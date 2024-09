La première fois que j'avais envisagé de travailler dans une startup, j'étais encore à l'université, faisant la navette depuis la maison de mes parents pour économiser sur les prêts étudiants.





A l'époque, je ne savais pas ce qu'était une startup, je savais ce qu'était un business, je savais qu'on vendait des choses pour gagner de l'argent, mais je ne connaissais pas son but.





C'était vers ma deuxième année d'informatique quand un ami m'a contacté; il lançait une entreprise pour construire des magasins sur Internet, des magasins de produits numériques. J'adorerais prétendre qu'il m'a recruté en raison de mes prouesses techniques, mais ce n'est pas le cas ; J'ai été recruté parce que je vendais des produits numériques. Mon but était de décrire le produit dont j'avais besoin.





Bien sûr, je n'avais aucune idée de ce que je faisais ; probablement le produit n'était pas très bon du tout.

Ce n'est que des années plus tard, après l'université, quand j'étais prêt à faire plus - repousser les limites de ce que nous avions construit et où cela pouvait aller, que je me suis retrouvé seul.





Il s'avère que tous les fondateurs ne poursuivraient pas plutôt les visions grandioses compilées par leur imagination. Moi? J'aimerais bien, mais lorsque l'entreprise a été offerte à ma direction, je n'avais pas l'expérience pour la continuer en toute sécurité. Il me manquait l'expérience pour être le seul qui restait.





Ainsi commença mon voyage. Le parcours d'un fondateur solo a été une aventure comme aucune que j'aie jamais eue ou que je ne reproduirai probablement jamais. Une expérience intrinsèque qu'il est impossible ou sans but de décrire.





C'est cette expérience de vie où vous êtes la variable déterministe entre le succès et l'échec.

Pour poursuivre vos rêves, ou les décapiter par souci de confort.





Qu'est-ce que la fondation en solo ?

Si j'étais quelqu'un qui a réussi, je pense qu'il n'est pas déraisonnable que ma réponse change.





Le défaut évident d'un fondateur solo est de ne pas avoir l'expérience d'une équipe de personnes bien diversifiées et intelligentes. Pour entreprendre seul le voyage de mettre votre création au monde, vous devez être prêt à identifier vos échecs pour faire face à une vague incessante d'incapacité et d'échec insensé.





Le résultat est le moyen de planifier, concevoir, construire et sécuriser votre marque dans l'humanité.

Ou du moins, cela ressemble à une aventure amusante à parcourir.





Où cela a-t-il commencé ?

Au début de 2019, je venais de terminer mes première et deuxième majeures universitaires (ok, techniquement, il me manque une classe pour une deuxième majeure). Je savais que je voulais poursuivre une nouvelle entreprise, ma propre entreprise, mais je ne savais pas comment ni par où commencer.





Eh bien, je savais que je devais quitter la petite partie de la Pennsylvanie dans laquelle j'avais grandi. Je savais que si l'expérience technique était ce que je voulais, il n'y avait qu'un seul endroit au monde. Alors j'ai sauté sur Airbnb et j'ai réservé un voyage pour laisser derrière moi la vie que je connaissais et pour recommencer… ou plutôt sur la couchette de quelqu'un d'autre.









Je ne pourrais jamais vraiment résumer les expériences que j'ai vécues au cours de ces 3 mois, un monde de gens et de mentalité que je n'avais jamais connu, mais c'était dur à cuire et j'étais accro.





Après le paiement, je suis rentré un peu chez moi, il fallait que je décide de la suite.

Peu de temps après, des amis que j'avais rencontrés à l'hostile se sont regroupés dans un appartement à Mountain View.





J'ai partagé une demi-chambre avec l'un d'eux, j'ai pris ma voiture et j'ai traversé le pays avec tout ce que j'avais. Une valise et un ordinateur.





L'un d'eux m'a prêté un surmatelas ; J'étais en passe de devenir une véritable icône de la Silicon Valley.





