Les Snarers solaires

LES COLLECTEURS DE SOLEIL

Section I

L'histoire de l'humanité est l'histoire de l'accession à la puissance extérieure. L'homme est l'animal qui utilise des outils et qui fait du feu. Dès le début de sa carrière terrestre, nous le trouvons complétant la force naturelle et les armes corporelles d'une bête par la chaleur de la combustion et l'outil rugueux de la pierre. Il passa donc au-delà du singe. A partir de là, il se développe. Bientôt il s'ajouta la puissance du cheval et du boeuf, il emprunta la force portante de l'eau et la force motrice du vent, il activa son feu en soufflant, et ses outils simples, pointés d'abord avec du cuivre puis avec du fer, augmenté et varié et est devenu plus élaboré et efficace. Il a abrité sa chaleur dans les maisons et a facilité son chemin par les chemins et les routes. Il complique ses relations sociales et augmente son efficacité par la division du travail. Il a commencé à accumuler des connaissances. Les artifices ont suivi les artifices, chacun permettant à un homme d'en faire plus. Toujours en bas du record d'allongement, sauf pour un revers de temps en temps, il fait plus... Il y a un quart de million d'années, l'homme le plus extrême était un sauvage, un être à peine articulé, s'abritant dans des trous dans les rochers, armé d'un silex grossièrement taillé ou d'un bâton à pointe de feu, nu, vivant en petits groupes familiaux, tué par un homme plus jeune dès que sa première activité virile a décliné. Dans la plupart des grands déserts de la terre, vous l'auriez cherché en vain ; ce n'est que dans quelques vallées fluviales tempérées et subtropicales que vous auriez trouvé les tanières accroupies de ses petits troupeaux, un mâle, quelques femelles, un enfant ou plus.

Il ne connaissait alors aucun avenir, aucune sorte de vie sauf celle qu'il menait. Il a fui l'ours des cavernes sur les rochers pleins de minerai de fer et la promesse d'épée et de lance; il est mort de froid sur un rebord de charbon; il buvait de l'eau boueuse avec l'argile qui ferait un jour des tasses de porcelaine ; il mâchait l'épi de blé sauvage qu'il avait cueilli et regardait avec une vague spéculation dans les yeux les oiseaux qui planaient hors de sa portée. Ou soudain, il a pris conscience de l'odeur d'un autre mâle et s'est levé en rugissant, ses rugissements précurseurs informes d'avertissements moraux. Car c'était un grand individualiste, cet original, il n'a souffert que lui-même.

Ainsi, à travers les longues générations, ce lourd précurseur, cet ancêtre de nous tous, s'est battu, s'est reproduit et a péri, changeant presque imperceptiblement.

Pourtant il a changé. Ce ciseau aiguisé de la nécessité qui a aiguisé la griffe du tigre d'âge en âge et a affiné le maladroit Orchippus à la grâce rapide du cheval, était à l'œuvre sur lui - est toujours à l'œuvre sur lui. Les plus maladroits et les plus bêtement féroces d'entre lui étaient tués le plus tôt et le plus souvent ; la main plus fine, l'œil plus rapide, le cerveau plus gros, le corps mieux équilibré prévalaient ; d'âge en âge, les outils étaient un peu mieux faits, l'homme un peu plus délicatement ajusté à ses possibilités. Il est devenu plus social; son troupeau s'agrandit ; chacun ne tuait plus ou ne chassait plus ses fils grandissants ; un système de tabous les lui rendait tolérables, et ils le vénéraient vivant et peu après sa mort, et étaient ses alliés contre les bêtes et le reste de l'humanité. (Mais il leur était interdit de toucher les femmes de la tribu, ils devaient sortir et capturer des femmes pour eux-mêmes, et chaque fils fuyait sa belle-mère et se cachait d'elle de peur que la colère du vieil homme ne s'éveille. Dans le monde entier , même à ce jour, ces anciens tabous inévitables peuvent être retracés.) Et maintenant, au lieu de grottes, venaient des huttes et des taudis, et le feu était mieux entretenu et il y avait des bandelettes et des vêtements ; et ainsi aidée, la créature s'est propagée dans des climats plus froids, emportant de la nourriture avec elle, stockant de la nourriture - jusqu'à ce que parfois les graines d'herbe négligées repoussent et donnent un premier indice d'agriculture.

Et déjà il y avait un début de loisir et de réflexion.

L'homme a commencé à réfléchir. Il y avait des moments où il était nourri, où ses convoitises et ses peurs étaient toutes apaisées, où le soleil brillait sur la place accroupie et de faibles agitations de spéculation éclairaient ses yeux. Il a gratté un os et a trouvé une ressemblance et l'a poursuivie et a commencé l'art pictural, a moulé l'argile douce et chaude du bord de la rivière entre ses doigts, et a trouvé un plaisir dans ses motifs et ses répétitions, l'a façonné en forme de vaisseaux, et a trouvé qu'il retiendrait l'eau. Il regarda le fleuve couler, et se demanda de quel sein abondant venait cette eau incessante ; il cligna des yeux au soleil et rêva qu'il pourrait peut-être le piéger et le harponner alors qu'il descendait vers son lieu de repos au milieu des collines lointaines. Alors il fut réveillé pour dire à son frère qu'une fois en effet il l'avait fait - du moins que quelqu'un l'avait fait - il mêla peut-être cela à un autre rêve presque aussi audacieux, qu'un jour un mammouth avait été assailli ; et c'est ainsi qu'a commencé la fiction - montrant un chemin vers l'accomplissement - et l'auguste procession prophétique des contes.

