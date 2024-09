Les 7 principales fuites du tristement célèbre hacker Bjorka qui ont choqué le public

Trop long; Pour lire

Le pirate informatique non identifié Bjorka a divulgué les données personnelles des élites politiques indonésiennes. Il a également révélé les noms derrière l'affaire Ferdy Sambo et le meurtre du militant des droits humains Munir Said Thalib. Le gouvernement essaie toujours de découvrir qui il est, mais le piratage ou l'effraction dans les données est un cybercrime qui tombe dans le domaine criminel. Les données circulent dans les forums ou groupes Telegram, y compris les comptes Twitter de ses responsables cibles. Il a déclaré que sa mission était d'aider les personnes dans le besoin, notamment en aidant les Indonésiens qui souhaitent contacter leurs dirigeants.