Je plaisante, mais j'avais décidé que je voulais travailler dans l'espace problématique de l'Identité à ce stade. Je savais ce que je voulais construire, mais je ne savais pas comment le construire.





Devenir fondateur technique

Je suis le plus grand ingénieur du monde.





D'accord, pour de vrai, quand j'ai déménagé, j'avais un diplôme en informatique d'un collège local. La limitation de mes capacités consistait essentiellement à utiliser Weebly pour créer un site Web.





Heureusement, l'un de mes colocataires était un grand ingénieur, heureux de suggérer le cours le plus difficile de la construction de mon MVP (alors) imaginé.





Vous connaissez ces gens… qui pourraient être comme, ouais, vous devriez apprendre à réagir et à nouer?

Quoi qu'il en soit, mon ami m'a convaincu d'en savoir plus sur vue, .net et la création de services OAuth à partir de zéro.





BTW, je n'ai toujours rien lancé.





Mais cela ne veut pas dire que le chemin simple n'a pas été noté. C'est dire que la compréhension issue de la pensée de niveau inférieur vaut… la peine d'être considérée.





C'est cette connaissance profonde, difficile et significative qui contribue à la capacité d'imaginer des directions que vous n'auriez jamais cru possibles.





C'est à cette époque qu'un virus peu connu, nommé d'après ma bière préférée de l'époque (dégoûtant, n'est-ce pas ?), commençait tout juste à se faire connaître.





Pour préfigurer l'avenir, cette maison dans laquelle j'ai parlé d'emménager au début, maintenant…





Mes colocataires, se sentant en danger en Amérique, se sont enfuis à Taïwan avant l'annonce de la nouvelle.









Heureusement, ils ont continué à payer le loyer de leurs chambres vides à la maison.





Heureusement pour moi car je n'avais pas d'argent - à part un peu de bitcoin.





C'est son propre voyage, amour ou haine.





C'est sans aucun doute ce qui m'a permis d'acquérir des années d'expérience technique en développement.





À quel point votre fondation solo est-elle solo?

J'aime imaginer que les fondateurs du passé ont des jours vraiment terribles, des jours vraiment terribles, puis sortent prendre une bière avec des amis.





Eh bien, je ne connaissais personne à part les gens avec qui je vivais ici.

Ils sont partis et Covid a envoyé le monde dans une soumission isolée.









Vous voyez où cela mène ? Mon mécanisme d'adaptation est devenu plus de travail.

Cela a duré environ un an.





Puis j'en ai eu marre, j'ai sauté dans ma voiture et je suis parti.

Où aller ? Je ne sais pas, après SF, sur une route.

J'ai garé ma voiture et je me suis endormi quelque part au bord de la route au bout d'un moment.





Le lendemain matin, j'avais traversé le Nevada, l'Utah, le Wyoming et le Montana, j'ai terminé la nuit en dormant dans un motel de « Wall » qui m'avait attiré avec des promesses de café gratuit.





Le lendemain, j'étais de nouveau sur la route, j'ai fait un détour par le mont Rushmore où un panneau routier m'a convaincu de fumer un joint et de louer un hélicoptère + pilote. Une partie de cette expérience était axée sur l'humanité, et non sur la documentation de l'expérience (en posant votre téléphone).





Bien que je n'aie pas de photos à offrir, nous avons vu un buffle blanc, suivi un troupeau et expérimenté la vitesse maximale des petits hélicoptères. Le tout parmi de nombreuses magnifiques fleurs de roche des Black Hills du Dakota du Sud.





Sérieusement, je ne savais même pas ce qu'était Crazy Horse à l'époque.





Bon alors un peu de temps a passé, la terre tournait autour d'une boule de feu dans le ciel, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai commencé à me diriger vers le Colorado.