Pendant des dizaines et des centaines de siècles, pendant des myriades de générations, la vie de nos pères s'est poursuivie. Du début à la maturation de cette phase de la vie humaine, du premier éolithe maladroit de silex grossièrement taillé aux premiers outils de pierre polie, il y a eu deux ou trois mille siècles, dix ou quinze mille générations. Si lentement, selon les normes humaines, l'humanité s'est rassemblée hors des faibles intimations de la bête. Et cette première lueur de spéculation, cette première histoire d'accomplissement, ce conteur aux yeux brillants et rouge sous ses cheveux emmêlés, gesticulant à son auditeur béant et incrédule, agrippant son poignet pour le garder attentif, fut le plus merveilleux début de ce monde. a jamais vu. Il a condamné les mammouths, et il a commencé à tendre ce piège qui attrapera le soleil.

Section 2

Ce rêve n'était qu'un moment dans la vie d'un homme, dont le travail propre semblait être de se procurer de la nourriture, de tuer ses semblables et d'engendrer à la manière de tout ce qui appartient à la communauté des bêtes. Autour de lui, cachées par le plus mince des voiles, se trouvaient les sources intactes du Pouvoir, dont nous ne faisons guère plus que soupçonner l'ampleur, même aujourd'hui, Pouvoir qui pourrait réaliser tous ses rêves imaginables. Mais les pieds de la race l'ont gêné, bien qu'il soit mort aveuglément sans le savoir.

Enfin, dans les niveaux généreux des vallées fluviales chaudes, où la nourriture est abondante et la vie très facile, l'humain émergent surmontant ses jalousies antérieures, devenant, à mesure que la nécessité le persécutait moins instamment, plus social, tolérant et docile, atteint une plus grande communauté. Là commença une division du travail, certains des hommes les plus âgés se spécialisèrent dans la connaissance et la direction, un homme fort prit la direction paternelle dans la guerre, et le prêtre et le roi commencèrent à développer leurs rôles dans le drame d'ouverture de l'histoire de l'homme. La sollicitude du prêtre était le temps des semailles, la moisson et la fertilité, et le roi régnait sur la paix et la guerre. Dans une centaine de vallées fluviales autour de la zone chaude et tempérée de la terre, il y avait déjà des villes et des temples, il y a une vingtaine de milliers d'années. Ils prospéraient sans être enregistrés, ignorant le passé et ne soupçonnant pas l'avenir, car l'écriture n'avait pas encore commencé.

Très lentement, l'homme augmenta ses exigences envers la richesse illimitée du Pouvoir qui s'offrait à lui de toutes parts. Il a apprivoisé certains animaux, il a développé son agriculture primordialement aléatoire dans un rituel, il a ajouté d'abord un métal à ses ressources puis un autre, jusqu'à ce qu'il ait du cuivre et de l'étain et du fer et du plomb et de l'or et de l'argent pour compléter sa pierre, il a taillé et sculpté bois, fait de la poterie, descend sa rivière en pagayant jusqu'à ce qu'il arrive à la mer, découvre la roue et trace les premières routes. Mais son activité principale, pendant cent siècles et plus, fut l'assujettissement de lui-même et des autres à des sociétés de plus en plus vastes. L'histoire de l'homme n'est pas simplement la conquête d'une puissance extérieure ; c'est d'abord la conquête de ces méfiances et de ces acharnements, de cet égocentrisme et de cette intensité de l'animalité, qui lui lient les mains pour ne pas prendre son héritage. Le singe en nous n'aime toujours pas l'association. Depuis l'aube de l'âge de la pierre polie jusqu'à la réalisation de la paix du monde, les relations de l'homme étaient principalement avec lui-même et ses semblables, le commerce, la négociation, la législation, la propitiation, l'asservissement, la conquête, l'extermination et chaque petit incrément dans Power, il s'est tourné tout de suite et se tourne toujours vers les buts de cette lutte compliquée et confuse pour socialiser. Incorporer et comprendre ses semblables dans une communauté d'objectifs est devenu le dernier et le plus grand de ses instincts. Déjà avant la fin de la dernière phase polie de l'âge de pierre, il était devenu un animal politique. Il a fait des découvertes étonnamment profondes en lui-même, d'abord de compter, puis d'écrire et de faire des disques, et avec cela ses communautés urbaines ont commencé à s'étendre jusqu'à la domination ; dans les vallées du Nil, de l'Euphrate et des grands fleuves chinois, les premiers empires et les premières lois écrites ont commencé. Des hommes spécialisés pour combattre et régner en tant que soldats et chevaliers. Plus tard, à mesure que les navires devenaient en état de naviguer, la Méditerranée qui avait été une barrière devint une autoroute, et enfin d'un enchevêtrement de régimes pirates sortit la grande lutte de Carthage et de Rome. L'histoire de l'Europe est l'histoire de la victoire et de l'éclatement de l'Empire romain. Chaque monarque ascendant en Europe jusqu'au dernier, a singé César et s'est appelé Kaiser ou Tsar ou Imperator ou Kasir-i-Hind. Mesuré par la durée de la vie humaine, c'est un vaste espace de temps entre cette première dynastie en Égypte et l'avènement de l'avion, mais par l'échelle qui revient aux fabricants des éolithes, tout cela est une histoire d'hier .

