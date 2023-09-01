Web 3 社区的 ORM：保护您的声誉和安全

ORM 是 Online Reputation Management 的缩写，是 Web 2 中的常用术语。但是，在 Web 3 中相对来说闻所未闻。





在 Web 3 的世界中，黑客不断寻找利用漏洞并获取有价值的加密资产的方法。





恶意行为者会不遗余力地实现他们的目标，从冒充名人到生成针对网络钓鱼网站的欺诈性用户内容。





这就是在线声誉管理 (ORM) 对于 Web 3 社区至关重要的原因。通过主动监控和管理社区的在线声誉，您可以保护您的品牌并保护您的用户免受潜在威胁。

ORM 在 Web 3 中如何工作？

加密从根本上来说是社区驱动的，这意味着它是用户生成的内容驱动的。我们严重依赖来自普通用户的在线社交线索和指标，而不是像 Web 2.0 世界那样有影响力的人。

为什么要从我这里夺走它？

我是Authenticator的验证者，该项目诞生于淡马锡创立的风险投资公司Menyala。我曾与近 20 个项目合作，对 NFT 项目的真实性进行专家意见和分析，并根据用例、可交付成果和路线图对这些项目进行排名。





在从事 Web 2.0 工作期间，我是一名数字资产收购策略师，专门研究增长黑客。自 2014 年以来，我通过拍卖、售后市场和私人交易获得了 100 多个域名、网站和社交媒体帐户。我多年的尽职调查经验帮助我培养了审查项目真实性和识别影响企业估值的潜在缺陷的敏锐感觉和安全风险。

示例 1：Lacoste 的 NFT 项目 UNDW3：The Emerge，其 NFT 项目过去没有官方 Twitter 帐户。

这是我对Authorityk 对该项目的评论。









在他们的不和谐聊天中提到了多次诈骗尝试后，他们最近建立了经过验证的官方 Twitter 帐户。

众所周知，SushiSwap 的在线存在非常分散，包括 cointelegraph 中提到的“ sushiswap.fi ”和“ sushiswapclassic.org ”等域名。

收购 sushi.com 后，他们不再容易受到基于域名的攻击。

ORM 错误、风险和方法的示例

有多种方法可以改进在线声誉管理 (ORM) 以防止违规或恶意破坏。以下是对 ORM 不够重视的项目的一些问题和后果，以及在没有适当 ORM 的情况下破坏项目的方法。





创始人的社交影响力有限，导致项目容易被冒充：对于创始人来说，拥有强大的社交媒体影响力以在 Web 3 社区中建立自己的身份和权威非常重要。这有助于防止不良行为者冒充他们并误导社区。此外，强大的社交媒体影响力有助于与潜在投资者和合作伙伴建立信任和信誉。



当项目不经常使用其现金标签时，诈骗者会用欺诈性新闻淹没标签：这是诈骗者用来误导社区和推广欺诈项目的常见策略。对于项目来说，定期使用其官方现金标签并监控社交媒体渠道是否存在欺诈活动非常重要。通过这样做，他们可以快速识别和解决诈骗，保护社区免受潜在损失。



不活跃的社区，允许漏洞欺骗者将社区重定向到其他项目：不活跃的社区可能会使项目容易受到不良行为者使用的欺骗和重定向策略的影响。对于项目来说，积极参与社区、提供定期更新并鼓励参与非常重要。通过这样做，他们可以建立一个强大的社区，抵抗外部操纵。



购买最便宜的域名扩展名，允许不良行为者使用相似的域名创建克隆，从而导致网络钓鱼网站：这是诈骗者用来误导用户并窃取他们的凭据或资产的常见策略。对于项目来说，确保所有 TLD 中的品牌名称和域名的安全并监控搜索引擎结果是否存在任何欺诈活动非常重要。通过这样做，他们可以快速识别和解决诈骗，保护社区免受潜在损失。



在 Twitter/Instagram 上排名超过官方品牌，从而导致网络钓鱼网站：这是诈骗者用来误导用户并窃取他们的凭据或资产的另一种策略。对于项目来说，定期监控其社交媒体渠道是否存在欺诈活动，并对任何冒充或误导用户的帐户采取行动非常重要。通过这样做，他们可以保护社区免受潜在损失并维护他们的声誉。



假装雇佣个人信息作为破坏钱包的社会工程方法：这是诈骗者用来获取个人信息或资产的常见策略。用户必须谨慎对待主动提供的工作机会或个人信息请求，并在响应之前验证任何请求的合法性。通过这样做，他们可以保护自己免受潜在的诈骗并维护自己的安全。





使用面向公众的电子邮件注册加密钱包帐户、社交媒体帐户和个人详细信息，并重复使用在公共领域泄露的密码

结论

在 Web 3 的世界中，用户生成内容 (UGC) 对于加密社区至关重要，因为它们从根本上来说是社区驱动的。因此，为您的项目提供合适的UGC 创建者和指南对于构建强大的、防损坏的项目至关重要。





设置游戏化社区激励一直是 NFT 和加密项目的热门选择。然而，仅仅依靠金钱奖励来促进社区参与并不是可持续的长期战略。





在线声誉管理不仅仅是展示项目的积极一面，而是向目标受众传达正确的信息并保留他们作为忠实的社区成员。





建立一个合适的 Web 3 社区需要采取多方面的方法，不仅包括游戏化，还包括对社区信任的高度重视以及聘请合适的大使，以确保项目在熊市期间生存。

毕竟，大多数进步是在熊市而非牛市期间取得的。