Colorado

J'aime généralement m'imaginer plus cool que je ne le suis, j'appellerai cela la confiance imaginaire en tant que mécanisme d'adaptation à l'épuisement perpétuel de l'amélioration de soi.





Bref, le seul colocataire qu'il me restait à l'époque, celui avec qui je partageais une chambre, avait une sœur. Elle vivait dans le Colorado et j'attendais qu'il m'envoie son numéro pour que je puisse me présenter et dire "Hey". Je pensais que c'était vraiment chaud qu'elle travaille dans l'aérospatiale et qu'elle aime pêcher.





Donc de toute façon, pour vous, les célibataires, j'ai cherché sur Google "motel 5 étoiles", et un hôtel cher qui partageait son nom précédé de "St" ou "Saint" est apparu. J'ai loué une chambre, je me suis présenté avec les vêtements sur le dos et un pneu crevé (écartant l'histoire de l'escalade d'une Volkswagen sur une falaise tordue surplombant un lac dans lequel je me suis retrouvé à me réveiller au fond des jours précédents) .





Pour faire court, j'ai traîné à Boulder pendant quelques jours, nous avons vraiment aimé nous parler. Après être rentré chez moi, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelqu'un de très spécial pour moi, vraiment inspirant dans son propre parcours. Mais vraiment, j'ai trouvé une sorte de superpuissance humaine (en fait fondatrice).





C'est-à-dire ne pas être seul, avoir quelqu'un qui vous encourage même à travers les échecs les plus épuisants.





Nous avons formé notre relation à distance, c'est-à-dire que je suis retourné en Californie et que j'ai finalement déménagé dans un nouvel emplacement (moins cher) à l'extérieur de Stockton.





Au fil du temps, il est devenu évident que je voulais passer plus de temps avec elle, qu'elle accélérait au lieu de ralentir ma progression, même si je quittais la maison (alors morte) de Tech.





J'ai donc déménagé à Boulder, Colorado.





Je le décrirais comme une sorte de ville isolée, pseudo-hippie, avec un développement continu de boujee.





J'aurais adoré ça dans une autre vie, mais escalader des rochers et monter à cheval n'est pas l'aventure que je recherche en ce moment.





Je dirai que cette même vue est par la fenêtre de mon salon.





Il y a quelque chose d'existentiel dans la montagne.





La taille et l'évolution de la nature ont une sorte d'expérience mystique mais humiliante pour eux.





Fondation

Si vous n'avez pas encore réalisé, les efforts dont je parlais, je n'en étais pas réellement l'un des fondateurs. J'étais un étudiant essayant de devenir le fondateur que je voulais être.





Une chose que j'ai réalisée au cours de ce voyage de 3 ans maintenant, c'est que la vie ne s'arrête pas. Pour tout le monde. Être fondateur est l'une des expériences les plus éclairantes et les plus égoïstes que je puisse penser avoir en tant qu'être humain.





Il est assez simple de justifier cette croyance ; J'ai vécu une expérience incroyable dans laquelle je me suis sentie vraiment alignée avec la vie et le but. Pourtant, au cours de ce même voyage, la tragédie frappait ceux qui m'entouraient. Y compris ma propre relation - dans laquelle ma partenaire a non seulement fait face à la tragédie de perdre un parent, mais aussi à sa propre mortalité existentielle dans un accident dont je ne peux qu'attribuer la survie à la chance.





C'est cette concentration obsessionnelle que l'on aspire à atteindre en entrant dans ce domaine qui peut laisser ceux qui vous entourent se sentir isolés ou seuls. Trouver un partenaire qui vous reconnaît et vous accepte pour cela est une chose inestimable. Si jamais je trouvais un co-fondateur, j'aurais du mal à ne pas voir beaucoup de similitudes dans les relations.





RE : Qu'est-ce que la fondation en solo ?

Lorsque j'ai décidé de poursuivre une deuxième startup, j'ai commencé le voyage en me demandant comment je pourrais faire fonctionner les choses si j'étais seul.





