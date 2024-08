Les suppressions d’emplois dans les grandes technologies se poursuivent sans relâche

Ooh mon garçon.





Être dans la technologie ces dernières années était déjà assez pénible. Travailler pour la technologie en 2024 est encore pire.





Pour tous ceux qui pensaient que les grands licenciements d’antan étaient terminés, une série de réductions d’effectifs amorcée début 2024 devrait mettre cette notion aux oubliettes. D’une certaine manière, il ne s’agit pas tant de suppressions d’emplois que d’un réalignement sur les récents progrès technologiques, en particulier l’intelligence artificielle générative.





Oui, les grandes technologies se sont réalignées, laissant partir des individus dans des domaines qu'elles ne jugent pas importants pour leurs résultats financiers tout en affichant des emplois dans des segments qui leur offrent de la croissance. Vous avez vos suspects habituels, Microsoft , Méta , Amazone , Google , mais aussi d'autres, comme eBay , Unity et même Snap, qui ont tous licenciements annoncés allant de centaines à plusieurs milliers.





Alors, que se passe-t-il ?





La dernière croyance répandue en matière de licenciements était que les entreprises avaient embauché de manière trop agressive pendant la pandémie de COVID-19, et après que les gouvernements du monde entier ont décidé qu'il était acceptable de laisser les citoyens se déplacer librement, les entreprises ont réalisé qu'elles ne gagnaient pas autant d'argent que les entreprises. ils l’ont fait lorsque tout le monde était obligé de s’enfermer. Alors naturellement, les entreprises ont décidé de réduire le gras et de licencier les employés de toutes les divisions.





Cette notion est toujours vraie : les entreprises technologiques ont toujours le sentiment d'être plus grandes qu'elles ne devraient l'être et estiment qu'il est encore possible de se réduire davantage pour devenir rentables.





Mais (et il y a toujours un mais !), l'intelligence artificielle a désormais suscité une demande de professionnels capables d'apprivoiser la bête et d'aider à fabriquer des produits que les entreprises peuvent ensuite vendre à d'autres, ou simplement les rendre meilleures dans ce qu'elles font. Embaucher des professionnels spécialisés coûte cher, alors bien sûr, les entreprises licencient les personnes qui ne possèdent pas nécessairement les compétences qu'elles recherchent pour embaucher celles qui les possèdent. Nous ne savons pas combien de professionnels du marketing équivaut à un seul ingénieur en apprentissage automatique, mais si nous devions faire le calcul, cela équivaudrait à 5x en marketing = 1x ingénieur en ML ? Qui sait!





Alors, est-ce le grand bilan de l’IA ? Le rachat que tout le monde redoutait ? Pas nécessairement. L'économie américaine reste saine, avec un chômage à des niveaux gérables. L'inflation est un problème, mais le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué qu'ils régner sur sur la question. Cela signifie que si certains emplois sont supprimés, d’autres surgissent constamment.





PS HackerNoon propose un site d'emploi que les lecteurs peuvent utiliser pour rechercher leur prochain emploi.





Microsoft s'est classé n°1 dans le classement __ Tech Company Rankings de HackerNoon __cette semaine, suivi de Facebook au n°2, de Google au n°3 et d'Amazon au n°9.







Meta signale de bons moments avec les bénéfices de 2023 🤑

Les suppressions d’emplois ne sont pas la seule raison pour laquelle les grandes technologies ont fait l’actualité ces derniers temps. À la fin de l’année 2023, les investisseurs se demandent comment les entreprises technologiques se sont comportées au cours du dernier trimestre de l’année. Leur curiosité a été satisfaite par un calendrier de résultats bien rempli la semaine dernière, avec presque toutes les entreprises dignes de ce nom donnant un aperçu de leurs livres pour le trimestre le plus récent.





