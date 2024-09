Le multivers de la folie : Warren Buffett, Elon Musk, l'inflation et le bitcoin

Nous avons donc Warren Buffett, Elon Musk, inflation et Bitcoin dans la même phrase. On dirait le début d'une blague.





Mais ce n'est pas parce que les choses sont très sérieuses.





Mad Max sérieux.





Les temps désespérés appellent une voix de sagesse d'anciens et de sages. "L'Oracle d'Omaha" semble être le candidat idéal. Écoutons ce que Warren Buffet a à dire sur l'inflation.





"La meilleure chose que vous puissiez faire est d'être exceptionnellement bon dans quelque chose", a déclaré samedi le joueur de 91 ans. Citant des professions comme les médecins et les avocats comme exemples, Buffett a déclaré que "[les gens] vont vous donner une partie de ce qu'ils produisent en échange de ce que vous livrez". Buffett a ajouté que les compétences, contrairement à la monnaie, sont à l'épreuve de l'inflation. Si vous avez une compétence qui est en demande, elle le restera quelle que soit la valeur du dollar.





Le seul problème est que vous ne serez pas payé. Si j'ai bien compris, je suis censé "produire" quelque chose dont quelqu'un d'autre a besoin, puis dans un "échange", j'obtiendrai quelque chose dont j'ai besoin - un "produit". Cela ressemble à un plan solide. Je peux écrire en échange de sandwichs. Je ne peux pas vous donner de conseils juridiques même si j'ai un diplôme en droit, mais je n'ai pas réussi l'examen du barreau, parce que vous savez - l'écriture. Nous revenons donc au bon vieux troc qui « est l'échange de biens et de services entre deux ou plusieurs parties sans utiliser d'argent. C'est la plus ancienne forme de commerce. (Investopédia)





Le vieux c'est de l'or, mais sans or, en fait. Que diriez-vous de Bitcoin?





Le bitcoin est souvent présenté par ses partisans comme une protection contre l'inflation, surnommé « l'or numérique ». (Yahoo finance)





Super! Problème résolu! L'inflation ne peut pas être satisfaisante, après tout. Juste pour être sûr, donnez-moi un moment pour consulter rapidement l'Oracle d'Omaha.





"Si vous … possédiez tout le bitcoin du monde et que vous me l'offriez pour 25 $, je ne le prendrais pas", a déclaré Buffett. "Parce que j'en ferais quoi ? Je vais devoir vous le revendre d'une manière ou d'une autre. Cela ne va rien faire. Il a décrit son point de vue sur les terres agricoles et les propriétés locatives par rapport au bitcoin comme "la différence entre les actifs productifs et quelque chose qui dépend du fait que le prochain vous paie plus que le dernier".













Qu'est-ce que tu es censé en tirer ? Qui vas-tu appeler ? Ah, je sais.





Les gardiens de la galaxie Bitcoin





Le "papa" Dogecoin a été parmi les premiers à aboyer contre Warren Buffett.





Le "papa" de PayPal, en revanche, n'était pas gentil du tout.













Thiel "a qualifié la troïka de Buffett, Fink et Dimon de "gérontocratie" qui faisait obstacle à une révolution de la crypto-monnaie".









Laissons cela de côté. C'est mieux ainsi. Concentrons notre attention sur quelques questions plus pressantes. Par exemple, que faisaient ces gentilshommes en ces temps difficiles ?





Détendez-vous chérie et suivez simplement l'argent





Tout le monde sait ce qu'Elon Musk a fait avec 44 milliards de dollars, même ceux qui ont fait de leur mieux pour essayer de vivre sous un rocher. Qu'en est-il de Warren Buffet ?





Buffett a déclaré aux actionnaires que juste après leur avoir dit dans sa lettre annuelle du 26 février qu'il avait du mal à trouver quoi que ce soit à acheter à des prix attractifs, Berkshire a dépensé plus de 40 milliards de dollars en actions au cours des trois semaines suivantes.





Attendre! Quoi? Berkshire. Qu'est-ce que c'est?





