupçon est généralement du type "Quelque chose ne va pas avec mon routeur".





Si vous lisez ceci sur un appareil connecté au Wi-Fi, la première connexion que vous avez à l'Internet plus large est votre modem et votre routeur sans fil ou votre combo modem/routeur sans fil diffusant le Wi-Fi dans la zone immédiate.





Les deux premières choses à essayer si votre Internet est lent sont de redémarrer le routeur et de rapprocher votre appareil du routeur. Comme un ordinateur, les routeurs stockent des informations dans leur mémoire, et parfois une erreur est enregistrée par erreur.





Le redémarrage est un moyen de secouer les toiles d'araignées. Et les signaux Wi-Fi se dégradent à mesure qu'ils voyagent.





Si la distance ralentit votre vitesse, considérez vos options : Votre routeur Wi-Fi peut offrir le choix entre une connexion 2,4 GHz et une connexion 5 GHz ; 5 GHz offre des vitesses plus rapides sur des distances plus courtes, et 2,4 GHz offre des vitesses plus lentes sur des distances plus longues.





La fréquence de 2,4 GHz peut également être encombrée par le trafic d'autres réseaux sans fil dans la région, donc parfois le passage à 5 GHz fournira un chemin moins obstrué pour la vidéo de votre chat.





Si votre appareil dispose d'un port Ethernet, vous pouvez également vous connecter directement au routeur et éviter complètement le problème du Wi-Fi.





Au début de la pandémie, Schwantes a remarqué que son Internet ralentissait. Dans ce cas, le problème, c'était lui. Il utilisait un routeur sans fil vieux de dix ans. Après l'avoir remplacé, a-t-il dit, sa vitesse s'est considérablement améliorée.

Que se passe-t-il de l'autre côté du mur ?

Les écarts de vitesse les plus importants proviennent des différentes manières dont les données circulent dans les tubes directement à l'extérieur de votre maison.





Les données peuvent voyager sur différents types de tubes - fibre optique, câble coaxial et fil de cuivre, et même sur des réseaux cellulaires sans fil - chacun offrant des vitesses très différentes pour le téléchargement et le téléchargement.





Parfois, la technologie qui mène à votre domicile est trop obsolète pour prendre en charge des vitesses plus rapides.





Les effets de cette chute davantage sur les communautés de couleur et les résidents les plus pauvres, a révélé une enquête de The Markup . AT&T, Verizon, Earthlink et CenturyLink facturaient aux clients de 38 villes le même prix pour les connexions DSL lentes que pour les connexions fibre rapides.





Dans 36 de ces villes, les pires offres avaient tendance à aller aux ménages situés dans des quartiers à faible revenu, moins blancs ou historiquement délimités.





Les câbles à fibres optiques sont constitués d'un noyau de verre ultra-mince entouré d'un revêtement réfléchissant qui transmet des informations sous forme d'impulsions lumineuses à la vitesse, eh bien, de la lumière traversant le verre.





Les connexions Internet les plus rapides disponibles aujourd'hui sont appelées "fibre jusqu'au domicile", car les câbles à fibre optique commencent là où vous vivez et vont jusqu'à l'endroit où ils rejoignent le plus grand labyrinthe de tubes à fibre optique qui composent Internet.





(Il existe également des systèmes appelés "fibre jusqu'au nœud" ou "fibre jusqu'au trottoir", où la fibre passe à un concentrateur de connexion quelque part dans votre quartier, puis le signal se déplace vers des fils plus lents le reste du chemin.)





Si Internet est une route, la fibre est comme une autoroute avec cinq voies dans chaque direction et une limite de vitesse de 75 mph. Aux États-Unis, tout le monde n'a même pas accès à Internet par fibre.





Selon une étude publiée en janvier par la Fiber Broadband Association,moins de la moitié des foyers américains ont cette option.





À l'autre extrémité du spectre, le fil de cuivre est comme une route à une voie où vous ne pouvez pas dépasser 25.





Non seulement Fiber Expressway peut vous ramener chez vous plus rapidement que Copper Lane, mais il peut également gérer beaucoup plus de trafic sans congestion, ce qui est important car vos données transitent par les mêmes tubes que celles de vos voisins qui utilisent le même FAI.





Plus vous pouvez rester longtemps sur la fibre avant de devoir passer à quelque chose qui n'est pas la fibre, plus votre connexion est rapide.





Qu'est-ce qu'un fil de cuivre ? DSL, qui signifie Digital Subscriber Line, fonctionne sur les mêmes fils de cuivre que les compagnies de téléphone utilisent pour le service téléphonique traditionnel - les soi-disant lignes fixes - mais sur une gamme de fréquences plus élevée qui ne nécessite pas d'attacher une ligne téléphonique de la même manière. service fait. ( Les enfants, demandez à vos parents .)





Les lignes téléphoniques ont été conçues pour transmettre la voix, ce qui ne nécessite pas beaucoup de données, elles ont donc tendance à être lentes.





Les vitesses DSL dépendent de la distance à partir de laquelle ils se connectent aux connexions par fibre optique menant à la dorsale Internet. Ils doivent être fréquemment boostés pour pousser les données sur de plus longues distances.





