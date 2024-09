Les meilleurs contrôles d'interface utilisateur C# .NET

Lorsque vous choisissez des contrôles d'interface utilisateur pour le développement C# .NET, vous devez prendre en compte de nombreux éléments. Vous ne recherchez pas simplement une solution universelle. Vous voulez une boîte à outils dotée de nombreuses fonctionnalités, suffisamment polyvalente pour gérer n'importe quel projet que vous lui confiez et qui résistera au fil du temps à mesure que les technologies évoluent.





Examinons de plus près ComponentOne, la plus ancienne boîte à outils de contrôle d'interface utilisateur .NET, et voyons comment elle se compare à d'autres grands noms comme DevExpress, Telerik, Infragistics et SyncFusion. Nous aborderons les principaux contrôles d'interface utilisateur, la compatibilité des plateformes, le support et les prix pour voir où se situe chaque fournisseur de boîte à outils.





ComponentOne (vendu par MESCIUS) prend en charge les dernières technologies .NET en plus des anciennes plateformes. Le plan le plus complet, ComponentOne Studio Enterprise, est proposé au prix de 1 495 $ par développeur et par an. Le support prioritaire peut être ajouté pour 400 $ par licence si nécessaire.





Ce plan comprend un accès complet à toutes les plateformes .NET actuelles, aux composants de service de données, aux composants JavaScript et à une assistance prioritaire. C'est le meilleur choix si vous prévoyez de travailler sur plusieurs plateformes .NET.





En plus de la dernière version de .NET, ComponentOne remonte assez loin pour prendre en charge les anciennes versions de .NET, car vous pouvez toujours accéder à .NET 4.0. De plus, ils proposent des centaines d'exemples C# pour vous aider à apprendre et à implémenter rapidement des fonctionnalités. Sur le modèle des contrôles .NET standard, vous pouvez facilement personnaliser les contrôles ComponentOne, ajouter des thèmes pour l'ensemble de votre application et mettre à jour les bibliothèques avec NuGet, ce qui rend le développement simple et sans tracas.









ComponentOne couvre toutes vos bases avec la prise en charge d'une large gamme de plates-formes .NET afin que vous puissiez créer des applications pour pratiquement n'importe quel environnement. C'est le seul concurrent qui prend encore en charge les applications héritées avec ActiveX, bien qu'il ne propose que les contrôles existants sans mises à jour. Il fournit également une suite unique de bibliothèques de services de données, facilitant la gestion de grands ensembles de données et la connexion aux sources de données cloud et aux CRM. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des plates-formes avec lesquelles vous pouvez travailler :





Formulaires WinForm

WPF

Interface utilisateur WinUI

UWP

ActiveX

ASP.NET MVC

ASP.NET Core MVC

Formulaires Web ASP.NET

Blazor

API Web

.NET MAUI

Xamarin

Services de données .NET









Principaux contrôles C# .NET

Quelle que soit la plateforme .NET sur laquelle vous travaillez, les contrôles d'interface utilisateur complets et polyvalents de ComponentOne sont prêts à vous aider à créer facilement tout ce dont vous avez besoin. Leurs contrôles FLEX bien connus fonctionnent pour les plateformes WinForms, WPF, UWP, WinUI, ASP.NET Core et Blazor.





Grilles de données — Dotés de fonctionnalités telles que le tri, le filtrage, les vues transposées, les lignes de détails, la validation et les mises à jour en temps réel, FlexGrid et FlexPivot gèrent facilement tous vos besoins de présentation de données.





Filtres de données : implémentez des filtres booléens, de plage, de plage de dates, de liste de contrôle et de calendrier sur les grilles, les listes et les graphiques. Cela permet à vos utilisateurs de trouver rapidement les données exactes dont ils ont besoin.





Graphiques — Choisissez parmi plus de 80 types de graphiques pour offrir une visualisation dynamique au sein de vos applications basées sur les données.





Rapports — FlexReport et FlexViewer simplifient la génération de rapports détaillés avec des visualisations de données, prenant en charge les conceptions de rapports standard et personnalisées.





Planification — Idéal pour les applications de gestion d'entreprise et de projet, intégrez des calendriers et des diagrammes de Gantt pour gérer efficacement les événements, les rendez-vous et les échéanciers des projets.