Or, pendant cette période de deux cents siècles ou plus, cette période des États belligérants, alors que les esprits des hommes étaient principalement préoccupés par la politique et l'agression mutuelle, leurs progrès dans l'acquisition du pouvoir extérieur étaient lents - rapides en comparaison avec les progrès de l'ancien. l'âge de pierre, mais lente par rapport à cette nouvelle ère de découverte systématique dans laquelle nous vivons. Ils n'ont pas beaucoup modifié les armes et les tactiques de guerre, les méthodes d'agriculture, le matelotage, leur connaissance du globe habitable ou les appareils et ustensiles de la vie domestique entre l'époque des premiers Égyptiens et l'époque où Christophe Colomb était un enfant. Bien sûr, il y a eu des inventions et des changements, mais il y a aussi eu des régressions ; des choses ont été découvertes puis oubliées à nouveau; c'était, dans l'ensemble, un progrès, mais il n'y avait pas d'étapes ; la vie paysanne était la même, il y avait déjà des prêtres et des avocats et des artisans de la ville et des seigneurs et des dirigeants territoriaux, des médecins, des femmes sages, des soldats et des marins en Égypte et en Chine et en Assyrie et en Europe du Sud-Est au début de cette période, et ils faisaient à peu près les mêmes choses et vivaient à peu près la même vie qu'en Europe en 1500 après JC. Les fouilleurs anglais de l'année 1900 après JC pouvaient fouiller dans les restes de Babylone et d'Égypte et exhumer des documents juridiques, des comptes domestiques et de la correspondance familiale qui ils pouvaient lire avec la plus complète sympathie. Il y a eu de grands changements religieux et moraux tout au long de la période, les empires et les républiques se sont remplacés, l'Italie a tenté une vaste expérience dans l'esclavage, et en effet l'esclavage a été essayé encore et encore et a échoué et a échoué et devait encore être testé à nouveau et rejeté à nouveau dans le Nouveau monde; Le christianisme et le mahométisme ont balayé un millier de cultes plus spécialisés, mais il s'agissait essentiellement d'adaptations progressives de l'humanité à des conditions matérielles qui devaient sembler fixées pour toujours. L'idée de changements révolutionnaires dans les conditions matérielles de la vie aurait été tout à fait étrangère à la pensée humaine pendant tout ce temps.

Pourtant le rêveur, le conteur, était toujours là, attendant son opportunité au milieu des préoccupations pressantes, des allées et venues, des guerres et des cortèges, des châteaux et des cathédrales, des arts et des amours, des petites diplomaties et des querelles incurables. , les croisades et les voyages commerciaux du moyen âge. Il ne spéculait plus avec la liberté illimitée du sauvage de l'âge de pierre ; des explications autoritaires sur tout lui barraient le chemin ; mais il spéculait avec un meilleur cerveau, restait assis sans rien faire et regardait les étoiles qui tournaient dans le ciel et réfléchissait à la pièce de monnaie et au cristal dans sa main. Chaque fois qu'il y avait un certain loisir pour la pensée tout au long de ces temps, alors les hommes se trouvaient insatisfaits des apparences des choses, insatisfaits des assurances de la croyance orthodoxe, mal à l'aise avec le sens des symboles non lus dans le monde qui les entoure, remettant en question la finalité de sagesse scolastique. A travers tous les âges de l'histoire, il y avait des hommes à qui ce murmure était venu de choses cachées à leur sujet. Ils ne pouvaient plus mener une vie ordinaire ni se contenter des choses communes de ce monde une fois qu'ils avaient entendu cette voix. Et pour la plupart, ils croyaient non seulement que tout ce monde était comme un rideau peint devant des choses insoupçonnées, mais que ces secrets étaient le Pouvoir. Jusqu'ici le pouvoir était venu aux hommes par hasard, mais maintenant il y avait ces chercheurs qui cherchaient, cherchaient parmi des objets rares, curieux et déroutants, trouvant parfois quelque chose d'étrange et utilisable, se trompant parfois avec une découverte imaginaire, faisant parfois semblant de trouver. Le monde de tous les jours se moquait de ces êtres excentriques, ou les trouvait ennuyeux et maltraités, ou était saisi de peur et en faisait des saints, des sorciers et des sorciers, ou de convoitise et les divertissait avec espoir ; mais pour la plupart ils n'y prêtèrent pas attention. Pourtant, ils étaient du sang de celui qui avait le premier rêvé d'attaquer le mammouth; chacun d'eux était de son sang et de sa descendance ; et ce qu'ils cherchaient, tout à leur insu, c'était le piège qui attrapera un jour le soleil.