Au milieu se trouve l'Internet par câble, qui est généralement plus lent que la fibre mais peut fournir des vitesses relativement élevées.





Le fil de cuivre est comme une route à une voie où vous ne pouvez pas dépasser 25.





L'Internet par câble est acheminé par des câbles coaxiaux transportant des signaux sur un conducteur en cuivre entouré de couches de revêtement en plastique et en métal pour le protéger des interférences (une amélioration par rapport au DSL).





Étant donné que les câbles coaxiaux ont été initialement développés pour transmettre la télévision par câble, qui est une information vidéo et audio assez gourmande en données, ils peuvent déplacer beaucoup de données. Étant donné que la télévision par câble est traditionnellement un support de diffusion à sens unique, les connexions par câble ont généralement des téléchargements plus rapides que des téléchargements en amont.





Un entrant relativement nouveau sur le marché du haut débit résidentiel est le sans fil fixe. Comme son nom l'indique, ce type de connexion n'implique pas de tube directement dans votre maison.





L'obtention d'une connexion sans fil fixe implique généralement l'installation d'un récepteur tirant un service cellulaire qui est ensuite converti en Wi-Fi. Le service fixe sans fil à domicile n'est pas universellement disponible à travers le pays, mais certains services annoncent des vitesses qui peuvent donner aux connexions par câble une course pour leur argent.





Pour les endroits éloignés, où il n'est pas possible pour les FAI d'installer tout type de connexion filaire entre la dorsale fibre d'Internet et votre domicile, l'Internet par satellite, qui permet aux données d'être transmises jusqu'à un satellite, puis transmises à une antenne à votre résidence, est une option.





L'Internet par satellite n'est généralement pas aussi rapide que l'Internet par fibre ou par câble. Ookla a constaté que la vitesse médiane de Starlink de SpaceX, l'Internet par satellite le plus rapide disponible aux États-Unis, était d'environ 100 Mbps en téléchargement et 13 Mbps en téléchargement.

Puis-je simplement changer de fournisseur et bénéficier d'un accès Internet plus rapide ?

Vous pouvez certainement lui donner un coup de feu! Cependant, le manque de concurrence sur le marché du haut débit aux États-Unis peut rendre cela délicat.





"Le marché américain des services Internet n'est dominé que par quatre entreprises : AT&T, Charter, Comcast et Verizon", lit-on dans l'édition 2020 du rapport sur le coût de la connectivité de l'Open Technology Institute sur l'état du marché américain du haut débit par rapport à celui d'autres pays. pays développés.





"Dans la plupart des villes, il n'y avait que, comme, deux fournisseurs, et il y a de grandes étendues d'adresses qui n'avaient qu'un seul fournisseur", a déclaré Claire Park, l'un des auteurs du rapport.





Un rapport de 2020 de l'Institute for Local Self-Reliance a révélé que 83,3 millions d'Américains ne peuvent acheter Internet haut débit qu'auprès d'un seul fournisseur.





PSA : si le revenu de votre ménage est inférieur à ces directives , vous pouvez être admissible au programme de connectivité abordable (ACP), qui a été créé par le projet de loi sur les infrastructures de 2021 et fournit une subvention mensuelle de 30 $ pour le service Internet.





Cette subvention passe à 75 $ pour les personnes vivant sur des terres tribales. Si vous êtes déjà inscrit au déjeuner gratuit et réduit pour votre personne à charge à l'école, au programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire , à Medicaid , au revenu de sécurité supplémentaire ou à un certain nombre d'autres programmes d'utilité publique, vous êtes probablement admissible .





(Mais dépêchez-vous: une analyse de l'Institute for Local Self-Reliance suggère que le pool d'argent alloué par le Congrès à l'ACP pourrait s'épuiser dès 2024 s'il n'est pas reconstitué.)





De nombreux FAI ont créé leurs propres plans Internet à coût réduit qui permettraient aux ménages éligibles à l'ACP d'obtenir effectivement un service Internet mensuel gratuit lorsqu'il est combiné avec l'avantage gouvernemental.





Même si vous pouvez payer votre facture Internet, vous pouvez toujours magasiner pour voir si vous pouvez obtenir un service plus rapide et/ou moins cher.





Pour vérifier vos options, entrez votre adresse dans la carte nationale du haut débit de la FCC pour voir quels FAI desservent votre adresse.





Ce qui est répertorié comme disponible pour chaque adresse n'est pas toujours exact, donc après avoir vu les résultats de votre recherche, rendez-vous sur le site Web de chaque FAI, recherchez votre adresse et voyez les prix et les vitesses qu'ils vous proposent.





Peut-être, juste peut-être, vous pouvez obtenir une mise à niveau qui vous permettra d'obtenir cette vidéo de chat beaucoup plus rapidement.

Mise à jour

Cette histoire a été mise à jour pour inclure les conclusions d'une enquête menée par The Markup.

Écrit par : Aaron Sankin





Également publié ici





Photo de Pascal van de Vendel sur Unsplash