Saisie et éditeurs — Améliorez l'expérience de saisie de données avec InputPanel pour la génération automatique de formulaires, DateEdit pour la sélection intuitive des dates et l'édition complète du texte.





Documents — Ajoutez la prise en charge PDF, Word et Excel pour la création, l'affichage et la gestion de documents dans vos applications.





Navigation et mise en page — Créez des interfaces utilisateur intuitives à l'aide de rubans, d'accordéons, d'onglets d'ancrage et bien plus encore, le tout amélioré par des thèmes personnalisables.









DevExpress propose un abonnement universel à 2 199 $ par développeur et par an, couvrant tous les contrôles d'interface utilisateur pour C# .NET. Il comprend un support prioritaire assuré par des représentants experts et un accès à tout le code source. L'abonnement DXperience est au prix de 1 499 $. Il est très similaire à l'abonnement universel, mais exclut le support prioritaire.









DevExpress propose des démonstrations pour divers contrôles de plateforme .NET, vous permettant d'explorer et de tester directement les capacités de leurs composants. Pour déployer vos applications, DevExpress propose un outil de déploiement d'assemblage .









DevExpress prend en charge la plupart des mêmes plates-formes que ComponentOne, bien qu'ils soient surtout connus pour leurs contrôles Windows Forms :





Formulaires WinForm

WPF

Interface utilisateur WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET Core MVC

Formulaires Web ASP.NET

Formulaires Web Bootstrap

Blazor

API Web

.NET MAUI

Xamarin





Principaux contrôles C# .NET

DevExpress vous propose une collection complète de contrôles C# .NET fiables, conçus en mettant l'accent sur la vitesse et les performances des applications. Dans l'ensemble, la suite est similaire à ComponentOne mais manque de personnalisations de niveau supérieur :





Datagrids — Offre une gestion des données hautes performances avec un tri multicolonne, un regroupement, un filtrage et des dispositions maître-détail, mais manque de capacités de transposition.





Filtres de données — Inclut des outils de filtrage polyvalents, permettant aux utilisateurs de rechercher et de segmenter rapidement des données avec la recherche instantanée et des options de filtrage personnalisées via API.





Graphiques — Aidez les utilisateurs à interpréter les informations grâce à une grande variété de visualisations de données, notamment des graphiques cartésiens, à secteurs et spécialisés tels que des graphiques financiers et des cartes thermiques.





Rapports — Le concepteur de rapports/visualiseur de rapports fournit un ensemble complet de contrôles de création de rapports, notamment l’intégration de Visual Studio et la prise en charge multiplateforme.





Planification — Inclut des contrôles de calendrier et certains contrôles de planification qui peuvent être personnalisés avec HTML et CSS.





Saisie et éditeurs — Une collection diversifiée d'outils, tels que des éditeurs de date, des zones de liste déroulante et des éditeurs de texte enrichi, pour faciliter une saisie de données précise et efficace.





Documents — Prend en charge le traitement et l'exportation de documents PDF, Word et Excel, facilitant ainsi la gestion de différents types de fichiers dans vos applications.





Navigation et mise en page — Créez des interfaces conviviales avec des outils de navigation tels que des menus, des rubans et des panneaux d'ancrage, et organisez les mises en page à l'aide de séparateurs et d'interfaces à onglets.





L'abonnement DevCraft UI de Telerik, au prix de 1 499 $ par développeur et par an, comprend tous les contrôles d'interface utilisateur .NET et Kendo (JavaScript). Pour accéder aux fonctionnalités de création de rapports intégrées et au support prioritaire, vous aurez besoin de l'abonnement DevCraft Complete à 1 699 $ par an.





Ces dernières années, Telerik a fait un pas en avant important en offrant un accès complet au code source à tous les détenteurs de licences sur toutes les plateformes .NET. Telerik dispose d'une bibliothèque massive de ressources conçues pour vous aider à maîtriser sa plateforme. Avec plus de 1 200 démos, tutoriels et exemples , une multitude de ressources est disponible. Telerik propose également des packages NuGet pratiques via son flux NuGet privé, accessible via une extension Visual Studio.