Section 3

Un tel homme était ce Léonard de Vinci, qui parcourait la cour des Sforza à Milan dans un état d'abstraction digne. Ses livres de lieu commun sont pleins de subtilités prophétiques et d'anticipations ingénieuses des méthodes des premiers aviateurs. Dürer était son parallèle et Roger Bacon - que les franciscains ont fait taire - de sa famille. Un tel homme dans une ville antérieure était Héros d'Alexandrie, qui connaissait la puissance de la vapeur mille neuf cents ans avant qu'elle ne soit utilisée pour la première fois. Et plus tôt encore était Archimède de Syracuse, et encore plus tôt le légendaire Dédale de Cnossos. Tout au long du récit de l'histoire, chaque fois qu'il y avait un peu de loisir de la guerre et de la brutalité, les chercheurs apparaissaient. Et la moitié des alchimistes étaient de leur tribu.

Lorsque Roger Bacon a fait exploser son premier lot de poudre à canon, on aurait pu supposer que les hommes seraient allés immédiatement au moteur explosif. Mais ils ne pouvaient rien voir de tel. Ils ne commençaient pas encore à songer à voir des choses ; leur métallurgie était trop pauvre pour fabriquer de tels moteurs même s'ils y avaient pensé. Pendant un certain temps, ils ne parvinrent pas à faire sonner suffisamment d'instruments pour supporter cette nouvelle force, même dans un but aussi rude que le lancement d'un missile. Leurs premiers canons avaient des canons en bois tonnelé, et le monde a attendu plus de cinq cents ans avant que le moteur explosif n'arrive.

Même lorsque les chercheurs ont trouvé, ce fut d'abord un long voyage avant que le monde puisse utiliser leurs découvertes à d'autres fins que les plus grossières et les plus évidentes. Si l'homme en général n'était pas encore aussi absolument aveugle aux énergies invincibles qui l'entouraient que son précurseur paléolithique, il était au mieux aveugle.

Section 4

L'énergie latente du charbon et la puissance de la vapeur ont attendu longtemps sur le point d'être découvertes avant de commencer à influencer la vie humaine.

Il y avait sans aucun doute de nombreux dispositifs tels que les jouets de Hero ont été conçus et oubliés, maintes et maintes fois, dans les cours et les palais, mais il fallait que le charbon soit extrait et brûlé avec beaucoup de fer à portée de main avant que les hommes réalisent qu'il y avait ici quelque chose de plus que une curiosité. Et il est à remarquer que la première suggestion enregistrée pour l'utilisation de la vapeur était en temps de guerre ; il y a une brochure élisabéthaine dans laquelle il est proposé de tirer des coups de feu avec des bouteilles en fer bouchées remplies d'eau chauffée. L'extraction du charbon comme combustible, la fonte du fer à une plus grande échelle que les hommes ne l'avaient jamais fait auparavant, la pompe à vapeur, la machine à vapeur et le bateau à vapeur se succédaient dans un ordre qui avait une sorte de nécessité logique. . C'est le chapitre le plus intéressant et le plus instructif de l'histoire de l'intelligence humaine, l'histoire de la vapeur depuis ses débuts en tant que fait dans la conscience humaine jusqu'à la perfection des grands moteurs à turbine qui ont précédé l'utilisation de la puissance intra-moléculaire. Presque tous les êtres humains doivent avoir vu de la vapeur, l'avoir vue sans curiosité pendant des milliers d'années ; les femmes en particulier chauffaient toujours l'eau, la faisaient bouillir, la voyaient bouillir, voyaient les couvercles des récipients danser avec sa fureur ; des millions de personnes à des moments différents ont dû regarder la vapeur projeter des roches hors des volcans comme des balles de cricket et souffler de la pierre ponce dans de la mousse, et pourtant vous pouvez rechercher dans tout le dossier humain, lettres, livres, inscriptions, images, la moindre lueur d'une réalisation qui c'était la force, c'était la force d'emprunter et d'utiliser... Puis soudain l'homme s'en est éveillé, les chemins de fer se sont répandus comme un réseau sur le globe, les bateaux à vapeur en fer toujours plus grands ont commencé leur lutte ahurissante contre le vent et les vagues.

Steam fut le premier venu dans les nouvelles puissances, ce fut le début de l'Age de l'Energie qui devait clore la longue histoire des Royaumes combattants.

Mais pendant longtemps les hommes n'ont pas réalisé l'importance de cette nouveauté. Ils ne reconnaîtraient pas, ils n'étaient pas capables de reconnaître que quelque chose de fondamental était arrivé à leurs nécessités immémoriales. Ils appelaient la machine à vapeur le « cheval de fer » et prétendaient qu'ils avaient fait la plus partielle des substitutions. Les machines à vapeur et la production industrielle révolutionnaient visiblement les conditions de la production industrielle, la population affluait régulièrement de la campagne et se concentrait en masses jusque-là impensées autour de quelques centres-villes, la nourriture leur arrivait sur d'énormes distances à une échelle qui fait du seul précédent, les navires de blé de la Rome impériale, un petit incident ; et une énorme migration de peuples entre l'Europe et l'Asie occidentale et l'Amérique était en cours, et - personne ne semble s'être rendu compte que quelque chose de nouveau était entré dans la vie humaine, un étrange tourbillon complètement différent de tout cercle et mutation précédents, un tourbillon comme le tourbillon quand enfin les portes de l'écluse commencent à s'ouvrir après une longue phase d'accumulation d'eau et d'inactivité tourbillonnante...

