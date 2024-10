Préparez-vous à la gloire alors que Testnet d'Opside entre en phase alpha !

Marquez vos calendriers pour le 6 septembre, alors que le gala Opside Alpha Testnet est sur le point de faire sa grande entrée, offrant une expérience transparente et sans obstacle aux utilisateurs du monde entier. Le Testnet pré-alpha s'est terminé avec succès, passant en douceur à la phase Alpha Testnet aux premières heures du 23. L'équipe officielle d'Opside a pris à cœur les commentaires de la communauté, en réfléchissant au Testnet pré-alpha et en apportant plusieurs ajustements pour introduire un nouveau gameplay pour cet événement alpha. Préparez-vous pour un voyage passionnant !

Embarquez pour une nouvelle aventure : le gala Opside Alpha Testnet

Semblable au Testnet pré-alpha d'Opside, l'événement alpha se déroulera sur Galxe, ouvrant la voie à une expérience unique et immersive. Préparez-vous à parcourir cinq chapitres captivants : Prélude, Chroniques, Résonance, Odyssée et Sérénade. Chaque section promet une escapade palpitante, organisée pour enflammer votre sens de l'aventure. Participez à une série de tâches simples, débloquez les boîtes mystères de points et gagnez des points de fidélité. De plus, laissez briller votre enthousiasme lorsque vous invitez des amis à vous rejoindre : le potentiel de gagner des récompenses d'invitation supplémentaires est tout simplement trop convaincant pour être ignoré !

Choisissez votre équipe : la bataille pour la gloire

Entrez dans la phase Alpha avec le pouvoir du choix. Visitez notre site officiel et prêtez allégeance à une équipe – une décision qui, une fois prise, reste ferme. À mesure que le nombre de participants augmente, la cagnotte s'épanouit, atteignant le nombre remarquable d'un million de points de fidélité. L'équipe gagnante divisera les récompenses en fonction du ratio de contribution de chaque membre. Mais ce n'est pas tout : pour ceux qui s'aligneront dans une équipe avant le 6 septembre, un bonus de points supplémentaire de 10 % sera intégré de manière transparente dans leur récompense finale. Faites connaître votre allégeance et que la bataille pour la gloire commence !





Choisissez votre équipe maintenant : https://opside.network/glory





Prendre de l'importance : les récompenses du classement

Soyez témoin de l'aube d'une nouvelle ère avec l'introduction du classement par Opside. Visitez notre site officiel pour suivre vos points gagnés et les classements correspondants tout au long de la période Alpha Testnet. Que vous soyez un validateur, un mineur de CPU, un mineur de GPU, un utilisateur général ou un développeur de projet visionnaire, des classements de points dédiés et des récompenses de classement alléchantes attendent votre exploration.





Une vision au-delà : les projets de l'écosystème ZK

L'engagement d'Opside à favoriser l'innovation s'étend aux développeurs de projets. Préparez-vous au programme d'incitation à un million de subventions, une initiative adaptée aux chaînes d'applications zkEVM construites via Base de lancement Opside ZK-Rollup . Et ce n'est pas tout : les portes des applications de la liste blanche de ZK-Rollup Launchbase s'élargissent, permettant aux projets de statut MVP d'y participer. Les classements mensuels du classement Opside détermineront les 5 meilleures chaînes d'applications zkEVM, ce qui leur rapportera les très convoitées subventions de jetons.





Date : du 6 septembre au 31 décembre 2023

Postulez et construisez maintenant : https://forms.gle/12VFqYdzVcZr5tsa8









*10 millions de récompenses IDE, 2,5 millions par mois pour les 5 meilleurs projets cumulatifs. Les récompenses symboliques ont une période de 12 mois + 48 mois d'acquisition.

Pierres clés : validateurs et mineurs

Validateurs

Avec un réseau résilient comprenant plus de 17 000 validateurs, l'engagement d'Opside garantit des opérations de réseau transparentes. Les nouveaux validateurs sont invités à postuler via [email protected] , contribuant à un réseau stable et récoltant des résultats enrichissants. Les exigences opérationnelles du validateur s’alignent sur le Testnet pré-alpha, garantissant une expérience cohérente.





Mineurs

Préparez-vous à une annonce qui changera la donne : début septembre, Opside adoptera le support zkSync et inaugurera le minage GPU ZKP. Adaptés à la diversité de la communauté minière, des pools de récompenses CPU et GPU seront introduits. Les mineurs peuvent adopter leur approche préférée, chacune menant à des tests, des récompenses et un avenir prometteur. En ce qui concerne les exigences CPU et GPU, restez à l’écoute des prochaines spécifications matérielles !

Un voyage collectif : façonner le récit

Une fois de plus, nous exprimons notre profonde gratitude pour le soutien indéfectible de la communauté mondiale Opside. Votre dévouement nous propulse dans un voyage innovant ! La synergie communautaire produit une sagesse collective, unissant des expériences uniques pour des percées profondes. Chaque interaction et histoire partagée tisse une tapisserie de connaissances, enrichissant les parcours individuels et l’ensemble de l’écosystème.





À l'occasion de ce gala Alpha Testnet, nous invitons chacun d'entre vous à façonner notre récit collectif. Vos contributions sont vitales et votre engagement est essentiel. Ensemble, nous forgeons un avenir ZK-RaaS qui résonne !