Telerik est probablement mieux connu pour ses contrôles ASP.NET, et il offre des solutions puissantes pour de nombreuses plates-formes modernes ainsi que des technologies Web plus anciennes comme ASP.NET AJAX :





Formulaires WinForm

WPF

Interface utilisateur WinUI

ASP.NET-MVC

ASP.NET Core MVC

ASP.NET AJAX

Formulaires Web ASP.NET

Blazor

API Web

.NET MAUI

Xamarin

Principaux contrôles C# .NET

Grilles de données — Les grilles dotées de fonctionnalités telles que le tri, le filtrage, la pagination, les opérations CRUD, la virtualisation des données et la liaison de clés étrangères facilitent la gestion des données complexes pour n'importe quelle application.

— Les grilles dotées de fonctionnalités telles que le tri, le filtrage, la pagination, les opérations CRUD, la virtualisation des données et la liaison de clés étrangères facilitent la gestion des données complexes pour n'importe quelle application. Filtres de données — Créez des expressions de filtrage complexes, personnalisez les opérateurs par champ et enregistrez les états de filtre pour une réutilisation facile. Cela est idéal pour affiner les données de manière conviviale.

— Créez des expressions de filtrage complexes, personnalisez les opérateurs par champ et enregistrez les états de filtre pour une réutilisation facile. Cela est idéal pour affiner les données de manière conviviale. Graphiques — Grâce à des fonctionnalités telles que l'exploration détaillée, la liaison de données, les animations et les thèmes intégrés, les options graphiques de votre application peuvent être interactives et visuellement attrayantes.

— Grâce à des fonctionnalités telles que l'exploration détaillée, la liaison de données, les animations et les thèmes intégrés, les options graphiques de votre application peuvent être interactives et visuellement attrayantes. Rapports — Inclut des fonctionnalités de glisser-déposer et un style de type CSS pour une création de rapports facile. Intégrez des rapports dans vos applications avec des options de liaison de données OLAP et d'exportation.

— Inclut des fonctionnalités de glisser-déposer et un style de type CSS pour une création de rapports facile. Intégrez des rapports dans vos applications avec des options de liaison de données OLAP et d'exportation. Planification — Les contrôles de calendrier et de diagramme de Gantt facilitent la gestion des événements basée sur le temps, idéale pour la planification de projets.

— Les contrôles de calendrier et de diagramme de Gantt facilitent la gestion des événements basée sur le temps, idéale pour la planification de projets. Entrées et éditeurs — Une gamme diversifiée d'entrées et d'éditeurs, notamment des commandes de saisie semi-automatique, de sélecteur de date et d'heure, de sélecteur de couleurs et de sélection multiple pour une saisie de données intuitive.

— Une gamme diversifiée d'entrées et d'éditeurs, notamment des commandes de saisie semi-automatique, de sélecteur de date et d'heure, de sélecteur de couleurs et de sélection multiple pour une saisie de données intuitive. Documents — Les contrôles de traitement des documents incluent les PDF, les feuilles de calcul et les documents Word. De plus, la bibliothèque ZipLibrary unique vous permet de créer, de modifier et de sécuriser des fichiers ZIP.

— Les contrôles de traitement des documents incluent les PDF, les feuilles de calcul et les documents Word. De plus, la bibliothèque ZipLibrary unique vous permet de créer, de modifier et de sécuriser des fichiers ZIP. Navigation et mise en page — Des outils polyvalents tels que Menu, TabStrip et Drawer améliorent la navigation de l'utilisateur, tandis que les contrôles de mise en page offrent des options de conception réactives.









Infragistics propose une suite complète de contrôles .NET, notamment pour les applications de bureau, mobiles et Web. L' abonnement Infragistics Professional comprend Ignite UI pour la création d'applications Web et tous leurs contrôles .NET UI (à l'exception d'ASP.NET Web Forms et App Builder) et est proposé au prix de 1 275 $. Vous pouvez ajouter le support prioritaire pour 300 $ par an. Pour ASP.NET Web Forms et App Builder, vous aurez besoin de l'abonnement Ultimate pour 1 895 $.





Tous les contrôles Infragistics sont fournis avec le code source et sont disponibles sous forme de packages NuGet, simplifiant le processus d'installation et d'intégration pour le développement d'applications de niveau entreprise. Vous pouvez explorer une vaste liste d'exemples d'applications créées avec Infragistics sur sa page de ressources .