L'Anglais sobre de la fin du XIXe siècle pouvait s'asseoir à sa table de petit-déjeuner, choisir entre le thé de Ceylan ou le café du Brésil, dévorer un œuf de France avec du jambon danois, ou manger une côtelette de Nouvelle-Zélande, terminer son petit-déjeuner avec une banane antillaise, jeter un coup d'œil aux derniers télégrammes du monde entier, scruter les prix actuels de ses investissements géographiquement répartis en Afrique du Sud, au Japon et en Égypte, et raconter les deux enfants qu'il a engendrés (à la place des huit de son père) qu'il pensait que le monde avait très peu changé. Ils devaient jouer au cricket, se faire couper les cheveux, aller à l'ancienne école où il était allé, esquiver les leçons qu'il avait esquivées, apprendre quelques bribes d'Horace et de Virgile et d'Homère pour la confusion des goujats, et tout irait bien avec eux. ....

Article 5

L'électricité, bien qu'elle soit peut-être la plus ancienne des deux à être étudiées, envahit la vie commune des hommes quelques décennies après l'exploitation de la vapeur. A l'électricité aussi, malgré sa proximité provocante tout autour de lui, l'humanité était complètement aveugle depuis des siècles incalculables. Est-ce que quelque chose pourrait être plus emphatique que l'appel de l'électricité pour attirer l'attention ? Elle tonnait aux oreilles de l'homme, elle lui signalait des éclairs aveuglants, parfois elle le tuait, et il ne pouvait pas la voir comme une chose qui le concernait suffisamment pour mériter d'être étudiée. Il entrait dans la maison avec le chat tous les jours secs et crépitait de manière insinuante chaque fois qu'il caressait sa fourrure. Il a pourri ses métaux quand il les a assemblés... Il n'y a pas un seul enregistrement que quelqu'un ait demandé pourquoi la fourrure du chat crépite ou pourquoi les cheveux sont si indisciplinés à brosser un jour glacial, avant le XVIe siècle. Pendant des années interminables, l'homme semble avoir fait de son mieux pour ne pas y penser du tout ; jusqu'à ce que ce nouvel esprit du Chercheur se tourne vers ces choses.

Combien de fois les choses ont dû être vues et rejetées comme sans importance, avant que l'œil spéculatif et le moment de la vision ne viennent ! C'est Gilbert, le médecin de la cour de la reine Elizabeth, qui le premier a perplexe son cerveau avec de l'ambre frotté et des morceaux de verre, de soie et de gomme laque, et ainsi a commencé l'accélération de l'esprit humain à l'existence de cette présence universelle. Et même alors, la science de l'électricité est restée un simple petit groupe de faits curieux pendant près de deux cents ans, liés peut-être au magnétisme - une simple supposition cela - peut-être à la foudre. Les pattes des grenouilles ont dû être suspendues par des crochets en cuivre à des balustrades en fer et se contracter à d'innombrables reprises avant que Galvani ne les voie. Hormis le paratonnerre, c'est 250 ans après Gilbert que l'électricité est sortie du cabinet de curiosités scientifiques pour entrer dans la vie de l'homme ordinaire... Puis soudain, dans le demi-siècle entre 1880 et 1930, elle a supplanté la vapeur -moteur et a pris le relais de la traction, il a évincé toute autre forme de chauffage domestique, aboli la distance avec le téléphone sans fil perfectionné et le téléphoto....

Article 6

Et il y avait une résistance mentale extraordinaire à la découverte et à l'invention pendant au moins cent ans après le début de la révolution scientifique. Chaque chose nouvelle se frayait un chemin dans la pratique contre un scepticisme qui équivalait parfois à de l'hostilité. Un auteur sur ces sujets donne une drôle de petite conversation domestique qui s'est produite, dit-il, en l'an 1898, dans les dix ans, c'est-à-dire, du temps où les premiers aviateurs étaient assez sur l'aile. Il nous raconte comment il était assis à son bureau dans son bureau et conversait avec son petit garçon.

Son petit garçon était en grande difficulté. Il sentait qu'il devait parler très sérieusement à son père, et comme c'était un gentil petit garçon, il ne voulait pas le faire trop durement.

C'est ce qui s'est passé.

« J'aimerais, papa, dit-il, pour en venir à son point de vue, que tu n'écrives pas toutes ces histoires sur l'aviation. Les mecs me pourrissent.

'Oui!' dit son père.

« Et le vieux Broomie, le chef je veux dire, il me pourrit. Tout le monde me pourrit.

"Mais il va y avoir des vols - très bientôt."

Le petit garçon était trop bien élevé pour dire ce qu'il en pensait. « Quoi qu'il en soit, dit-il, j'aimerais que vous n'écriviez pas à ce sujet.

« Tu voleras – bien des fois – avant de mourir », lui assura le père.

Le petit garçon avait l'air malheureux.

