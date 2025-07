Pourquoi la saison 2 de Dymension compte pour l'écosystème Blockchain

L'excitation initiale du lancement du mainnet de Dymension, marqué par une importante distribution de jetons, a-t-elle vraiment capturé le plein potentiel du protocole? Alors que la saison 1 de Genesis Rolldrop a distribué plus de 400 millions de dollars en jetons, la technologie sous-jacente de Dymension était dans un état précoce.Season 2Il est prévu de réintroduire et d'accélérer la croissance de Dymension en tant que couche de règlement universelle.





Cette nouvelle phase vise à approfondir l'engagement et à récompenser les différents participants, des détenteurs de jetons à long terme aux constructeurs actifs et aux nouveaux utilisateurs. Il représente un passage vers un écosystème plus complet et encouragé, en allant au-delà de l'ambiance initiale pour favoriser une participation et un développement durables.





Démarrage des vagues d'enregistrement et de l'initiative Dymond Hands





Le mécanisme de participation de la saison 2 commence avecregistration waves, chacun ciblant des adresses éligibles spécifiques. Cette approche phasique permet à Dymension de rejoindre systématiquement différents segments de sa communauté. La première vague, appelée "Dymond Hands", est dédiée aux membres de la communauté de base de DYM. Pour se qualifier pour cette vague initiale, les individus doivent avoir continuellement investi au moins 17 jetons DYM depuis juin 2024 sans déclencher. Ce critère établit une mesure claire d'engagement soutenu.





Le processus d'enregistrement lui-même est conçu pour la sécurité et la simplicité.Les participants enregistrent leurs adresses de portefeuille sans avoir besoin d'une signature, ce qui signifie qu'aucune information de clé privée n'est jamais demandée.https://portal.dymension.xyz/season-twoCette approche minutieuse de l'enregistrement reflète un engagement plus large envers la sécurité des utilisateurs au sein de l'écosystème Dymension.





Comprendre les dimonds : le nouveau mécanisme d’incitation





Au cœur de la structure des récompenses de la saison 2 sontDYMONDs, une nouvelle forme de points en protocole que les utilisateurs peuvent gagner et échanger plus tard pour les jetons DYM. Ce système est conçu pour encourager diverses formes d'activité sur la chaîne, en compensant les détenteurs de DYM de longue date, les utilisateurs actifs, les développeurs et les nouveaux participants.





DYMONDs sont gagnés par des activités telles que le trading IRO, le dépôt de USDC (avec une fonctionnalité d'un clic de Solana, Arbitrum et Base), la participation à Bridge LP, la fourniture de liquidités sur l'échange décentralisé de Dymension, et le dépôt de Total Value Locked (TVL) dans la RollApp d'un utilisateur. le suivi en temps réel de DYMONDs au sein du Portail Dymension offre transparence et permet aux utilisateurs de surveiller leurs progrès.





Windows et engagement à long terme





Le processus de conversion des DYMONDs gagnés en jetons DYM se produit pendant une période spécifiqueclaim windowsCe sont des délais limités répartis tout au long de la saison 2, offrant aux participants la possibilité d'échanger leurs DYMONDs accumulés. Cette approche de revendication en phase vise à gérer la distribution des jetons et à encourager une participation durable.





Un aspect important du système DYMOND est son accent sur l’engagement à long terme. Alors que les utilisateurs ont la possibilité de réclamer leur DYM au cours de chaque fenêtre, le protocole offre de plus grandes récompenses à ceux qui continuent leur participation tout au long de la saison 2.





Système de référence et Stakers Boost

Pour accélérer davantage la croissance et l'expansion de la communauté, la saison 2 introduit unereferral systemLes participants existants peuvent inviter de nouveaux utilisateurs, gagnant un bonus équivalent à 10% de tous les DYMONDs accumulés par leurs références. Ce bonus ne diminue pas les revenus DYMOND de l'utilisateur référé, créant un arrangement mutuellement bénéfique. De nouveaux utilisateurs qui rejoignent en utilisant un lien de référence reçoivent également un bonus d'inscription, offrant une incitation immédiate à une nouvelle participation. Ce mécanisme vise à tirer parti de la communauté pour la croissance et l'adoption organiques.





LeStakers BoostChaque DYMOND gagné par un participant est soumis à un multiplicateur allant jusqu'à 5x, basé sur la moyenne de deux facteurs: la durée du pari continu sans déballage, et le montant du DYM parié, avec une limite de 25 000 DYM. Ce système de boost relie directement le comportement du pari à un potentiel de gain accru, encourageant le holding à long terme et apportant des contributions importantes à la sécurité du réseau.





Empowering Creators : le programme d’approbation de RollApp

La saison 2 étend son attention au-delà des utilisateurs individuels pour soutenir activementcreators and buildersDans l’écosystème de Dymension. Le protocole reconnaît que la création de nouvelles RollApps et l’attraction de TVL à ces applications sont cruciales pour son expansion. Alors que les constructeurs gagnent des DYMOND grâce à leur activité en chaîne, la Fondation Dymension a également lancé un programme pour financer directement ces créateurs.





à traversendorsements, la Fondation Dymension alloue son DYM pour soutenir les développeurs, offrant des récompenses allant jusqu'à 10 000 $ par mois. Ce programme est ouvert aux équipes en phase initiale et à celles avec des RollApps en direct existants. Le processus implique la soumission d'une application ou d'une idée pour le soutien en chaîne, indiquant une voie directe pour que les développeurs reçoivent un soutien significatif. Cette initiative met en évidence l'engagement de Dymension à favoriser une communauté de développeurs dynamique et à élargir son utilité en tant que couche de fondation.





Mon avis et mes pensées finales

La saison 2 de Dymension représente une progression de l'accent mis sur la distribution initiale à la construction d'un écosystème durable et actif. L'introduction de DYMONDs, associée aux vagues d'enregistrement détaillées et à l'augmentation des acteurs, indique un effort stratégique visant à encourager l'engagement continu à travers divers segments d'utilisateurs. L'accent mis sur la récompense de l'engagement à long terme à travers les fenêtres de revendication et le multiplicateur pour les acteurs favorise la stabilité du réseau et aligne les intérêts des utilisateurs avec la santé du protocole.





L'inclusion d'un programme de référencement robuste et, critiquement, le soutien financier direct aux créateurs de RollApp par le biais du système d'approbation, démontre un engagement à favoriser la croissance et l'innovation organiques.En dotant les constructeurs de fonds directs et en encourageant le développement de nouvelles applications, Dymension pose les bases d'un écosystème plus diversifié et fonctionnel.Cette approche suggère une vision à long terme pour le protocole, en allant au-delà de la simple distribution de jetons pour cultiver un réseau prospère et autonome.

N’oubliez pas d’aimer et de partager l’histoire !