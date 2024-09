Les gens utilisent encore Facebook ?

Semaine après semaine, en rapportant les mêmes géants de la technologie, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons enfin un concurrent qui a fait honte à tous les autres géants de la technologie, mais pas nécessairement de la manière à laquelle vous vous attendiez.





Facebook 👑 a dominé le classement de cette semaine alors que le fondateur de la société, Mark Zuckerberg, a rejoint Elon Musk, Alex Jones et Jordan Peterson pour s'asseoir avec le podcasteur et théoricien du complot occasionnel Joe Rogan pour parler d'un tas de trucs , y compris un fait déjà documenté que Facebook limité un rapport sur le fils du président Joe Biden à la suite d'une avis du FBI .





En parallèle, la société mère de Facebook, Meta Platforms Inc., a accepté de payer beaucoup d'argent™ (le chiffre exact est inconnu) pour régler un procès à San Francisco pour avoir permis à des tiers, dont le cabinet de conseil politique britannique aujourd'hui disparu Cambridge Analytica, d'accéder aux données privées de utilisateurs, Reuters signalé .





Le modus operandi de Facebook a toujours été discutable et le très acclamé The Wall Street Journal Fichiers Facebook dévoile à quel point l'effet de la plate-forme sur la population dans son ensemble est prédateur, carrément discutable et souvent imprévisible, voire négatif. Nous sommes à peu près certains quand le Zuck a dit " aller vite et casser des choses " il ne parlait pas vraiment de l'espèce humaine elle-même.

Pomme 🍎

L'ascension inattendue de Facebook au sommet signifiait que Pomme a dû être relégué à la deuxième position du classement de cette semaine.





Dans un peu plus d'une semaine, Apple devrait laisser tomber les haricots sur son derniers iPhone et smartwatches dans un événement qui s'appelle simplement "Far Out". Le titre lui-même pourrait être une référence à un nouveau fond d'écran principal, à des capacités satellites de longue date sur les appareils Apple, ou à une fonctionnalité qui pourrait rivaliser avec le mode astrophotographie existant de longue date de Google. Ou il pourrait être ni l'un ni l'autre de ces choses.





Nous ne le saurons que le mercredi 7 septembre, date à laquelle l'événement doit avoir lieu.





Google🔍

Google les recherches ont probablement augmenté la semaine dernière pour le président Biden Programme d'annulation des prêts étudiants , alors que des milliers d'anciens étudiants endettés vérifiaient s'ils étaient éligibles pour recevoir le nouvellement annoncé allègement de la dette.





Le soulagement peut inciter certains à partir en vacances ou retourner à l'école , bien que les critiques disent qu'il pourrait résultat dans encore plus d'inflation dans le pays. Quel que soit le résultat, les recherches sur Google vont monter en flèche.





Microsoft🖥️

La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine a mis un frein aux projets de Microsoft d'ouvrir de nouveaux centres de données en Irlande. Initialement rapporté par Les temps , le gestionnaire de réseau électrique public irlandais EirGrid a imposé un moratoire sur les nouvelles connexions alors que l'UE s'efforce de diversifier ses dépendance énergétique au lendemain de la guerre.





Les centres de données occupent une quantité de puissance ridicule , et la décision d'EirGrid - qui affecte également Amazone - logique.





Amazone 📦

Amazon est peut-être sur le point d'acquérir One Medical pour réinventer les soins de santé aux États-Unis, mais un nouveau rapport de Stat détaille le manque de données nécessaires pour rendre cela possible.





Selon l'analyse de la publication, les données de One Medical (auxquelles Amazon aura accès) sont principalement composées d'individus blancs urbains, riches, non hispaniques et diplômés d'université qui se trouvent dans les 10% des communautés les plus fortunées situées à travers aux États-Unis, ce qui signifie qu'il ne représente pas un éventail de milieux socio-économiques et de groupes raciaux et ethniques nécessaires pour garantir que la réforme des soins de santé est équitable.