Le père hésita. Puis il ouvrit un tiroir et en sortit une photographie floue et sous-développée. « Viens voir ça, dit-il.

Le petit garçon s'est approché de lui. La photographie montrait un ruisseau et une prairie au-delà, et quelques arbres, et dans les airs un objet noir ressemblant à un crayon avec des ailes plates de chaque côté. C'était le premier enregistrement du premier appareil plus lourd que l'air qui s'est jamais maintenu dans l'air par la force mécanique. En travers de la marge était écrit : « Ici nous montons, montons, montons – de SP Langley, Smithsonian Institution, Washington.

Le père regarda l'effet de ce document rassurant sur son fils. 'Bien?' il a dit.

— Ça, dit l'écolier après réflexion, ce n'est qu'un modèle.

"Modèle aujourd'hui, homme demain."

Le garçon semblait divisé dans son allégeance. Puis il se décida pour ce qu'il croyait fermement être l'omniscience. "Mais le vieux Broomie", a-t-il dit, "il a dit à tous les garçons de sa classe pas plus tard qu'hier, "aucun homme ne volera jamais." Personne, dit-il, qui a déjà abattu des tétras ou des faisans en vol ne croirait jamais quoi que ce soit de la sorte...

Pourtant, ce garçon a vécu pour voler à travers l'Atlantique et éditer les souvenirs de son père.

Article 7

A la fin du XIXe siècle, comme en témoignent une multitude de passages dans la littérature de l'époque, on pensait que le fait que l'homme avait enfin eu des relations heureuses et fructueuses avec la vapeur qui l'ébouillantait et l'électricité qui clignotait et claquait le ciel à lui, était un exercice étonnant et peut-être culminant de son intelligence et de son courage intellectuel. L'air de 'Nunc Dimittis' résonne dans la même de ces écritures. « Les grandes choses sont découvertes », écrivait Gerald Brown dans son résumé du XIXe siècle. « Il ne nous reste guère que le travail de détail. L'esprit du chercheur était encore rare dans le monde ; l'éducation n'était pas qualifiée, peu stimulante, savante et peu valorisée, et peu de gens, même alors, auraient pu se rendre compte que la science n'était encore que la plus fragile des esquisses d'essai et que la découverte commençait à peine. Personne ne semble avoir eu peur de la science et de ses possibilités. Pourtant, là où il n'y avait eu qu'une vingtaine de chercheurs, il y en avait plusieurs milliers, et pour une aiguille de spéculation qui avait sondé le rideau des apparitions en 1800, il y en avait maintenant des centaines. Et déjà la Chimie, qui s'était contentée de ses atomes et de ses molécules pendant une bonne partie d'un siècle, se préparait à cette vaste prochaine enjambée qui allait révolutionner toute la vie de l'homme de fond en comble.

On se rend compte de la grossièreté de la science de l'époque quand on considère le cas de la composition de l'air. Cela a été déterminé par cet étrange génie et reclus, cet homme de mystère, cette intelligence éventrée, Henry Cavendish, vers la fin du XVIIIe siècle. En ce qui le concernait, le travail était admirablement fait. Il sépara tous les ingrédients connus de l'air avec une précision tout à fait remarquable ; il fit même consigner qu'il avait des doutes sur la pureté de l'azote. Pendant plus de cent ans, sa détermination a été répétée par les chimistes du monde entier, son appareil a été chéri à Londres, il est devenu, comme on disait, "classique", et toujours, à chacune des innombrables répétitions de son expérience. , cet élément sournois argon se cachait parmi l'azote (et avec un peu d'hélium et des traces d'autres substances, et en fait toutes les allusions qui auraient pu conduire aux nouveaux départs de la chimie du XXe siècle), et chaque fois il glissait inaperçu à travers les doigts professoraux qui répétaient sa procédure.

Faut-il alors s'étonner, avec cette marge d'imprécision, que jusqu'à l'aube même du XXe siècle la découverte scientifique ait été encore plutôt un cortège d'heureux accidents qu'une conquête ordonnée de la nature ?

Pourtant, l'esprit de recherche se répandait régulièrement à travers le monde. Même le maître d'école ne pouvait pas le vérifier. Pour la poignée de personnes qui ont grandi dans l'émerveillement et la curiosité pour les secrets de la nature au XIXe siècle, il y en avait maintenant, au début du XXe, des myriades échappant aux limitations de la routine intellectuelle et de la vie habituelle, en Europe, dans Amérique, Nord et Sud, au Japon, en Chine, et partout dans le monde.

C'est en 1910 que les parents du jeune Holsten, que toute une génération de savants appellera « le plus grand des chimistes européens », séjournent dans une villa près de Santo Domenico, entre Fiesole et Florence. Il n'avait alors que quinze ans, mais il se distinguait déjà comme mathématicien et possédait un appétit sauvage de comprendre. Il avait été particulièrement attiré par le mystère de la phosphorescence et son apparente indifférence avec toute autre source de lumière. Il devait raconter plus tard dans ses souvenirs comment il regardait les lucioles dériver et briller parmi les arbres sombres du jardin de la villa sous le chaud ciel bleu nocturne de l'Italie ; comment il les attrapa et les garda dans des cages, les disséqua, étudiant d'abord très minutieusement l'anatomie générale des insectes, et comment il commença à expérimenter l'effet de divers gaz et de températures variables sur leur lumière. Puis le hasard présent d'un petit jouet scientifique inventé par Sir William Crookes, un jouet appelé le spinthariscope, sur lequel des particules de radium heurtent le sulfure de zinc et le rendent lumineux, l'a amené à associer les deux séries de phénomènes. C'était une heureuse association pour ses enquêtes. C'était aussi une chose rare et heureuse que quelqu'un avec le don mathématique ait été pris par ces curiosités.

