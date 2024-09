Pourquoi j'ai choisi d'ouvrir Aloha : mon engagement en matière de confidentialité et de collaboration

Je m'appelle Andrew Frost Moroz et je suis le créateur d'Aloha Browser, une alternative aux navigateurs traditionnels avec des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité avancées.





Le mois dernier, Aloha Browser, un projet axé sur la confidentialité que je soutiens depuis sa création en 2015, a franchi une étape importante. Nous avons pris la décision cruciale de rendre notre code source open source, une décision qui a suscité la curiosité et l'enthousiasme au sein de la communauté technologique. Je souhaite partager les motivations derrière cette décision, les avantages qu'elle apporte et ce que j'envisage pour l'avenir.





Lorsque j’ai lancé Aloha, je pensais qu’Internet devait être un espace où le droit fondamental à la vie privée était respecté. Dès le premier jour, j’ai voulu contribuer à une communauté de développeurs partageant les mêmes idées. Cependant, nous avons décidé de franchir cette étape maintenant, plutôt que plus tôt, car nous voulions établir notre réputation d’équipe innovante dans le secteur très compétitif de la navigation Web. Nous sommes en concurrence avec des géants de la technologie en tant qu’équipe petite mais déterminée, travaillant sur le produit depuis Chypre, dans la Méditerranée. Pour nous faire un nom dans l’industrie, nous devions créer un produit qui attirerait l’attention de la communauté avant de devenir open source. Et croyez-moi, c’est le cas. Certains de ces géants se sont même inspirés d’Aloha Browser. Comme on dit, « l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie ».





Une autre raison pour laquelle nous n'avons pas ouvert le code plus tôt est liée à la nature des applications mobiles. Contrairement aux applications de bureau, l'utilisation de code mobile open source n'est pas simple. Les utilisateurs ont besoin de comptes de développeur sur des plateformes comme Apple ou Android, et ils doivent posséder les compétences techniques nécessaires pour installer l'application. Cette limitation signifiait que la base d'utilisateurs potentiels pour notre code mobile était assez réduite. De plus, le code des applications mobiles est généralement modifié après son téléchargement dans le cloud de l'App Store, ce qui rend difficile la vérification des signatures pour s'assurer qu'il n'a pas été modifié par rapport au code open source.





Nous voulions donc nous assurer qu'une fois notre code ouvert, nous aurions un produit robuste et de classe mondiale à partager. Après des années de développement, je suis fier de dire que nous avons atteint ce point et que nous proposons désormais 30 Go de notre code complexe Aloha Core à la communauté. Aujourd'hui, Aloha compte environ 10 millions d'utilisateurs actifs par mois et plus de 250 millions de téléchargements.





Aloha Browser est unique en son genre parmi les navigateurs Web de confidentialité, car même s'il est gratuit, il ne collecte, ne partage, ne vend ni ne monétise aucune donnée utilisateur de quelque manière que ce soit. Le modèle économique de l'entreprise repose plutôt sur l'achat par certains de ses utilisateurs de services d'abonnement VPN et AI premium.





Confidentialité à toute épreuve





On m'a souvent demandé comment nous pouvions prétendre que notre produit était privé s'il n'était pas open source. Pour y remédier, nous avons subi des audits rigoureux par des experts du secteur, en particulier Leviathan Security Group, pour valider notre engagement en matière de confidentialité des données. Nous faisons un effort supplémentaire pour la confidentialité en n'utilisant jamais d'éléments tiers qui pourraient compromettre la confidentialité de quelque manière que ce soit. Même pour les éléments open source que nous utilisons, notre équipe de développeurs vérifie quotidiennement leur sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas de traqueurs. Tous les autres éléments et fonctionnalités propriétaires du navigateur sont conçus en interne. Nous pensons que notre approche proactive de la sécurité nous permettra d'identifier et de corriger les vulnérabilités plus rapidement que n'importe quel acteur malveillant ne pourrait les exploiter.





Frank Heidt, PDG de Leviathan Security Group, basé à Seattle et qui contrôle les solutions de sécurité et de confidentialité d'Aloha, a récemment déclaré : « Depuis trois ans, nous contrôlons régulièrement les solutions de l'entreprise et pouvons affirmer en toute confiance qu'elles répondent aux normes de sécurité les plus strictes et protègent efficacement les utilisateurs contre les vulnérabilités. Depuis deux décennies, Leviathan a contrôlé des dizaines de milliers de solutions techniques pour les plus grandes entreprises du monde pour lesquelles la sécurité et la confidentialité sont primordiales pour mener à bien leurs activités. »





Découvrez Aloha Core





Depuis 2015, nous avons développé de nombreuses fonctionnalités de pointe et avons finalement développé une version de bureau du navigateur Aloha. Et maintenant, nous avons ouvert 30 Go d'Aloha Core, un produit multiplateforme unique (MacOS, iOS, Android, Windows) qui offre des avantages significatifs à la communauté des développeurs. Nous n'avons trouvé aucun autre projet open source avec un niveau d'innovation comparable et des mises à jour fréquentes.





