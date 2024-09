Le projet Sango : l'espoir Web3 de l'Afrique centrale

Web3 en Afrique centrale

Quand on parle de Web3 et d'où vient son innovation, on mentionnerait solennellement n'importe quel pays africain et encore moins l'Afrique centrale. On n'entend pas beaucoup parler du Web3 d'Afrique. Lorsque nous le faisons, cela concerne généralement l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Nigéria avec ses nouvelles licornes de démarrage telles que Flutter Wave.





Si ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, alors l'Afrique de l'Est, en particulier le Kenya, et leur prise de contrôle des services bancaires mobiles et la récente tendance à l'achat de crypto-monnaie. Si ce n'est pas le Nigeria ou le Kenya, alors sûrement l'Afrique du Sud car elle a plus de startups basées sur le web3, bien qu'aucune n'ait encore atteint le statut de licorne.





Quand on pense aux applications du Web3 en Afrique telles que les crypto-monnaies, la finance décentralisée ( DeFi ), les jetons non fongibles ( NFT ) ou la technologie blockchain, une ou toutes, on ne pense pas à l'Afrique centrale. Pourquoi pas?





Les pays qui se trouvent dans la zone de l'Afrique centrale comme la République démocratique du Congo, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, etc. sont presque tous instables. Principalement en raison de la guerre interne et externe avec différents groupes de milices. La République centrafricaine ( RCA ) ne fait pas exception à cette règle. Il a été dans une guerre civile qui a éclaté la nation en morceaux.





Le gouvernement formel démocratiquement élu n'a que récemment, comme l'année dernière, repris possession de la majeure partie de leur pays. Vous pourriez voir la dévastation qui a été laissée en République centrafricaine et vous demander « Quelle est la gravité de la dévastation ? Quelle est la corrélation avec le Web3 ? » explorons cela.





« Quelle est la gravité de la dévastation ? La République centrafricaine est classée 188e sur 189 pays selon l'indice de développement humain ( IDH ). Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils sont complètement derrière le reste du monde sur tous les indicateurs de progrès. Ils ont une petite population de 5 millions d'habitants et des minéraux naturels d'une valeur de plus de 3 000 milliards de dollars . Pourtant avoir un PIB annuel de 2 milliards de dollars .





Ils n'ont pas assez d'argent pour relancer leur économie après sa dévastation. Pas assez d'argent pour commencer à exploiter leurs propres ressources pour gagner plus d'argent non plus. Pour obtenir cet argent, un pays prendrait une aide monétaire, mais cela crée une culture de co-dépendance et d'obéissance. Et les prêts ? le montant d'argent qu'ils auraient besoin d'emprunter rendrait le prêt improbable à rembourser pendant très longtemps.





S'en tenir à l'agriculture à petite échelle des produits nécessaires ? cela stimulerait leur économie, mais pas assez pour les relever aussi rapidement qu'ils en ont besoin. Alors que prévoient-ils de faire ? Ils ont pris un risque et font aujourd'hui un saut révolutionnaire dans les voies du Web3 !





Qu'est-ce que le projet Sango ?

Le projet Sango est définitivement une perspective Web3 intéressante. Ils ont même légalisé le bitcoin comme monnaie légale juste avant l'annonce du projet en raison de sa nature Web3. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment cela aidera-t-il les habitants de la RCA ?





Selon les mots de Faustin-Archange Touadéra , le président de la RCA lui-même





"Une crypto-monnaie commune et un marché des capitaux intégré qui pourraient stimuler le commerce et soutenir la croissance".





Même s'il a dit cela, qu'est-ce que le projet offre qui justifie un investissement ou un intérêt ?

Une monnaie numérique adossée au bitcoin nommée Sango coin (ou Sango). Cela en fait une pièce stable adossée à une crypto-monnaie. Cela signifie également que l'activité de blockchain Web3 du projet Sango sera exécutée sur une chaîne latérale du principal réseau de blockchain bitcoin et utilisera le protocole de consensus Proof-of-Work ( PoW ).

Le trésor du pays disposera d'une réserve de bitcoins dédiée . Cela garantit la solidité du bitcoin en fournissant la rareté et en montrant le caractère pratique de l'utilisation de la crypto-monnaie, en particulier dans les institutions gouvernementales.

Le vote futur pour des sujets ou des sujets particuliers sera voté par les citoyens de la RCA par le biais d'une organisation autonome décentralisée (DAO) . Cela crée des opportunités de vote égales pour tous les citoyens et pourrait être considéré comme l'incarnation d'un système de vote démocratique-libertaire car il se fait sur une blockchain sécurisée qui garantit la sécurité et l'équité.

On peut obtenir la citoyenneté centrafricaine en achetant un montant fixe de pièces Sango . Cela signifie que la pièce Sango n'est pas seulement soutenue par le bitcoin, mais également par le pays et les ressources elles-mêmes ! En effet, la crypto-monnaie exploite tout dans le pays. Des personnes aux ressources et aux services offerts, tous ces avantages sont réservés aux citoyens. En prime, cette action assurera également la stabilité lors des fluctuations du crypto-marché !

La résidence fixe peut être obtenue en achetant un montant fixe de pièces Sango . Cette résidence est destinée aux entreprises. En achetant une résidence fixe, vous bénéficiez d'un impôt sur le revenu de 0% sur toutes les crypto-monnaies pour l'entreprise sur la propriété. Vous obtenez l'enregistrement en ligne de la société en RCA. Vous recevez également une application privée qui aide à la gestion des actifs pour les particuliers et les entreprises. Cette stratégie réduit la bureaucratie globale, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts, ce qui est important dans l'espace Web3. La nature de cette approche favorise vraiment le plus les entrepreneurs numériques et technologiques.