Les méta résultats s'est démarqué, à tel point que ses actions ont bondi de 20 %, ce qui lui a valu 200 milliards de dollars supplémentaires en une seule séance de bourse. Selon Selon les rapports, c'est le maximum qu'une entreprise a ajouté à sa capitalisation boursière en une seule journée dans l'histoire de Wall Street. Alors, combien a gagné la société de médias sociaux au cours des trois derniers mois de 2023 ? Eh bien… le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 25 % d'une année sur l'autre pour atteindre 40,11 milliards de dollars, mais ce qui s'est fait remarquer, ce sont les bénéfices : la société a triplé son bénéfice net à 14,02 milliards de dollars, ou 5,33 dollars par action, contre 4,65 milliards de dollars, ou 1,76 dollars par action, au même trimestre. de 2022.





C’est un bond énorme, et Wall Street l’a dévoré comme une hyène affamée. Mieux encore, Meta a lancé un dividende pour la première fois de son histoire, en cherchant à verser 0,50 $ par action aux investisseurs le 26 mars, avec l'intention de continuer à récompenser les actionnaires en distribuant une partie de ses bénéfices à l'avenir.





Chez Alphabet, la société mère de Google scie Chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 86,31 milliards de dollars, en hausse de 13 % sur un an, et bénéfice net de 20,69 milliards de dollars, ou 1,64 $ par action, contre 13,62 milliards de dollars, ou 1,05 $ par action, au même trimestre 2022. Pas mal !





Pendant ce temps, Apple posté chiffre d'affaires trimestriel de 119,6 milliards de dollars, en hausse de 2 % sur un an, et bénéfice trimestriel par action diluée de 2,18 $, en hausse de 16 % sur un an. Microsoft, qui rivalise avec Apple pour la place d'entreprise la plus valorisée au monde, réservé une augmentation de 18 % d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires trimestriel à 62 milliards de dollars et une augmentation de 33 % du bénéfice net à 21,9 milliards de dollars, soit 2,93 dollars par action, par rapport au trimestre précédent de l'année précédente.





Et qu’en est-il d’Amazon ? Le géant du commerce électronique a annoncé son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre augmenté 14 % à 170 milliards de dollars tandis que le bénéfice net a augmenté à 10,6 milliards de dollars, ou 1,00 $ par action, contre 0,3 milliard de dollars, ou 0,03 $ par action, au même trimestre 2022.





Dans l’ensemble, ce n’est pas un mauvais trimestre pour les entreprises technologiques.

Elon Musk n'a pas abandonné ces implants cérébraux 🧠

Alors que Tim Cook (et dans une certaine mesure Mark Zuckerberg) souhaitent amener les consommateurs à utiliser de grandes technologies pour des expériences « immersives », son compatriote milliardaire Elon Musk a d'autres projets.





Dans un développement qui a fait sourciller ici chez HackerNoon, l'homme le plus riche du monde a déclaré que sa startup de soins de santé Neuralink avait installée un implant cérébral sur un sujet humain. Et oui, le sujet est bel et bien d’actualité, selon le PDG de Tesla/X/Everything™.





Les puces cérébrales de Neuralink pourraient être un gros problème si la technologie a une utilité ou une promesse réelle ; le temps qu'il a fallu à l'entreprise pour recevoir l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour installer son implant cérébral chez un humain a été assez long, s'étendant sur plusieurs années, mais est finalement arrivé en 2023.





En supposant que la technologie fonctionne comme elle est censée le faire, on espère qu’elle pourra éventuellement aider les gens à surmonter la paralysie et une multitude de problèmes neurologiques. Jusqu’à présent, l’objectif est d’amener les humains à pouvoir contrôler un curseur ou un clavier d’ordinateur en utilisant uniquement leurs pensées.





Il convient de mentionner que Neuralink avait déjà testé ces implants sur des singes, dont la plupart auraient souffert de paralysie, de convulsions et de gonflement du cerveau après leur opération.





Ouais !

— Sheharyar Khan, rédacteur en chef, Business Tech @ HackerNoon