Infragistics se concentre sur ses contrôles Angular, mais il prend également en charge les applications .NET de bureau et mobiles via des plates-formes similaires :





Formulaires WinForm

WPF

Interface utilisateur WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET Core MVC

Formulaires Web ASP.NET

ASP.NET AJAX

Blazor

API Web

.NET MAUI

Xamarin

Principaux contrôles C# .NET

Grilles de données — Plusieurs options de grille (arborescence, pivot, etc.) avec des fonctionnalités telles que des structures hiérarchiques, le chargement de données asynchrone et le tri, le regroupement et le filtrage de type Excel.

— Plusieurs options de grille (arborescence, pivot, etc.) avec des fonctionnalités telles que des structures hiérarchiques, le chargement de données asynchrone et le tri, le regroupement et le filtrage de type Excel. Filtres de données — Tout en offrant un ensemble d’options plus simple, la suite fournit toutes les fonctions de filtrage de base, telles que « contient » et les expressions régulières, pour filtrer les données.

— Tout en offrant un ensemble d’options plus simple, la suite fournit toutes les fonctions de filtrage de base, telles que « contient » et les expressions régulières, pour filtrer les données. Graphiques — Utilisez une variété de types de graphiques, notamment des graphiques de données, des cartes géographiques, des vues de Gantt et des graphiques de surface 3D, pour fournir des visualisations innovantes et interactives.

— Utilisez une variété de types de graphiques, notamment des graphiques de données, des cartes géographiques, des vues de Gantt et des graphiques de surface 3D, pour fournir des visualisations innovantes et interactives. Rapports — Le moteur de documents vous permet de créer des rapports PDF et XPS détaillés avec un DOM simple, offrant des outils de contrôle de la mise en page, d'ajout de contenu et d'aides à la navigation.

— Le moteur de documents vous permet de créer des rapports PDF et XPS détaillés avec un DOM simple, offrant des outils de contrôle de la mise en page, d'ajout de contenu et d'aides à la navigation. Planification — Offre des outils de calendrier et de planification pour la gestion des ressources de style Outlook et des chronologies WPF pour visualiser les séquences d'événements et les jalons.

— Offre des outils de calendrier et de planification pour la gestion des ressources de style Outlook et des chronologies WPF pour visualiser les séquences d'événements et les jalons. Saisie et éditeurs — Comprend des commandes polyvalentes telles que le sélecteur de couleurs, l'éditeur de zone de liste déroulante et l'éditeur de liste déroulante multicolonne, ainsi que des outils tels que l'éditeur de texte enrichi et l'éditeur de syntaxe.

— Comprend des commandes polyvalentes telles que le sélecteur de couleurs, l'éditeur de zone de liste déroulante et l'éditeur de liste déroulante multicolonne, ainsi que des outils tels que l'éditeur de texte enrichi et l'éditeur de syntaxe. Documents — Créez, modifiez et gérez différents types de documents, notamment PDF et XPS. Inclut des fonctionnalités telles que l'édition de contenu et la conversion de format.

— Créez, modifiez et gérez différents types de documents, notamment PDF et XPS. Inclut des fonctionnalités telles que l'édition de contenu et la conversion de format. Navigation et mise en page — Un ensemble d'outils ciblés, tels que le carrousel, le gestionnaire de dock, l'onglet, le gestionnaire de tuiles, le menu et le ruban, avec une personnalisation étendue via le gestionnaire de thèmes.













Syncfusion adopte une approche différente en matière de licences en proposant des licences d'équipe pour aider à réduire les coûts pour les petites équipes de développeurs. Pour une équipe de 5 développeurs, le coût est de 395 $ par mois par développeur. Pour une équipe de 6 à 10 développeurs, le coût est de 695 $ par mois. Les économies de coûts sont plus importantes lorsque vous avez exactement 5 ou 10 développeurs, ce qui en fait l'option la plus abordable pour les équipes.





Comme DevExpress, Telerik et Infragistics, Synfusion ne prend pas en charge les anciennes applications ActiveX, mais prend en charge les plates-formes C# .NET suivantes avec le plus de contrôles d'interface utilisateur :





Formulaires WinForm

WPF

Interface utilisateur WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET Core MVC

Formulaires Web ASP.NET

Blazor

API Web

.NET MAUI

Xamarin

Principaux contrôles C# .NET

Datagrids — Gestion efficace des données avec des fonctionnalités telles que le tri, le filtrage, le regroupement, les colonnes personnalisables et les vues maître-détail.