. Cette résidence est destinée aux entreprises. En achetant une résidence fixe, vous bénéficiez d'un impôt sur le revenu de sur toutes les crypto-monnaies pour l'entreprise sur la propriété. Vous obtenez l'enregistrement en ligne de la société en RCA. Vous recevez également une application privée qui aide à la gestion des actifs pour les particuliers et les entreprises. Cette stratégie réduit la bureaucratie globale, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts, ce qui est important dans l'espace Web3. La nature de cette approche favorise vraiment le plus les entrepreneurs numériques et technologiques. La RCA souhaite décentraliser le foncier et les biens du pays . Quelle que soit l'intrigue réelle achetée et détenue par l'utilisateur, la réplique Metaverse de l'intrigue copiera l'apparence avec une représentation 1: 1. Chaque parcelle se trouve dans la Crypto City étendue qui est une extension de la capitale de Bangui. Vous obtenez un accès complet au Metaverse et complotez via l'application Metaverse Sango!





Pour résumer tous les points d'une manière facilement digestible. Le projet Sango est le premier projet gouvernemental Web 3 à grande échelle au monde. Il permet d'acheter des terres dans un métaverse reflétant des terres réelles. Permet l'utilisation d'une pièce de monnaie crypto-monnaie soutenue par le gouvernement liée au bitcoin, qui en achetant, vous pouvez obtenir la citoyenneté ou les droits de travail pour votre entreprise ainsi que d'avoir une voix égale dans les efforts gouvernementaux ouverts par le biais d'un DAO.





Pourquoi feraient-ils cela ?





À l'origine, nous avons dit que le projet Sango est, par nature, un projet utilisé par le gouvernement centrafricain pour récupérer autant d'investissements dans le pays en mobilisant les ressources. Ils ne le font pas seulement parce que les crypto-monnaies seront les nouvelles monnaies du futur ou même à cause de tout le battage médiatique autour des NFT, du Metaverse et d'autres questions liées au Web3.





Ils voient également l'avenir comme étant basé sur le Web3, que l'avenir de la gouvernance est décentralisé et basé sur la blockchain ! Ils établissent un précédent en matière d'innovation technologique et ils veulent que leur pays brisé se réconcilie avec l'avenir désormais tangible qu'il peut produire.





Dans un avenir prévisible, ils envisagent de grands défis. Pas depuis le début de la technologie blockchain ou de la technologie de crypto-monnaie en soi, mais pour amener leurs propres employés à investir dans le projet. Pourquoi serait-ce difficile ? Voici une courte liste des problèmes actuels auxquels ils sont confrontés :

Ils sont directement entourés de pays qui interdisent implicitement les crypto-monnaies, les NFT, la technologie Metaverse ou tout ce qui concerne le Web3.

entourés de pays qui interdisent implicitement les crypto-monnaies, les NFT, la technologie Metaverse ou tout ce qui concerne le Web3. Ils sont entourés d'autres pays déchirés par la guerre, ce qui rend l'environnement des investissements directs étrangers ( IDE ) très difficile et effrayant avec, très probablement, un taux de rendement faible ou nul pour les entreprises commerciales traditionnelles.

) très difficile et effrayant avec, très probablement, un taux de rendement faible ou nul pour les entreprises commerciales traditionnelles. Seulement 3% de la population a accès à l'électricité. Cela signifie que des efforts tels que l'extraction de crypto ou le développement Web3 ou toute industrie qui a besoin de grandes quantités d'électricité sont presque complètement entravés.

de la population a accès à l'électricité. Cela signifie que des efforts tels que l'extraction de crypto ou le développement Web3 ou toute industrie qui a besoin de grandes quantités d'électricité sont presque complètement entravés. Seuls 10 % des personnes ayant accès à l'électricité ont accès à Internet. Cela signifie qu'actuellement en RCA, il n'y a que 483 000 personnes qui peuvent potentiellement rejoindre l'espace web3. Cependant, pour être réaliste, le nombre de personnes qui peuvent se permettre d'entrer dans l'industrie informatique et de soutenir le projet Sango ou d'autres crypto-monnaies ou le métaverse est probablement inférieur à 5 000 sur ces 483 000.





On sait désormais exactement quelle est l'ambition du web3 en Afrique centrale à travers le projet Sango. Nous connaissons les obstacles auxquels sont confrontés l'adoption de la crypto-monnaie, l'adoption de Metaverse et l'expansion Web3 de CAR. Faut-il poursuivre le projet Sango ? La CAR devrait-elle arrêter sa progression et la qualifier de poursuite dénuée de sens ? Non . La CAR devrait continuer à soutenir le projet Sango et continuer jusqu'à ce que le projet soit terminé. Pourquoi? Parce que le projet Sango est leur meilleure chance d'entrer enfin sur la scène mondiale et d'obtenir les moyens d'améliorer leur vie tout en faisant avancer le monde de la manière la plus importante.





Grâce à des systèmes gouvernementaux décentralisés dans le Web3 et les innovations de crypto-monnaie et de métaverse qui peuvent propulser son pays et la région dans son ensemble vers l'avant. L'ampleur du projet Sango ne peut être sous-estimée ou sous-estimée en termes d'effet qu'il aura sur le monde du Web3 et de la décentralisation. Un pays qui n'a presque rien à perdre en essayant de gagner tout ce qu'il peut grâce au Web3. C'est définitivement quelque chose à surveiller pour les prochaines années!