Aloha Core inclut certains composants open source, tels que des moteurs de rendu et JavaScript, mais la majorité du code est développée par notre propre équipe. Comme je l’ai déjà dit, nous examinons rigoureusement ces composants open source quotidiennement pour nous assurer qu’ils sont exempts de traqueurs. Le processus de nettoyage de notre code a été long et méticuleux. Cela peut paraître simple (simplement supprimer quelques parties), mais en pratique, cela impliquait de découvrir et d’éliminer minutieusement des éléments cachés du code écrit par des développeurs exceptionnellement compétents, presque comme effectuer une intervention chirurgicale délicate.





Mon exemple préféré est celui des correcteurs grammaticaux et orthographiques. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous nous embêtons à supprimer des fonctionnalités aussi inoffensives. En réalité, chaque mot que vous saisissez dans un navigateur général (non privé) est envoyé aux serveurs du fournisseur, et on ne sait pas ce qui se passe ensuite avec ce texte. Il peut s'agir de votre numéro de passeport, du nom de jeune fille de votre mère ou de n'importe quoi d'autre.





Autre exemple : les données de télémétrie sont toujours envoyées aux développeurs de navigateurs. Dans le navigateur Aloha, nous demandons spécifiquement à l'utilisateur s'il est d'accord avec cela. D'autres navigateurs le font par défaut et les utilisateurs n'en ont aucune idée. Nous parlons de données indiquant la fréquence à laquelle un utilisateur visite chaque site Web, le nombre de signets qu'il possède, le nombre d'onglets ouverts, les URL présentes, son historique complet, etc.





Le reste de notre bibliothèque est entièrement le fruit de notre propre développement. Ce logiciel propriétaire est rationalisé et efficace, offrant aux développeurs une plus grande flexibilité par rapport à l'utilisation d'un outil comme Chromium. Avec Aloha Core, les développeurs peuvent créer leur propre navigateur avec une interface utilisateur personnalisée, exempte de toutes ces absurdités qui violent la confidentialité des données.





L'architecture de la bibliothèque principale d'Aloha





En un mot, Aloha Core est un dérivé de la base de code Chromium, nettoyé et revérifié, permettant aux développeurs d'utiliser le moteur Web comme une bibliothèque. Cela signifie que les développeurs peuvent désormais afficher la page hors écran à diverses fins. Par exemple, créer un outil de test puissant ou intégrer une vue Web isolée dans leurs applications.





Aloha Core est une bibliothèque multiplateforme, fonctionnant actuellement sur Windows, macOS, Android et iOS.





Je fais confiance à l'Open Source





Sur le plan personnel, je suis motivé par le désir de créer le meilleur produit possible, et non par le désir de dominer le marché. Je crois au pouvoir de la concurrence pour stimuler l’innovation. En partageant notre code, j’espère inspirer les autres et favoriser un esprit de collaboration au sein de la communauté des développeurs. Nous avons actuellement une équipe dédiée d’environ 50 personnes d’un côté et des gigaoctets de code de l’autre. Travailler avec une base de code aussi vaste est un défi, et nous accueillons favorablement les contributions d’autres développeurs qui partagent notre vision. Ensemble, j’espère que nous pourrons créer des produits incroyables et maintenir Aloha Browser en vie et à jour avec tous les bugs corrigés et les vulnérabilités atténuées, prêt pour les nouvelles menaces et les cyberattaques.





De plus, j'imagine que des équipes de développeurs utiliseront notre code pour créer leurs propres navigateurs ou même améliorer des applications existantes. La polyvalence d'Aloha Core permet une large gamme d'applications, de la création de navigateurs à l'intégration de fonctionnalités Web directement dans des applications mobiles. Cette flexibilité est quelque chose que nous sommes ravis de partager avec la communauté.





Un exemple pourrait être une application mobile qui utilise une page Web comme interface utilisateur. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe de nombreuses applications de ce type, car les entreprises ont décidé de ne pas créer de fonctionnalités mobiles à partir de zéro. La plupart du temps, si vous commandez quelque chose en ligne via l'application mobile d'un magasin, par exemple, vous le faites en fait via leur page Web. À l'heure actuelle, une entreprise qui possède cette application mobile n'a qu'une seule option : l'afficher sur Safari Web View si l'application est installée sur un iPhone. Désormais, une entreprise peut utiliser notre code Aloha Core et intégrer facilement cette fonctionnalité dans son application mobile native. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir le site Web via Safari s'il ne l'est pas. rendre correctement.





Un assistant IA pour les développeurs arrive





Pour l'avenir, nous ne nous arrêtons pas là. Nous développons des outils, notamment un assistant IA, pour aider les développeurs à naviguer plus efficacement dans notre code. Cet outil guidera les développeurs directement vers les sections de code pertinentes, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire à la mise en œuvre des modifications ou des nouvelles fonctionnalités.





En conclusion, l’ouverture de notre code n’est que le début d’un nouveau chapitre pour le navigateur Aloha, qui privilégie la confidentialité. Je suis enthousiasmé par les possibilités que cette initiative ouvre en matière de collaboration et d’innovation dans le domaine de la navigation Web axée sur la confidentialité. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose d’extraordinaire.