— Gestion efficace des données avec des fonctionnalités telles que le tri, le filtrage, le regroupement, les colonnes personnalisables et les vues maître-détail. Filtres de données — Diverses options de filtrage, notamment « commence par », « contient » et les filtres sensibles à la casse, permettent un filtrage précis des données.

— Diverses options de filtrage, notamment « commence par », « contient » et les filtres sensibles à la casse, permettent un filtrage précis des données. Graphiques — Propose des dizaines de types de graphiques avec des animations fluides et un rendu SVG vectoriel pour des visuels nets. Les fonctionnalités incluent les courbes de tendance et l'édition de données par glisser-déposer.

— Propose des dizaines de types de graphiques avec des animations fluides et un rendu SVG vectoriel pour des visuels nets. Les fonctionnalités incluent les courbes de tendance et l'édition de données par glisser-déposer. Rapports — Intégrez de manière transparente les rapports SSRS, RDL et RDLC avec prise en charge des sources de données SQL et NoSQL.

— Intégrez de manière transparente les rapports SSRS, RDL et RDLC avec prise en charge des sources de données SQL et NoSQL. Planification — Les contrôles Calendrier, DateTimePicker et Planificateur fournissent des fonctionnalités robustes pour la gestion du temps et la planification des événements.

— Les contrôles Calendrier, DateTimePicker et Planificateur fournissent des fonctionnalités robustes pour la gestion du temps et la planification des événements. Saisie et éditeurs — Bibliothèque complète de contrôles de saisie et d'éditeurs, tels que RadioButton, RangeBox, Autocomplete, TextBox, etc.

— Bibliothèque complète de contrôles de saisie et d'éditeurs, tels que RadioButton, RangeBox, Autocomplete, TextBox, etc. Documents — Le traitement des documents est disponible pour Excel, Word, PowerPoint et PDF, ce qui facilite la gestion et la manipulation de ces formats dans vos applications d'entreprise.

— Le traitement des documents est disponible pour Excel, Word, PowerPoint et PDF, ce qui facilite la gestion et la manipulation de ces formats dans vos applications d'entreprise. Navigation et mise en page — Concevez des interfaces utilisateur intuitives avec des commandes de navigation telles que des barres d'outils, des tiroirs de navigation, des menus et des rubans. Améliorez vos mises en page avec des options telles que l'ancrage, les cartes, les carrousels, les grilles, les mosaïques, etc.





Syncfusion fournit un accès au code source via son programme d'installation de module complémentaire de code source et propose de nombreuses démonstrations de produits , vous permettant de voir ce que vous pouvez mettre en œuvre et comment le mettre en œuvre sur différents types d'appareils. Il utilise également des packages NuGet pour faciliter le téléchargement et l'installation de ses outils.









Conclusion

ComponentOne de MESCIUS continue de se démarquer grâce à sa combinaison de fonctionnalités, sa flexibilité de plateforme et ses prix raisonnables. Le plan ComponentOne Studio Enterprise coûte 1 495 $ par développeur et par an, vous donnant un accès complet à toutes les plateformes .NET et aux composants Data Service.





Si vous travaillez avec des applications plus anciennes, ComponentOne est assez efficace pour prendre en charge les versions de .NET plus anciennes que celles de Microsoft et d'autres concurrents. Cela signifie que vous pouvez continuer à faire fonctionner vos anciennes applications sans problème tout en apportant des améliorations modernes. Bien que leur code source ne soit pas inclus, il peut être acheté séparément.





Les composants Data Services de la suite simplifient le travail avec de grands ensembles de données et la connexion aux sources de données cloud et aux CRM, ce qui en fait un concurrent de poids pour les projets Big Data. Le composant 1 excelle dans la visualisation des données avec des grilles avancées, plus de 80 types de graphiques et des outils de reporting robustes, parfaits pour fournir des informations détaillées.





Pour la gestion de projet, ComponentOne inclut des outils tels que des calendriers et des diagrammes de Gantt, qui aident vos utilisateurs à suivre leurs tâches et leurs projets. Avec un accès complet au code source et un déploiement facile via NuGet, la personnalisation et l'intégration de ComponentOne dans vos projets sont simples. De plus, une grande variété de thèmes vous permet de créer une apparence cohérente et soignée dans toutes vos applications.





Avec près de 25 ans, les contrôles .NET de ComponentOne sont ceux qui existent depuis le plus longtemps et seront probablement là pour les 25 prochaines années.