Article 8

Et tandis que le garçon Holsten tournait la lune au-dessus de ses lucioles à Fiesole, un certain professeur de physique nommé Rufus donnait un cours d'après-midi sur le Radium et la Radio-Activité à Édimbourg. C'étaient des conférences qui avaient attiré une attention très considérable. Il les donnait dans un petit amphithéâtre de plus en plus encombré au fur et à mesure que son cours avançait. Lors de sa discussion finale, il y avait foule jusqu'au plafond à l'arrière, et là les gens étaient debout, debout sans aucun sentiment de fatigue, tellement ils trouvaient ses suggestions fascinantes. Un jeune en particulier, un garçon des Highlands à la tête rieuse et aux cheveux broussailleux, était assis, serrant son genou avec de grandes mains rouge sable et buvant chaque mot, les yeux brillants, les joues rouges et les oreilles brûlantes.

"Ainsi, dit le professeur, nous voyons que ce Radium, qui semblait d'abord une exception fantastique, une inversion folle de tout ce qui était le plus établi et le plus fondamental dans la constitution de la matière, ne fait vraiment qu'un avec le reste du éléments. Il fait sensiblement et avec force ce que font probablement tous les autres éléments avec une imperceptible lenteur. C'est comme la voix unique criant à haute voix qui trahit la multitude qui respire silencieusement dans l'obscurité. Le radium est un élément qui se désagrège et vole en morceaux. Mais peut-être que tous les éléments le font à des taux moins perceptibles. L'uranium l'est certainement; le thorium - la substance de ce manteau de gaz incandescent - l'est certainement ; actinium. J'ai l'impression que nous ne faisons que commencer la liste. Et nous savons maintenant que l'atome, que nous pensions jadis dur et impénétrable, et indivisible et définitif et – sans vie – sans vie, est en réalité un réservoir d'énergie immense. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans tout ce travail. Il y a peu de temps, nous pensions aux atomes comme nous pensions aux briques, en tant que matériau de construction solide, en tant que matière substantielle, en tant que masses unitaires de matière sans vie, et voici ! ces briques sont des boîtes, des coffres à trésors, des boîtes pleines de la force la plus intense. Cette petite bouteille contient environ une pinte d'oxyde d'uranium ; c'est-à-dire environ quatorze onces de l'élément uranium. Il vaut environ une livre. Et dans cette bouteille, mesdames et messieurs, dans les atomes de cette bouteille sommeille au moins autant d'énergie que nous pourrions obtenir en brûlant cent soixante tonnes de charbon. Si d'un mot, en un instant, je pouvais soudainement libérer cette énergie ici et maintenant, cela nous réduirait en fragments, nous et tout ce qui nous entoure; si je pouvais en faire la machinerie qui éclaire cette ville, elle pourrait éclairer Édimbourg pendant une semaine. Mais à l'heure actuelle, personne ne sait, personne n'a la moindre idée de la façon dont ce petit tas de choses peut être fait pour hâter la sortie de son magasin. Il le libère, comme une brûlure coule. Lentement, l'uranium se transforme en radium, le radium se transforme en un gaz appelé l'émanation du radium, et cela à nouveau en ce que nous appelons le radium A, et ainsi le processus continue, dégageant de l'énergie à chaque étape, jusqu'à ce que nous atteignions enfin la dernière étape. de tous, qui est, pour autant que nous pouvons dire à l'heure actuelle, le plomb. Mais nous ne pouvons pas le hâter.

«Je te prends, mec», murmura le garçon à la tête riante, ses mains rouges se resserrant comme un étau sur ses genoux. «Je te prends, mec. Continue! Oh, continuez !

Le professeur continua après une petite pause. « Pourquoi le changement est-il progressif ? » Il a demandé. "Pourquoi seule une infime fraction du radium se désintègre-t-elle en une seconde particulière ?" Pourquoi se distribue-t-il si lentement et si exactement ? Pourquoi tout l'uranium ne se transforme-t-il pas en radium et tout le radium ne se transforme-t-il pas en chose la plus basse à la fois ? Pourquoi cette décomposition par gouttes ; pourquoi pas une décadence en masse ? . . . Supposons que nous découvrions actuellement qu'il est possible d'accélérer cette décadence ?

Le garçon à la tête riante hocha rapidement la tête. La merveilleuse idée inévitable venait. Il remonta son genou vers son menton et se balança sur son siège avec excitation. 'Pourquoi pas?' il a fait écho, 'pourquoi pas?'

Le professeur leva son index.