Si vous ne savez pas ce qu'est un opérateur, permettez-moi de faire référence à mon temps dans les courses de voitures de sprint.





Fonder la création d'un nouveau produit, c'est comme concevoir et construire un châssis + moteur qui n'a jamais existé sur la piste.





La création d'une entreprise compétitive nécessite un opérateur, c'est-à-dire le conducteur de la voiture.





En course, c'est bien de construire la voiture la plus rapide, mais si vous ne gagnez pas aussi, cela n'a pas vraiment d'importance.





Les opérateurs sont des chauffeurs. Il est rare qu'un conducteur construise également sa propre voiture.





Avec des cas particuliers tels que Carroll Shelby - bien que cette voiture ait été conduite par Ken Miles.









Je crois qu'il est important d'équilibrer la compréhension que la création d'entreprises éternelles (plastique de l'humanité) n'est pas quelque chose fait par une seule personne.





Ce qu'une personne peut faire, c'est esquisser une vision, la faire correctement et magnifiquement.





Construire la voiture la plus rapide, c'est construire la voiture la plus rapide. Mais la prouver comme la voiture la plus rapide, c'est participer au grand jeu de la vie.





AILETTE

J'écris cet article comme une documentation de mon propre voyage - dont le but n'est considéré comme la sagesse que si je réussis. En vérité, je suis la même personne de toute façon.





Ces jours-ci, j'ai conçu ce que je veux, j'ai appris à le développer et j'essaie maintenant de faire exister ce que je désire.





En sautant la réponse de cop-out, j'ai passé le mois ou les deux derniers à me rabattre sur la conception et à itérer les itinéraires de produits possibles. Bien que j'aie créé de nouveaux designs pour l'identité numérique, la pseudo-identité et le cyberunivers social ; J'ai finalement décidé de me concentrer pleinement sur la recréation d'un agent utilisateur de messagerie électronique à partir de zéro.





Je ne suis toujours pas là où j'espère être en tant que concepteur UX/UI, mais mon objectif est de rendre le client de messagerie multidimensionnel et plus convivial pour le filtrage anti-spam opéré par l'utilisateur.









Je trouve des comparaisons stimulantes avec le courrier électronique et la messagerie instantanée, où ils sont destinés à aller. Comme meilleure analogie, je trouve que l'avenir du courrier électronique est comparable à celui de la livraison de colis et des lettres d'amour.





De manière inattendue, j'ai trouvé les possibilités les plus excitantes et les UX difficiles dans les sous-domaines de la pseudo-boîte aux lettres, de l'adresse "nft" et de la signature de courrier, de l'agrégation d'éditeurs et du marché des conversations (earn.com).





J'ai été un peu surpris d'apprendre que la plupart des gens à qui j'ai parlé sur le terrain s'étaient fortement concentrés sur la «rapidité» et la «confidentialité» comme avantages concurrentiels. Bien que je n'ai jamais eu beaucoup de problème avec l'un ou l'autre, je pense que l'innovation dans ce domaine devrait être axée sur l'augmentation de la valeur du courrier reçu. Si la vitesse a déjà été mon problème, c'est la vitesse qu'il me faut pour passer d'une boîte de réception à une autre.





Eh bien, c'est tout. J'essaierai d'en écrire plus au fur et à mesure. Sinon, sauf si je tombe sur la figure, le code sera probablement sur Github😁





concernant:

J'ai démissionné et j'ai décidé de reprendre un emploi (pour la première fois en tant que carrière non fondée en fait). 21/05/22

Il semble épouvantable de continuer à démarrer alors que le marché baisse. Bien que ce soit un soulagement, je suis surtout triste ; cela ressemble à une blessure nécessitant une récupération.

Bien sûr, je continuerai ma quête d'identité en ligne à mon rythme, mais pour l'instant, la vie facile.

-alex