"Berkshire Hathaway Inc. est une société holding de conglomérat multinationale américaine dont le siège est à Omaha, Nebraska." (Wiki)









Où est passé tout cet argent ? Eh bien, ici et là. Vous savez, que des paris sûrs. Rien de spectaculaire et de surprenant comme Twitter. Le secteur pétrolier, Apple et d'autres trucs habituels pour Buffett.





Attendre? Qu'est-il arrivé à Investissez-dans-vos-compétences-pendant-la-conférence-sur-l'inflation ? "Toi" rime parfaitement avec "moi", mais seulement entre guillemets ringards.





Buffett s'est lancé dans une virée shopping comme nous n'en avons pas vu depuis la Grande Crise Financière ...





C'est le plus d'argent que Buffett a dépensé en actions en un trimestre depuis 2008… Buffett, aussi patient que n'importe quel investisseur lorsqu'il s'agit d'attendre des bonnes affaires , a enfin bondi – et l'a fait avec une précision chirurgicale …





Et selon Bespoke Investment Group, près de 80% de ses achats ont eu lieu pendant la partie la plus faible du trimestre. C'est un timing remarquable ... Qu'il suffise de dire que Warren Buffett est assez adepte du truc "acheter bas, vendre haut" ... Mais il y a un deuxième facteur (et peut-être plus urgent) qui motive les dépenses somptueuses de Buffett en actions en ce moment : l'inflation ... Lorsque les prix sont augmentant au rythme le plus rapide en quatre décennies, l'argent liquide est une poubelle. Cela aide à expliquer la plus grande frénésie de Buffett au premier trimestre…





Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, et aussi de voitures électriques ?





Oh, mon cher Cypher, tu avais tellement raison :









Pour en revenir à Thiel et à son "mécanisme de défense This-Is-Sparta-Bitcoin", disons, dans une certaine mesure, je peux comprendre. Mais Elon ? Un oiseau bleu doux est devenu un oiseau de proie des médias sociaux entre ses mains. Pourquoi? S'il est crypto-friendly, il n'est pas vraiment passionné de crypto. Dogecoin a commencé comme une sorte de blague, ou c'était moi qui vivais sous un crypto rock.





Musk ne pouvait tout simplement pas laisser tomber, n'est-ce pas ? Pourquoi?





Saviez-vous que Buffett est le plus gros investisseur (avec tout le respect et toutes mes excuses pour mon ignorance pour l'étiquetage suivant) dans la "version" chinoise de Tesla - BYD ? Je n'en avais aucune idée.





"Tesla est le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde, livrant 308 600 véhicules électriques au quatrième trimestre, contre 241 300 au T3, 201 250 au T2 et 184 800 au T1. Mais BYD rattrape son retard. BYD a vendu 93 945 véhicules à énergies nouvelles en décembre, en hausse de 218 % par rapport à un an plus tôt », rapporte Ed Carson chez IBD.





Ce tweet a plus de sens maintenant, n'est-ce pas ?





Et, Elon est un diable à la langue d'argent, pas seulement sur Twitter :





Le fabricant de véhicules électriques d'Elon Musk a enregistré de fortes ventes en mars – il a livré 65 814 voitures depuis son usine de Shanghai, en hausse de 85 % par rapport à l'année précédente. La société a redémarré la production le 19 avril – selon la société d' État Xinhua , et a même écrit une lettre au gouvernement de Shanghai exprimant sa gratitude, selon Reuters .





Une lettre de gratitude est le moins qu'il aurait dû faire dans une situation où au moins 27 villes chinoises sont sous un certain degré de verrouillage de Covid, affectant environ 180 millions d'habitants, selon les derniers calculs de CNN la semaine dernière.





Et nous voilà piégés dans nos multivers de folie, de tristesse, d'amertume et d'impuissance. Je ne peux pas définir l'inflation. Je ne suis pas économiste. Mais, il y a quelque chose dont je suis absolument certain. Investir votre temps dans l'écriture et la lecture d'histoires sur Hacker Noon est à l'épreuve de l'inflation. Garanti!