« Compte tenu de cette connaissance, dit-il, notez ce que nous devrions être capables de faire ! Nous ne devrions pas seulement pouvoir utiliser cet uranium et ce thorium ; non seulement devrions-nous avoir une source d'énergie si puissante qu'un homme puisse porter dans sa main l'énergie nécessaire pour éclairer une ville pendant un an, combattre une flotte de cuirassés ou conduire l'un de nos paquebots géants à travers l'Atlantique ; mais nous devrions aussi avoir un indice qui nous permettrait enfin d'accélérer le processus de désintégration dans tous les autres éléments, où la décomposition est encore si lente qu'elle échappe à nos mesures les plus fines. Chaque morceau de matière solide dans le monde deviendrait un réservoir disponible de force concentrée. Vous rendez-vous compte, mesdames et messieurs, de ce que ces choses signifieraient pour nous ?

La tête de gommage hocha la tête. 'Oh! continue. Continue.'

« Cela signifierait un changement dans les conditions humaines que je ne peux comparer qu'à la découverte du feu, cette première découverte qui a élevé l'homme au-dessus de la brute. Nous sommes aujourd'hui face à la radioactivité comme notre ancêtre face au feu avant d'avoir appris à le fabriquer. Il ne le connut alors que comme une chose étrange totalement hors de son contrôle, une fusée éclairante sur la crête du volcan, une destruction rouge qui se déversa à travers la forêt. C'est ainsi que nous connaissons aujourd'hui la radioactivité. Ceci—c'est l'aube d'un jour nouveau dans la vie humaine. A l'apogée de cette civilisation qui a commencé dans le silex martelé et le bâton de feu du sauvage, juste au moment où il devient évident que nos besoins toujours croissants ne peuvent être supportés indéfiniment par nos sources d'énergie actuelles, nous découvrons soudain le possibilité d'une civilisation entièrement nouvelle. L'énergie dont nous avons besoin pour notre existence même, et que la Nature nous fournit encore à contrecœur, est en réalité enfermée dans des quantités inconcevables tout autour de nous. Nous ne pouvons pas crocheter cette serrure pour le moment, mais——'

Il s'arrêta. Sa voix a tellement baissé que tout le monde s'est efforcé de l'entendre.

'--On le fera.'

Il leva à nouveau ce doigt maigre, son geste solitaire.

« Et puis, dit-il…

« Alors cette lutte perpétuelle pour l'existence, cette lutte perpétuelle pour vivre du simple surplus des énergies de la Nature cessera d'être le lot de l'Homme. L'homme passera du sommet de cette civilisation au début de la suivante. Je n'ai pas d'éloquence, Mesdames et Messieurs, pour exprimer la vision du destin matériel de l'homme qui s'ouvre devant moi. Je vois les continents désertiques transformés, les pôles non plus déserts de glace, le monde entier redevenu Eden. Je vois le pouvoir de l'homme s'étendre parmi les étoiles..."

Il s'arrêta brusquement avec une respiration haletante que beaucoup d'acteurs ou d'orateurs auraient pu envier.

La conférence était terminée, le public resta silencieux pendant quelques secondes, soupira, devint audible, s'agita, s'agita, se prépara à la dispersion. Plus de lumière fut allumée et ce qui avait été une faible masse de silhouettes devint une brillante confusion de mouvements. Certaines personnes faisaient signe à des amis, d'autres se pressaient vers l'estrade pour examiner l'appareil du conférencier et prendre des notes sur ses schémas. Mais le garçon à la tête rieuse avec les cheveux ébouriffés ne voulait pas que l'on gaspille de manière aussi détaillée les pensées qui l'avaient inspiré. Il voulait être seul avec eux ; il se fraya un chemin presque farouchement, il se fit anguleux et osseux comme une vache, craignant que quelqu'un ne lui parlât, que quelqu'un n'envahît sa sphère d'enthousiasme rougeoyante.

Il parcourait les rues avec un visage ravi, comme un saint qui a des visions. Il avait des bras disproportionnellement longs et de grands pieds ridicules.

Il faut qu'il soit seul, qu'il sorte haut de tout cet entassement de banalité, de quotidien.

Il se dirigea vers le haut du siège d'Arthur, et là, il resta assis pendant un long moment sous le soleil doré du soir, immobile, sauf qu'il se chuchota de temps à autre une phrase précieuse qui était restée gravée dans son esprit.

'Si', murmura-t-il, 'si seulement nous pouvions crocheter cette serrure...'

Le soleil se couchait sur les collines lointaines. Elle était déjà dépouillée de ses poutres, globe d'or vermeil, suspendu au-dessus des grands bancs de nuages qui allaient bientôt l'engloutir.

« Eh ! » dit le jeune. « Eh ! »

Il sembla se réveiller enfin de son ravissement, et le soleil rouge était là devant ses yeux. Il la fixa, d'abord sans intelligence, puis avec une reconnaissance croissante. Dans son esprit vint un étrange écho de cette fantaisie ancestrale, cette fantaisie d'un sauvage de l'âge de pierre, des os morts et éparpillés parmi la dérive il y a deux cent mille ans.

« Vous vieux truc », dit-il – et ses yeux brillaient, et il a fait une sorte de geste de saisie avec sa main ; 'vous vieille chose rouge... Nous vous aurons encore.'

