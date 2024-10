ORM pour les communautés Web 3 : protéger votre réputation et votre sécurité

ORM, abréviation de Online Reputation Management, est un terme courant dans le Web 2. Cependant, il est relativement inconnu dans le Web 3.

Dans le monde du Web 3, les pirates cherchent constamment des moyens d’exploiter les vulnérabilités et d’accéder à de précieux actifs cryptographiques.

Les acteurs malveillants mettront tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs, qu’il s’agisse de se faire passer pour des célébrités ou de générer du contenu utilisateur frauduleux dirigé vers des sites Web de phishing.

C'est pourquoi la gestion de la réputation en ligne (ORM) est essentielle pour les communautés Web 3. En surveillant et en gérant de manière proactive la réputation en ligne de votre communauté, vous pouvez sauvegarder votre marque et protéger vos utilisateurs contre les menaces potentielles.

La crypto est fondamentalement axée sur la communauté, ce qui signifie qu’elle est axée sur le contenu généré par les utilisateurs. Nous nous appuyons fortement sur les indicateurs et indicateurs sociaux en ligne provenant d’utilisateurs courants plutôt que sur des influenceurs, comme dans le monde du Web 2.0.

Je travaille comme vérificateur pour Authentickator , un projet né de M enyala , un créateur d'entreprise fondé par Temasek. Je fournis des avis d'experts et des analyses sur l'authenticité des projets NFT, après avoir travaillé sur près de 20 projets en les classant sur leur cas d'utilisation, leurs livrables et leur feuille de route.

Pendant mon expérience dans le Web 2.0, je suis stratège en acquisition d'actifs numériques, spécialisé dans le Growth Hacking . J'ai acquis plus de 100 domaines, sites Web et comptes de réseaux sociaux par le biais d'enchères, de marchés secondaires et de transactions privées depuis 2014. Mes années d'expérience en matière de diligence raisonnable m'ont aidé à développer un sens aigu de la vérification de l'authenticité des projets et de l'identification des lacunes potentielles qui affecteront la valorisation de l'entreprise. et les risques de sécurité.

C'était mon avis avec Authentick concernant le projet.

Ils ont récemment créé leur compte Twitter officiel et vérifié après de nombreuses tentatives d'arnaque mentionnées dans leur chat Discord.

« La présence en ligne de SushiSwap est notoirement dispersée, comprenant des domaines comme « sushiswap.fi » et « sushiswapclassic.org », comme mentionné dans cointelegraph.

Après avoir acquis sushi.com, ils sont beaucoup moins vulnérables aux attaques basées sur les noms de domaine.

Il existe plusieurs façons d'améliorer la gestion de la réputation en ligne (ORM) afin de prévenir les violations ou les dommages malveillants. Voici quelques problèmes et conséquences pour les projets qui n'accordent pas suffisamment d'attention à l'ORM, ainsi que les méthodes utilisées pour violer des projets sans ORM approprié.

Le fondateur a une présence sociale limitée, ouvre le projet à l'usurpation d'identité : il est important pour les fondateurs d'avoir une forte présence sur les réseaux sociaux pour établir leur identité et leur autorité au sein de la communauté Web 3. Cela permet d’empêcher de mauvais acteurs de se faire passer pour eux et d’induire la communauté en erreur. De plus, une forte présence sur les réseaux sociaux peut contribuer à renforcer la confiance et la crédibilité auprès des investisseurs et partenaires potentiels.



Les escrocs inondent le hashtag de nouvelles frauduleuses, lorsque le projet n'utilise pas souvent leur cashtag : il s'agit d'une tactique courante utilisée par les escrocs pour induire la communauté en erreur et promouvoir des projets frauduleux. Il est important que les projets utilisent régulièrement leur cashtag officiel et surveillent les réseaux sociaux pour détecter toute activité frauduleuse. Ce faisant, ils peuvent rapidement identifier et résoudre les escroqueries, protégeant ainsi la communauté des pertes potentielles.



Communauté inactive, permettant aux fraudeurs de vulnérabilité de rediriger la communauté vers d'autres projets : une communauté inactive peut laisser un projet vulnérable aux tactiques de détournement et de redirection utilisées par de mauvais acteurs. Il est important que les projets s'engagent activement auprès de leur communauté, fournissent des mises à jour régulières et encouragent la participation. Ce faisant, ils peuvent bâtir une communauté forte, résistante aux manipulations extérieures.



Acheter l'extension de nom de domaine la moins chère disponible, permettant à des acteurs malveillants de créer des clones en utilisant des noms de domaine similaires, conduisant ainsi à un site de phishing : il s'agit d'une tactique courante utilisée par les escrocs pour induire les utilisateurs en erreur et voler leurs informations d'identification ou leurs actifs. Il est important pour les projets de sécuriser leur nom de marque et leurs noms de domaine dans tous les TLD, et de surveiller les résultats des moteurs de recherche pour détecter toute activité frauduleuse. Ce faisant, ils peuvent rapidement identifier et résoudre les escroqueries, protégeant ainsi la communauté des pertes potentielles.



Surclasser la marque officielle sur Twitter/Instagram menant à un site Web de phishing : il s'agit d'une autre tactique utilisée par les escrocs pour tromper les utilisateurs et voler leurs informations d'identification ou leurs actifs. Il est important que les projets surveillent régulièrement leurs réseaux sociaux pour détecter toute activité frauduleuse et prennent des mesures contre tout compte usurpant l'identité ou induisant les utilisateurs en erreur. Ce faisant, ils peuvent protéger la communauté des pertes potentielles et préserver leur réputation.